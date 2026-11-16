रामयाण बॉक्स ऑफिस: 1400 करोड़ रु. के करीब, 'धुरंधर' और RRR समेत टूटा इन मास फिल्मों की वर्ल्डवाइड कमाई का रिकॉर्ड, टॉप 5 में शामिल
रामायण ने 1000-1300 करोड़ी क्लब में धुरंधर, आरआरआर, केजीएफ चैप्टर 2, जवान, पठान और कल्कि 2898 एडी को वर्ल्डवाइड कमाई में पछाड़ दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 10:22 AM IST
हैदराबाद: रामायण बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के 11 दिन पूरे कर चुकी है. रामायम ने अपने दूसरे वीकेंड पर ऐसा धमाका किया है कि फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 1400 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है. रामायण ने अपने अपने दूसरे वीकेंड के कलेक्शन से 1000 से 1300 करोड़ी कल्ब में धुरंधर, आरआरआर, केजीएफ चैप्टर 2, जवान, पठान और कल्कि 2898 एडी को वर्ल्डवाइड कलेक्शन में पछाड़ दिया है. इसी के साथ रामायण इंडियन सिनेमा की 5वीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. चलिए जानते हैं रामायण ने 11वें दिन रविवार को कितना कलेक्शन किया और अपने दूसरे सोमवार फिल्म क्या कमाल करने जा रही है.
रामायण का 11वें दिन का कलेक्शन
9वें दिन शुक्रवार को रामायण ने 10 फीसदी की गिरावट के साथ 48.10 करोड रुपये का कारोबार किया था. वहीं, 10वें दिन शनिवार को रामायणन ने 51.6 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 72.90 करोड़ रुपये कमाए. अब रविवार को यानी 11वें दिन फिल्म की कमाई में मामूली 2 फीसदी उछाल के साथ 75 करोड़ रुपये का कारोबार किया.फिल्म ने 11वें दिन सबसे ज्यादा हिंदी में 55 करोड़ रुपये कमाए. कन्नड़ से 5.75 करोड़ रुपये, मलयालम से 5 करोड़ रुपये, तमिल से 4.75 करोड़ रुपये, और तेलुगु से 4.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. फिल्म ने दूसरे वीकेंड 196 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन किया. इसी के साथ भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 762.12 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 910.79 करोड़ रुपये का हो चुका है.
रामायण का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
रामायण ने अपने 11 दिनों के कलेक्शन से वर्ल्डवाइड तबाही मचा दी है. फिल्म ने 11वें दिन ओवरसीज से 40 करोड़ रुपये कमाए और इसी के साथ रामायण का कुल ग्रॉस ओवरसीज कलेक्शन 475.50 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1384.50 करोड़ रुपये हो गया है. रामायण ने 11वें दिन 23,525 शोज में प्रति शो 31,881 रुपये कमाए हैं.
मास फिल्मों का टूटा रिकॉर्ड
रामायण ने अपने अपने दूसरे वीकेंड के कलेक्शन से 1000 से 1300 करोड़ी कल्ब में धुरंधर (1350 करोड़ रुपये), आरआरआर (1300 करोड़ रुपये), केजीएफ चैप्टर 2 (1200 करोड़ रुपये), जवान (1160 करोड़ रुपये), पठान (1050 करोड़ रुपये) और कल्कि 2898 एडी (1042 करोड़ रुपये) को वर्ल्डवाइड कलेक्शन में पछाड़ दिया है. इसी के साथ रामायण इंडियन सिनेमा की 5वीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. अब रामायण के सामने दंगल (2070 करोड़ रुपये), धुरंधर 2 (1852 करोड़ रुपये), बाहुबली 2 (1810 करोड़ रुपये), पुष्पा 2 (1800 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ना बाकी है.
दूसरे वीकेंड हुआ धमाल
रामायण की कमाई में उछाल का कारण दूसरा वीकेंड है. रामायण ने अपने पहले वीकेंड 239 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन किया था और दूसरे वीकेंड फिल्म का कलेक्शन 196 करोड़ रुपये का हुआ है. शनिवार और रविवार ने फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 150 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.
रामायण के बारे में
4000 करोड़ रुपये में तैयार हुई रामायम को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा और रॉकिंग स्टार यश हैं. फिल्म रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय और लारा दत्ता अहम किरदार में दिख रही हैं. फिल्म रामायण बीती 5 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और अब फिल्म का दूसरा पार्ट दिवाली 2028 पर रिलीज होगा.