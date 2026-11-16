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रामयाण बॉक्स ऑफिस: 1400 करोड़ रु. के करीब, 'धुरंधर' और RRR समेत टूटा इन मास फिल्मों की वर्ल्डवाइड कमाई का रिकॉर्ड, टॉप 5 में शामिल

रामयाण बॉक्स ऑफिस ( POSTER )

हैदराबाद: रामायण बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के 11 दिन पूरे कर चुकी है. रामायम ने अपने दूसरे वीकेंड पर ऐसा धमाका किया है कि फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 1400 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है. रामायण ने अपने अपने दूसरे वीकेंड के कलेक्शन से 1000 से 1300 करोड़ी कल्ब में धुरंधर, आरआरआर, केजीएफ चैप्टर 2, जवान, पठान और कल्कि 2898 एडी को वर्ल्डवाइड कलेक्शन में पछाड़ दिया है. इसी के साथ रामायण इंडियन सिनेमा की 5वीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. चलिए जानते हैं रामायण ने 11वें दिन रविवार को कितना कलेक्शन किया और अपने दूसरे सोमवार फिल्म क्या कमाल करने जा रही है.

रामायण का 11वें दिन का कलेक्शन

9वें दिन शुक्रवार को रामायण ने 10 फीसदी की गिरावट के साथ 48.10 करोड रुपये का कारोबार किया था. वहीं, 10वें दिन शनिवार को रामायणन ने 51.6 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 72.90 करोड़ रुपये कमाए. अब रविवार को यानी 11वें दिन फिल्म की कमाई में मामूली 2 फीसदी उछाल के साथ 75 करोड़ रुपये का कारोबार किया.फिल्म ने 11वें दिन सबसे ज्यादा हिंदी में 55 करोड़ रुपये कमाए. कन्नड़ से 5.75 करोड़ रुपये, मलयालम से 5 करोड़ रुपये, तमिल से 4.75 करोड़ रुपये, और तेलुगु से 4.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. फिल्म ने दूसरे वीकेंड 196 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन किया. इसी के साथ भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 762.12 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 910.79 करोड़ रुपये का हो चुका है. रामायण का वर्ल्डवाइड कलेक्शन रामायण ने अपने 11 दिनों के कलेक्शन से वर्ल्डवाइड तबाही मचा दी है. फिल्म ने 11वें दिन ओवरसीज से 40 करोड़ रुपये कमाए और इसी के साथ रामायण का कुल ग्रॉस ओवरसीज कलेक्शन 475.50 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1384.50 करोड़ रुपये हो गया है. रामायण ने 11वें दिन 23,525 शोज में प्रति शो 31,881 रुपये कमाए हैं. मास फिल्मों का टूटा रिकॉर्ड