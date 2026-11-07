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रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: रणबीर-यश की फिल्म ने भारत में पार किया 150 करोड़ का आंकड़ा, अबतक हुई इतनी कमाई

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 ( POSTER )

हैदराबाद: रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण ने 155 करोड़ रुपये से वर्ल्डवाइड ओपनिंग ली. रामायण ने भारत में 60 करोड़ रुपये से ज्यादा से खाता खोला था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला वीकेंड खत्म करने जा रही है. फिल्म अपनी रिलीज के तीसरे दिन में चल रही है. फिल्म बीती 5 नवंबर को रिलीज हुई थी और अब शनिवार- रविवार के दिन इसके लिए बहुत खास है. अपने पहले वीकेंड में रामायण यकीनन 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करती दिख रही है. इससे पहले जानेंगे कि फिल्म ने तीसरे दिन (शनिवार) शाम 5 बजे तक कितना कलेक्शन कर लिया है. फिल्म की घरेलू और ग्लोबली कमाई कितनी हुई है.

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3