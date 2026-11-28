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रामायण बॉक्स ऑफिस: 24 दिनों में 1800 करोड़, 'धुरंधर 2' का बचना मुश्किल, कमाई के रिकॉर्ड्स की लंका फूंक रही रणबीर-यश की फिल्म

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 24 ( POSTER )

हैदराबाद: 'रामायण' मौजूदा साल की सबसे कमाऊ फिल्म 'धुरंधर 2' की वर्ल्डवाइड कमाई का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है. रणबीर कपूर और यश की इस माइथोलॉजी फिल्म ने डोमेस्टिक और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बना रखा है. दंगल और धुरंधर 2 के बाद रामायण भारत की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. 23वें दिन रामायण ने बाहुबली 2 के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ अपनी रफ्तार को कायम किया है. वहीं, 23वें दिन की कमाई से रामायण भारत (डोमेस्टिक) में पुष्पा 2 और धुरंधर 2 के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है. अब फिल्म ने 24वें दिन 1800 करोड़ी क्लब में एंट्री कर पुष्पा 2 और धुरंधर 2 के वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड को खतरे में डाल दिया है.

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 24

नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 24वें दिन 3637 शोज से 5.80 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इसमें फिल्म ने हिंदी में सबसे ज्यादाा 4.24 करोड़ रुपये कमाए हैं. तमिल में 83 लाख रुपये, कन्नड़ में 73 लाख रुपये कमाए हैं. इसी के साथ रामायण का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 1201.1 करोड़ रुपये और नेट 1031.91 करोड़ रुपये होग गया है. इंडिया नेट कलेक्शन में रामायण ने बाहुबली 2 (1031 करोड़ रुपये) को पछाड़ दिया है. अब पुष्पा 2 (1265.97 करोड़ रुपये) और धुरंधर 2 (1186.32 करोड़ रुपये) को पछाड़ना बाकी है. फिल्म ने 23वें दिन 8.45 करोड़ रुयपे का बिजनेस किया था और 24वें दिन फिल्म 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस करने जा रही है. 1800 करोड़ और धुरंधर 2 का रिकॉर्ड खतरे में