Ramayana Box Office Collection Day 23: 'रामायण' का महा-तांडव, 1000 करोड़ कमाने वाली बनी चौथी भारतीय फिल्म
'रामायण' को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 23 दिन हो गए हैं. आइए जानें फिल्म ने चौथे शुक्रवार को कितनी कमाई की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 8:58 PM IST
हैदराबाद: 'रामायण' अपने चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है. 3 हफ्तों के बाद भी रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं. हालांकि 23 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रामायण 2 नई फिल्में 'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर जी9' से क्लैश हुई, हालांकि यह दोनों नई रिलीज पर भारी पड़ी और दर्शकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही और 1000 करोड़ी क्लब में शामिल हो गई.
'रामायण' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ा माइलस्टोन खड़ी कर दी है, क्योंकि यह थिएटर्स में अपने चौथे शुक्रवार को एंट्री की. रणबीर कपूर और यश-स्टारर इस फिल्म ने 22 दिनों में इंडिया में 992.10 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया है. फिल्म ने अपना तीसरा हफ्ता 128.35 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन के साथ खत्म किया.
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्सन डे 23
'रामायण' अपने चौथे हफ्ते में धीरे-धीरे कम हो रही है. सैकनिल्क लाइव ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, इस पौराणिक महाकाव्य ने 23वें दिन रात 8 बजे तक भारत में 5,197 शो से 5.33 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका कुल नेट कलेक्शन Rs 997.43 करोड़ हो गया है.
शुक्रवार की कमाई में अब तक हिंदी वर्शन का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है, जिसने 4,261 शो से 3.57 करोड़ रुपये कमाए हैं. कन्नड़ वर्शन ने 293 शो से 98 लाख रुपये और कमाए हैं, जबकि तमिल वर्शन ने 517 शो से 67 लाख रुपये कमाए हैं. तेलुगु वर्शन ने 126 शो से 11 लाख रुपये और कमाए हैं.
1000 करोड़ कमाने वाली चौथी भारतीय फिल्म बनी 'रामायण'
1000 करोड़ी क्लब में शामिल होने के लिए रामायण को 2.57 करोड़ रुपये की जरूरत है. फिल्म ने 27 नवंबर रात 8 बजे तक 997.43 करोड़ रुपये की नेट कमा लिए है. पूरा दिन खत्म होने में अभी भी कुछ घंटे बाकी है. यह पूरा दिन खत्म होने तक 9 से 10 करोड़ रुपये आराम से कमा लेगी. इसी के साथ यह भारत में 1000 कमाने वाली चौथी फिल्म बन जाएगी. पुष्पा-2 (1234.10 करोड़ रुपये), धुरंधर-2 (1149.30 करोड़ रुपये) और बाहुबली-2 (1,030.42 करोड़ रुपये) का नाम पहले से ही इस लिस्ट में शामिल है.
'रामायण' के बारे में
'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, और इसे प्राइम फोकस स्टूडियोज, मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स और डीएनईजी के बैनर तले नमित मल्होत्रा और यश ने प्रोड्यूस किया है. इसमें रणबीर कपूर राम का रोल कर रहे हैं, जबकि यश रावण के रोल में हैं, यह उनका हिंदी फिल्म डेब्यू है. कलाकारों में सीता के रोल में साईं पल्लवी, लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे और हनुमान के रोल में सनी देओल भी हैं. अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन और लारा दत्ता भी फिल्म का हिस्सा हैं. इसका संगीत ए.आर. रहमान और हंस जिमर ने तैयार किया है.