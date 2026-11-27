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Ramayana Box Office Collection Day 23: 'रामायण' का महा-तांडव, 1000 करोड़ कमाने वाली बनी चौथी भारतीय फिल्म

'रामायण' ( Poster )

हैदराबाद: 'रामायण' अपने चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है. 3 हफ्तों के बाद भी रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं. हालांकि 23 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रामायण 2 नई फिल्में 'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर जी9' से क्लैश हुई, हालांकि यह दोनों नई रिलीज पर भारी पड़ी और दर्शकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही और 1000 करोड़ी क्लब में शामिल हो गई.

'रामायण' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ा माइलस्टोन खड़ी कर दी है, क्योंकि यह थिएटर्स में अपने चौथे शुक्रवार को एंट्री की. रणबीर कपूर और यश-स्टारर इस फिल्म ने 22 दिनों में इंडिया में 992.10 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया है. फिल्म ने अपना तीसरा हफ्ता 128.35 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन के साथ खत्म किया.

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्सन डे 23 'रामायण' अपने चौथे हफ्ते में धीरे-धीरे कम हो रही है. सैकनिल्क लाइव ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, इस पौराणिक महाकाव्य ने 23वें दिन रात 8 बजे तक भारत में 5,197 शो से 5.33 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका कुल नेट कलेक्शन Rs 997.43 करोड़ हो गया है. शुक्रवार की कमाई में अब तक हिंदी वर्शन का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है, जिसने 4,261 शो से 3.57 करोड़ रुपये कमाए हैं. कन्नड़ वर्शन ने 293 शो से 98 लाख रुपये और कमाए हैं, जबकि तमिल वर्शन ने 517 शो से 67 लाख रुपये कमाए हैं. तेलुगु वर्शन ने 126 शो से 11 लाख रुपये और कमाए हैं.