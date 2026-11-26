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Ramayana Box Office Collection Day 22: 'बाहुबली 2' को पछाड़ टॉप 3 WW ग्रॉसर इंडियन फिल्म बनने की तैयारी, जानें अबतक की कमाई

रामायण -बाहुबली 2 ( Poster )

हैदराबाद: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर रामायण बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही है. तीसरे मंगलवार को, डिस्काउंटेड टिकट रेट्स की वजह से फिल्म में उछाल आया, लेकिन तीसरे बुधवार को, कलेक्शन में काफी गिरावट आई और पहली बार इसने सिंगल डिजिट में कमाई की. फिर भी, यह एक और बड़ा माइलस्टोन बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

बॉक्स ऑफिस पर इस पौराणिक महाकाव्य का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. हालांकि, कमाई के मामले में इसने 'धुरंधर 2', 'जवान', 'पठान' और 'बाहुबली 2' जैसी बड़ी फिल्मों को भी कड़ी टक्कर दी है. 'रामायण' और इसकी बॉक्स ऑफिस कमाई को लेकर हर किसी की अपनी-अपनी राय है, लेकिन नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है. लगभग 20 दिनों की शानदार कमाई के बाद 'रामायण' के लिए अब डबल डिजिट में कमाई करना मुश्किल हो रहा है.