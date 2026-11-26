Ramayana Box Office Collection Day 22: 'बाहुबली 2' को पछाड़ टॉप 3 WW ग्रॉसर इंडियन फिल्म बनने की तैयारी, जानें अबतक की कमाई
'पुष्पा 2' पीछे छोड़ने के बाद रामायण की नजर 'बाहुबली 2' के ग्लोबल कमाई पर है. आइए जानें इसकी अबतक की कमाई के बारे में...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 8:45 PM IST
हैदराबाद: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर रामायण बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही है. तीसरे मंगलवार को, डिस्काउंटेड टिकट रेट्स की वजह से फिल्म में उछाल आया, लेकिन तीसरे बुधवार को, कलेक्शन में काफी गिरावट आई और पहली बार इसने सिंगल डिजिट में कमाई की. फिर भी, यह एक और बड़ा माइलस्टोन बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है.
बॉक्स ऑफिस पर इस पौराणिक महाकाव्य का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. हालांकि, कमाई के मामले में इसने 'धुरंधर 2', 'जवान', 'पठान' और 'बाहुबली 2' जैसी बड़ी फिल्मों को भी कड़ी टक्कर दी है. 'रामायण' और इसकी बॉक्स ऑफिस कमाई को लेकर हर किसी की अपनी-अपनी राय है, लेकिन नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है. लगभग 20 दिनों की शानदार कमाई के बाद 'रामायण' के लिए अब डबल डिजिट में कमाई करना मुश्किल हो रहा है.
सैकनिल्क के अनुसार, बॉलीवुड की इस बड़ी फिल्म ने अपने तीसरे बुधवार यानी 21वें दिन 9.5 करोड़ रुपये कमाए. 20वें दिन के 17 करोड़ के मुकाबले, इसमें 45.7% की गिरावट आई. फिल्म ने आज 22वें दिन रात 8 बजे तक 13,117 शो से 6.9 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिससे इसका कुल नेट कलेक्शन 989.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. जबकि टोटल ग्रॉस कलेक्शन 1181.64 रहा है.
सैकनिल्क के अनुसार, नितेश तिवारी की रामायण दुनिया भर में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है, जिसने थिएटर में 21 दिन पूरे करने के बाद अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन (1742.10) को पीछे छोड़ दिया है. अब इसकी प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली 2' पर है. तीसरे नंबर पर आने के लिए, इसे बाहुबली 2 (1788.06 करोड़ रुपये) को हराना होगा, जो सिर्फ लगभग 25 करोड़ से दूर है. अगर रामायण अच्छा प्रदर्शन करती है तो, अगले 2-3 दिनों में वह 'बाहुबली 2' को पीछे छोड़ दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी भारतीय फिल्म बन जाएगी.
'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, और इसे प्राइम फोकस स्टूडियोज, मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स और डीएनईजी के बैनर तले नमित मल्होत्रा और यश ने प्रोड्यूस किया है. इसमें रणबीर कपूर राम का रोल कर रहे हैं, जबकि यश रावण के रोल में हैं, यह उनका हिंदी फिल्म डेब्यू है. कलाकारों में सीता के रोल में साईं पल्लवी, लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे और हनुमान के रोल में सनी देओल भी हैं. अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन और लारा दत्ता भी फिल्म का हिस्सा हैं. इसका संगीत ए.आर. रहमान और हंस जिमर ने तैयार किया है.