Box Office: नहीं थमा 'रामायण' का तूफान, 21वें दिन 'पुष्पा 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को दी मात, बनी दुनियाभर में चौथी सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म
रामायण को बॉक्स ऑफिस पर आज 3 हफ्ते पूरे हो गए. इन 3 हफ्तों में फिल्म दुनिया भर चौथी सबसे कमाऊ फिल्म बनकर उभरी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 8:23 PM IST
हैदराबाद: नितेश तिवारी की 'रामायण: द राइज ऑफ अ लेजेंड' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 3 हफ्ते हो गए हैं. 3 हफ्ते के उतार-चढ़ाव के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. जहां इसने घरेलू और वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, वहीं अब फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी होने लगी है. हालांकि तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन यह पुष्पा 2 के लाइफ टाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ने में कामयाब रही है और दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी भारतीय फिल्म बनकर उभरी है.
फिल्म ने मंगलवार को यानी 20वें दिन, 17.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जो सोमवार के 12.70 करोड़ रुपये के मुकाबले बेहतर है. इससे पता चलता है कि वीकेंड के बाद फिल्म की कमाई में सुधार आया है और तीसरे हफ्ते में भी दर्शक इसे देखने आ रहे हैं.
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21
सैकनिल्क के अनुसार, 'रामायण' ने 21वें दिन रात 8 तक 13,266 शो से 6.29 करोड़ रुपये कलेक्ट किए हैं, जिससे इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 979.24 करोड़ रुपये हो गया है. हिंदी वर्शन ने 12,020 शो से 4.77 करोड़ रुपये कमाए हैं, जबकि तमिल ने 476 शो से 62 लाख रुपये कमाए हैं. कन्नड़ ने 408 शो से 63 लाख रुपये और तेलुगु वर्शन ने 362 शो से 27 लाख रुपये कमाए हैं.
चूंकि फिल्म की कमाई अब धीमी होने लगी है, इसलिए यह देखना होगा कि क्या आज दिन के अंत तक यह भारत में 1000 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं. इसका घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 1169.57 करोड़ रुपये रहा, जबकि विदेशों से इसका ग्रॉस कलेक्शन 573 करोड़ रुपये रहा.
रामायण वर्ल्डवाइड कलेक्शन
रामायण ना सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 20वें दिन तक 1737.15 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, 21वें दिन 8 बजे तक 1743.44 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. हालांकि अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है.
रामायण ने पुष्पा 2 को दी मात
तीसरा हफ्ता खत्म होने के साथ ही रामायण ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसने अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा- द रूल' के लाइफटाइम कलेक्सन को पीछे छोड़ दी है और दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाने वाली चौथी भारतीय फिल्म बन गई है. बता दें पुष्पा-2 ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1742.10 करोड़ रुपये कमाए थे.
रामायण के बारे में
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रामायण: पार्ट 1, वाल्मीकि से जुड़े भारतीय महाकाव्य का दो पार्ट का सिनेमैटिक अडैप्टेशन है. स्क्रीनप्ले तिवारी और श्रीधर राघवन ने मिलकर लिखा है. रणबीर कपूर राम का रोल कर रहे हैं, जबकि यश रावण के रोल में हैं, यह उनका हिंदी फिल्म डेब्यू है. कलाकारों में सीता के रोल में साईं पल्लवी, लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे और हनुमान के रोल में सनी देओल भी हैं. अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन और लारा दत्ता भी फिल्म का हिस्सा हैं. नमित मल्होत्रा और यश की बनाई इस फिल्म में हंस ज़िमर और ए.आर. रहमान का बनाया हुआ म्यूज़िकल स्कोर है.