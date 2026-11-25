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Box Office: नहीं थमा 'रामायण' का तूफान, 21वें दिन 'पुष्पा 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को दी मात, बनी दुनियाभर में चौथी सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म

रामायण/पुष्पा 2 ( Poster )

हैदराबाद: नितेश तिवारी की 'रामायण: द राइज ऑफ अ लेजेंड' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 3 हफ्ते हो गए हैं. 3 हफ्ते के उतार-चढ़ाव के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. जहां इसने घरेलू और वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, वहीं अब फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी होने लगी है. हालांकि तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन यह पुष्पा 2 के लाइफ टाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ने में कामयाब रही है और दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी भारतीय फिल्म बनकर उभरी है.

फिल्म ने मंगलवार को यानी 20वें दिन, 17.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जो सोमवार के 12.70 करोड़ रुपये के मुकाबले बेहतर है. इससे पता चलता है कि वीकेंड के बाद फिल्म की कमाई में सुधार आया है और तीसरे हफ्ते में भी दर्शक इसे देखने आ रहे हैं.

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 सैकनिल्क के अनुसार, 'रामायण' ने 21वें दिन रात 8 तक 13,266 शो से 6.29 करोड़ रुपये कलेक्ट किए हैं, जिससे इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 979.24 करोड़ रुपये हो गया है. हिंदी वर्शन ने 12,020 शो से 4.77 करोड़ रुपये कमाए हैं, जबकि तमिल ने 476 शो से 62 लाख रुपये कमाए हैं. कन्नड़ ने 408 शो से 63 लाख रुपये और तेलुगु वर्शन ने 362 शो से 27 लाख रुपये कमाए हैं. चूंकि फिल्म की कमाई अब धीमी होने लगी है, इसलिए यह देखना होगा कि क्या आज दिन के अंत तक यह भारत में 1000 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं. इसका घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 1169.57 करोड़ रुपये रहा, जबकि विदेशों से इसका ग्रॉस कलेक्शन 573 करोड़ रुपये रहा. रामायण वर्ल्डवाइड कलेक्शन