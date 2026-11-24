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Ramayana Box Office Collection Day 20: सक्सेसफुल रहा मेकर्स का Rs. 99 का प्लान, कार्तिक पूर्णिमा पर 'रामायण' कमाकर हुई लाल

'रामायण' ( Poster )

हैदराबाद: नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म 'रामायण पार्ट 1'5 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज हुई थी. तब से यह बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. हालांकि बीते कुछ दिनों से फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन 20वें दिन इसने रफ्तार पकड़ी. ये सब हुआ मेकर्स ने नए प्लान की वजह से. मेकर्स ने एक नया ऑफर पेश किया है, जिसके तहत टिकट की कीमतें 99 रुपये से शुरू हो रही हैं. यही वजह है कि तीसरे मंगलवार को सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या बढ़ती दिखी.

कार्तिक पूर्णिमा पर मेकर्स का स्पेशल डिस्काउंट प्लान

मेकर्स ने टिकट प्राइस पर स्पेशल डिस्काउंट अनाउंस किया है, जिससे ऑडियंस मंगलवार को सिनेमाघरों में सिर्फ 99 रुपये में फिल्म देख पाई है. यह अनाउंसमेंट फिल्म के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, वर्ल्ड ऑफ रामायण पर की गई. सोमवार, 23 नवंबर को एक नया पोस्टर शेयर करते हुए, मेकर्स ने मूवी देखने वालों को कम रेट पर बड़े पर्दे पर फिल्म देखने के लिए हिम्मत दी. पोस्ट में लिखा था, "इस मंगलवार को बड़े पर्दे पर रामायण का अनुभव करें, टिकट सिर्फ 99 रुपये से शुरू. सभी को गुरुपर्व की शुभकामनाएं." रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 20