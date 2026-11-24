Ramayana Box Office Collection Day 20: सक्सेसफुल रहा मेकर्स का Rs. 99 का प्लान, कार्तिक पूर्णिमा पर 'रामायण' कमाकर हुई लाल
कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर रामायण के कलेक्शन में उछाल दर्ज किया गया है. आइए जानें फिल्म ने तीसरे मंगलवार को कितनी कमाई की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 8:38 PM IST
हैदराबाद: नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म 'रामायण पार्ट 1'5 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज हुई थी. तब से यह बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. हालांकि बीते कुछ दिनों से फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन 20वें दिन इसने रफ्तार पकड़ी. ये सब हुआ मेकर्स ने नए प्लान की वजह से. मेकर्स ने एक नया ऑफर पेश किया है, जिसके तहत टिकट की कीमतें 99 रुपये से शुरू हो रही हैं. यही वजह है कि तीसरे मंगलवार को सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या बढ़ती दिखी.
कार्तिक पूर्णिमा पर मेकर्स का स्पेशल डिस्काउंट प्लान
मेकर्स ने टिकट प्राइस पर स्पेशल डिस्काउंट अनाउंस किया है, जिससे ऑडियंस मंगलवार को सिनेमाघरों में सिर्फ 99 रुपये में फिल्म देख पाई है. यह अनाउंसमेंट फिल्म के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, वर्ल्ड ऑफ रामायण पर की गई.
सोमवार, 23 नवंबर को एक नया पोस्टर शेयर करते हुए, मेकर्स ने मूवी देखने वालों को कम रेट पर बड़े पर्दे पर फिल्म देखने के लिए हिम्मत दी. पोस्ट में लिखा था, "इस मंगलवार को बड़े पर्दे पर रामायण का अनुभव करें, टिकट सिर्फ 99 रुपये से शुरू. सभी को गुरुपर्व की शुभकामनाएं."
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 20
सैकनिल्क के अनुसार, नितेश तिवारी की इस फिल्म ने 20वें दिन रात 8 बजे तक 13,353 शो से भारत में अपनी नेट कमाई में 14.05 करोड़ रुपये और जोड़ लिए हैं. भारत में इसकी कुल नेट कमाई 969.50 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि भारत में कुल ग्रॉस कमाई 1158.23 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.
हिंदी वर्शन ने 12,093 शो से 12.49 करोड़ रुपये कमाए, जबकि कन्नड़ ने 406 शो से 72 लाख रुपये कमाए. तमिल ने 483 शो से 50 लाख रुपये और तेलुगु ने 371 शो से 34 लाख रुपये कमाए.
रामायण वर्ल्डवाइड कलेक्शन
नमित मल्होत्रा की रामायण अब तीन हफ़्ते से भी कम समय में पुष्पा 2 के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन के करीब पहुंच गई है. नितेश तिवारी डायरेक्टेड इस फिल्म ने 19 दिनों में इंडिया में ग्रॉस 1141.65 करोड़ और ओवरसीज में अंदाजन 568 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिससे इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1709.65 करोड़ रुपये हो गया है. अभी दोनों फिल्मों के बीच सिर्फ 32.45 करोड़ रुपये का फर्क है, रामायण की तीसरे मंगलवार का कलेक्शन इस बात का दिलचस्प इशारा देते हैं कि यह माइलस्टोन कितनी जल्दी हासिल किया जा सकता है. इसके हालिया वीकडे परफॉर्मेंस को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि नितेश तिवारी डायरेक्टेड यह फिल्म बुधवार को ही अल्लू अर्जुन स्टारर को पीछे छोड़ सकती है.