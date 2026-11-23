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Ramayana Box Office Collection: 19वें दिन भी 'रामायण' का तांडव बरकरार, तोड़ा 'पुष्पा 2' के लाइफटाइम WW कलेक्शन का रिकॉर्ड?

'पुष्पा 2' /'रामायण' ( Poster )

हैदराबाद: नितेश तिवारी की 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' सिनेमाघरों में आने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. दर्शकों ने इस फिल्म के विज़ुअल्स और कलाकारों के अभिनय की तारीफ की है.वहीं, कुछ लोगों ने फिल्म में दिखाए गए कुछ किरदारों के चित्रण की आलोचना भी की है.मिली-जुली प्रतिक्रिया और अच्छी कमाई के बीच, आइए देखते हैं कि आज यह फिल्म बॉक्स ऑफ़िस पर कैसा प्रदर्शन कर रही है.

रामायण में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी अहम भूमिका में है. उनके अलावा आदिनाथ कोठारे, रवि दुबे, अनुपम खेर, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, लारा दत्ता, अरुण गोविल, शीबा चड्ढा भी अहम रोल में हैं. वीएफएक्स और स्क्रीनप्ले को लेकर हुई सारी बुराई के बावजूद रामायण बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन मूवी बन गई है.