Ramayana Box Office Collection: 19वें दिन भी 'रामायण' का तांडव बरकरार, तोड़ा 'पुष्पा 2' के लाइफटाइम WW कलेक्शन का रिकॉर्ड?
'रामायण' कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. अब इसकी नजर 'पुष्पा 2' के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन पर है, जिसने 1742.10 करोड़ रुपये कमाए थे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 8:54 PM IST
हैदराबाद: नितेश तिवारी की 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' सिनेमाघरों में आने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. दर्शकों ने इस फिल्म के विज़ुअल्स और कलाकारों के अभिनय की तारीफ की है.वहीं, कुछ लोगों ने फिल्म में दिखाए गए कुछ किरदारों के चित्रण की आलोचना भी की है.मिली-जुली प्रतिक्रिया और अच्छी कमाई के बीच, आइए देखते हैं कि आज यह फिल्म बॉक्स ऑफ़िस पर कैसा प्रदर्शन कर रही है.
रामायण में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी अहम भूमिका में है. उनके अलावा आदिनाथ कोठारे, रवि दुबे, अनुपम खेर, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, लारा दत्ता, अरुण गोविल, शीबा चड्ढा भी अहम रोल में हैं. वीएफएक्स और स्क्रीनप्ले को लेकर हुई सारी बुराई के बावजूद रामायण बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन मूवी बन गई है.
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 19
रामायण के तीसरे वीकेंड में कमाई में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई. सैकनिल्क के मुताबिक, रामायण की 18वें दिन (तीसरे रविवार) 28% से ज्यादा की बढ़ोतरी हई. इसने तीसरे रविवार को 35.6 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें हिंदी में 26.25 करोड़ रुपये, मलयालम में 3.4 करोड़ रुपये, कन्नड़ में 2.5 करोड़ रुपये, तमिल में 2.4 करोड़ रुपये और तेलुगु में 1.05 करोड़ रुपये शामिल हैं. इससे 18 दिनों के बाद रामायण का कुल कलेक्शन 942.75 करोड़ रुपये हो गया.
शानदार वीकेंड के बाद तीसरे सोमवार को फिल्म की कमाई में बंपर गिरावट दर्ज की गई. सैकनिल्क के मुताबिक, रामायण ने 23 नवंबर रात 8 बजे तक 8.27 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद यह 950 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में सफल रही. इसने रात 8 बजे तक भारत में कुल 952.02 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है.
रामायण वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
रामायण ने न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है. लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 1693.50 करोड़ रुपये की कमाई की. अब इसकी नजर तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन पर है, जिसने 1742.10 करोड़ रुपये कमाए है. उम्मीद है कि रामायण रिलीज के 19वें दिन 'पुष्पा 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ देगी. अगर यह अंदाजा सही निकला तो रामायण दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी भारतीय फिल्म बन जाएगी.