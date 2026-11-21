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रामायण बॉक्स ऑफिस: 17वां दिन रच रहा इतिहास, वर्ल्डवाइड 1600 करोड़ रु का आंकड़ा होगा पार, चारों खाने चित होंगी ये ब्लॉकबस्टर फिल्में

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 17 ( POSTER )

हैदराबाद: रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड ने अपनी रिलीज के 16 दिन पूरे कर लिए हैं. इन 16 दिनों में रामायण ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई से जो गदर मचाया है, उसे पूरी दुनिया देख रही है. रामायण भारत की पांचवीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. रामायण को अब बस दंगल, धुरंधर: दे रिवेंज, बाहुबली 2 और पुष्पा 2 की सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड तोड़ना है, लेकिन इसके लिए रामायण को अपनी दैनिक कमाई में तेज रफ्तार लानी होगी. आज 21 नवंबर को फिल्म अपनी रिलीज के 17वें दिन में चल रही है. रामायण की कमाई में तीसरे वीकेंड भी फिर उछाल आने के आसार है, क्योंकि थिएटर्स में कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है. चलिए जानते हैं वर्ल्डवाइड 1600 करोड़ रुपये और भारत में 1000 करोड़ रुपये के आंकड़े से रामायण कितनी दूर है और 17 वें दिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस कैसा हाल है.

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 17

रामायण ने आज 21 नवंबर को खबर लिखे जाने तक सैकनिल्क के अनुसार, 17वें दिन 10,427 शोज से भारत में नेट 13.65 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इसमें सबसे ज्यादा 11.04 करोड़ रुपये हिंदी भाषा में कमाए हैं. इसी के साथ फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 893.15 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1056.58 करोड़ रुपये हो चुका है. फिल्म ने 16वें दिन 16.30 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन किया था. इसी के साथ रामायण हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में रामायण ने जवान, स्त्री, छावा और एनिमल को पछाड़ दिया है. इंडिया नेट कलेक्शन (सैकनिल्क के अनुसार) धुरंधर 2- 1149 करोड़ रुपये पुष्पा 2- 1234 करोड रुपये बाहुबली 2- 1030.42 करोड़ रुपये रामायण - 893.15 करोड़ रुपये केजीएफ 2- 859 करोड़ रुपये धुरंधर - 840.20 करोड़ रुपये हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में (सैकनिल्क के अनुसार) 1. धुरंधर 2 (2026)- 1186.32 करोड़ रु 2. धुरंधर (2025) 894.49 करोड़ रुपये 3. पुष्पा 2 (हिन्दी) 2024 836.09 करोड़ रुपये 4. रामायण- 760.97 करोड़ रुपये (17 दिनो में...)