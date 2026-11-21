रामायण बॉक्स ऑफिस: 17वां दिन रच रहा इतिहास, वर्ल्डवाइड 1600 करोड़ रु का आंकड़ा होगा पार, चारों खाने चित होंगी ये ब्लॉकबस्टर फिल्में
रामायण इंडिया नेट कलेक्शन में केजीएफ 2, धुरंधर को पछाड़ चुकी है. अब बाहुबली 2, पुष्पा 2 और धुरंधर 2 का रिकॉर्ड खतरे में है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 5:23 PM IST
हैदराबाद: रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड ने अपनी रिलीज के 16 दिन पूरे कर लिए हैं. इन 16 दिनों में रामायण ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई से जो गदर मचाया है, उसे पूरी दुनिया देख रही है. रामायण भारत की पांचवीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. रामायण को अब बस दंगल, धुरंधर: दे रिवेंज, बाहुबली 2 और पुष्पा 2 की सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड तोड़ना है, लेकिन इसके लिए रामायण को अपनी दैनिक कमाई में तेज रफ्तार लानी होगी. आज 21 नवंबर को फिल्म अपनी रिलीज के 17वें दिन में चल रही है. रामायण की कमाई में तीसरे वीकेंड भी फिर उछाल आने के आसार है, क्योंकि थिएटर्स में कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है. चलिए जानते हैं वर्ल्डवाइड 1600 करोड़ रुपये और भारत में 1000 करोड़ रुपये के आंकड़े से रामायण कितनी दूर है और 17 वें दिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस कैसा हाल है.
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 17
रामायण ने आज 21 नवंबर को खबर लिखे जाने तक सैकनिल्क के अनुसार, 17वें दिन 10,427 शोज से भारत में नेट 13.65 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इसमें सबसे ज्यादा 11.04 करोड़ रुपये हिंदी भाषा में कमाए हैं. इसी के साथ फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 893.15 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1056.58 करोड़ रुपये हो चुका है. फिल्म ने 16वें दिन 16.30 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन किया था. इसी के साथ रामायण हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में रामायण ने जवान, स्त्री, छावा और एनिमल को पछाड़ दिया है.
इंडिया नेट कलेक्शन (सैकनिल्क के अनुसार)
धुरंधर 2- 1149 करोड़ रुपये
पुष्पा 2- 1234 करोड रुपये
बाहुबली 2- 1030.42 करोड़ रुपये
रामायण - 893.15 करोड़ रुपये
केजीएफ 2- 859 करोड़ रुपये
धुरंधर - 840.20 करोड़ रुपये
हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में (सैकनिल्क के अनुसार)
1. धुरंधर 2 (2026)- 1186.32 करोड़ रु
2. धुरंधर (2025) 894.49 करोड़ रुपये
3. पुष्पा 2 (हिन्दी) 2024 836.09 करोड़ रुपये
4. रामायण- 760.97 करोड़ रुपये (17 दिनो में...)
5. जवान 2023 640.42 करोड़ रुपये
6. स्त्री 2 2024 627.5 करोड़ रुपये
7. छावा 2025 615.39 करोड़ रुपये
8. एनिमल 2023 554- करोड़ रुपये
9. पठान 2023 543.22- करोड़ रुपये
10. रामायण 2026 527.91- करोड़ रुपये
11. गदर 2 2023 525.5- करोड़ रुपये
12. बाहुबली 2: द कन्क्लूजन (हिंदी) 2017 511- करोड़ रुपये
रामायण वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
रामायण ने 16 दिनों में वर्लडवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1574.60 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. आज 17वें दिन शनिवार को फिल्म यकीनन 1600 करोड़ रुपये के आंकड़े को छूती नजर आ रही है. अगर ऐसा हुआ तो फिर चार सबसे कमाऊ फिल्में दंगल, धुरंधर 2, बाहुबली 2 और पुष्पा 2 की लिस्ट में बड़ा बदलाव हो सकता है.
वर्ल्डवाइड सबसे कमाऊ इंडियन फिल्में
|फिल्म
|वर्ल्डवाइड कलेक्शन
|1
|दंगल
|2070 करोड़ रुपये
|2
|धुरंधर: द रिवेंज
|1852 करोड़ रुपये
|3
|बाहुबली 2: द कन्क्लूजन
|1810.60 करोड़ रुपये
|4
|पुष्पा 2: द रूल
|1800 करोड़ रुपये
|5
|रामायण: भाग 1
|1574.47 करोड़ रुपये
|6
|धुरंधर
|1352 करोड़ रुपये
|7
|आरआरआर
|1300 करोड़ रुपये
|8
|केजीएफ: चैप्टर 2
|1250 करोड़ रुपये
|9
|जवान
|1160 करोड़ रुपये
|10
|पठान
|1050 करोड़ रुपये
रामायण एडवांस बुकिंग डे 17
रामायण शनिवार 17वें दिन दोपहर 12 बजे से पहले 4.22 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी है और अभी फिल्म के पास पूरा दिन पड़ा है. सबसे ज्यादा कमाई फिल्म इवनिंग और नाइट शो से करने जा रही है. 17वें दिन के लिए रामायण की ग्रॉस एडवांस बुकिंग 13.43 करोड़ रुपये (ब्लॉक सीटों सहित) 10.47 करोड़ रुपये (ब्लॉक की गई सीटों को छोड़कर). सैकनिल्क के अनुसार नेट एडवांस बुकिंग 12.99 करोड़ रुपये, बेची गई टिकटें: लगभग 14,890–16,643 शो के लिए करीब 4.59 लाख से 4.80 लाख टिकट सेल. टॉप टेरिटरी (दिल्ली NCR) में एडवांस सेल में सबसे आगे रही, जहां 1.71 करोड़ रुपये (ब्लॉक की गई सीटों को छोड़कर 1.28 करोड़ रु.) की बुकिंग हुई. कह सकते है कि रामायम शनिवार को भी ताडंव करने वाली है. हाल ही के हफ्तों में आने वाली फिल्मों में ये प्रेम मोल लिया (27 नवंबर) और सलमान खान की मातृभूमि (4 दिसंबर) हैं, जिससे रामायण की कमाई पर बड़ा असर पड़ने वाला है.
रामायण के बारे में...
नमित मल्होत्रा और यश फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने इसका निर्देशन किया है. फिल्म में रणबीर कपूर राम, यश रावण, साई पल्लवी सीता और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म बीती 5 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी.