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Ramayana Box Office Collection: 16वें दिन 'छावा' को दी मात, बनी तीसरी हाईएस्ट 3rd फ्राइडे हिंदी फिल्म कलेक्शन, WW में 1575 cr के पार

'रामायण' ( Poster )

हैदराबाद: रणबीर कपूर और यश की 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' सिनेमाघरों में अपने तीसरे हफ्ते में चल रही है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी यह एपिक दुनियाभर के फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है, भले ही इसके डेली कलेक्शन में धीरे-धीरे गिरावट आ रही हो. अपने पहले दो हफ्तों में कई माइलस्टोन पार करने के बाद, यह फिल्म अब दुनिया भर में 1600 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच रही है.

'रामायण' इंडिया सिनेमा की सबसे महंगी रिलीज में से एक रही है, जिसका बजट 2000 करोड़ रुपये है. इस फिल्म से रणबीर तीन साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और उन्होंने चिल्लर पार्टी में कैमियो के बाद दूसरी बार नितेश तिवारी के साथ काम किया है.

इंडिया में रणबीर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने और 1000 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन पार करने के बाद 'रामायण' इंडिया में धीमी पड़ती दिख रही है. धीमी रफ्तार के बावजूद फिल्म डबल डिजिट में कमाई कर रही है. 'रामायण' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायण' ने 16वें दिन (शुक्रवार) भारत में 10.24 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है, जो शाम रात 8 बजे तक उपलब्ध डेटा के अनुसार है. इसके साथ ही इसका कुल घरेलू नेट कलेक्शन 873.99 करोड़ रुपये हो गया है. सैकनिल्क रिपोर्ट के मुताबिक, रिलीज के 15वें दिन 'रामायण' के कलेक्शन में 16% की गिरावट आई और इसने 19.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिसमें हिंदी में 14 करोड़ रुपये, मलयालम में 1.75 करोड़ रुपये, तमिल में 1.5 करोड़ रुपये, कन्नड़ में 1.4 करोड़ रुपये और तेलुगु में 70 लाख रुपये शामिल हैं. इससे कुल कलेक्शन 1032.15 करोड़ रुपये ग्रॉस और 863.75 करोड़ रुपये नेट हो गया. इसी के साथ 'रामायण' ने 'केजीएफ चैप्टर 2' के लाइफटाइम कलेक्शन 859.7 करोड़ रुपये को पीछे छोड़ दिया. नतीजतन, 'रामायण' भारत में यश की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. 'रामायण' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन