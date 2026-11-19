Ramayana Box Office Collection: 15वें दिन 'रामायण' का महा-तांडव, 'KGF 2' को दी मात, बनी यश की सबसे कमाऊ फिल्म
रामायण लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. 15वें इसने यश की केजीएफ 2 के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 8:57 PM IST
हैदराबाद: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की अभिनीत और नितेश तिवारी की निर्देशित पौराणिक फिल्म 'रामायण' दूसरे हफ्ते में है. मामूली गिरावट के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. नमित मल्होत्रा की प्रोड्यूस की गई फिल्म ने 14 दिनों में भारत में 844.40 करोड़ रुपये की नेट कमाई की और रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर'को पीछे छोड़ दी. 14 दिनों की शानदार परफॉर्मेंस के बाद रामायण ने 15वें दिन यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ 2 के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.
दिवाली के मौके पर रिलीज हुई रामायण को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. इसके बावजूद फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. यश का रावण का किरदार इसके सबसे ज़्यादा चर्चित हिस्सों में से एक रहा है. टॉक्सिक के बाद, कन्नड़ स्टार रामायण के साथ बड़े पर्दे पर लौटे. यश के लिए, यह फिल्म रावण के उनके रोल से कहीं ज़्यादा जरूरी है. वह नमित मल्होत्रा के साथ को-प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़े हैं, जिससे रामायण एक्टिंग के अलावा उनके करियर के सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स में से एक बन गई है. इस जुड़ाव ने इस बात में और दिलचस्पी बढ़ा दी है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है.
'रामायण' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15
जैसे -जैसे दिन बीत रहे हैं, रामायण की कमाई की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही हैं. 14वें दिन फिल्म ने 23.20 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसकी कुल कमाई 844.4 करोड़ रुपये हो गई. 15वें दिन की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, रामायण ने 19 नवंबर शाम 8 बजे तक 18,060 शो से 14.02 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिससे इसका कुल नेट कलेक्शन 858.42 करोड़ रुपये हो गए हैं.
शुरुआती अंदाजों के मुताबिक, रामायण अपने तीसरे गुरुवार को इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर लगभग 18 से 20 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. अगर रात के शो में लोगों की संख्या बेहतर रही, तो कलेक्शन और भी ज्यादा हो सकता है.
'रामायण' ने 'केजीएफ चैप्टर 2' को पछाड़ा
यश-स्टारर केजीएफ चैप्टर 2 ने इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर 859.70 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी. अपने 15वें दिन के कलेक्शन के साथ रामायण आसानी से इसे पीछे छोड़ देगी. बता दें, 14वें दिन रामायण ने धुरंधर के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दी थी.
'रामायण' बनी चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म
सिर्फ 15 दिनों में, रामायण चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फ़िल्म बनने के लिए इसे प्रभास की बाहुबली 2 द कन्क्लूजन (1030.42 करोड़ रुपये नेट), रणवीर सिंह-स्टारर धुरंधर द रिवेंज (1149.30 करोड़ रुपये नेट), और अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल (1234.10 करोड़ रुपये नेट) जैसी फिल्मों को हराना होगा.