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Ramayana Box Office Collection: 15वें दिन 'रामायण' का महा-तांडव, 'KGF 2' को दी मात, बनी यश की सबसे कमाऊ फिल्म

'रामायण', 'KGF 2' ( Poster )

हैदराबाद: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की अभिनीत और नितेश तिवारी की निर्देशित पौराणिक फिल्म 'रामायण' दूसरे हफ्ते में है. मामूली गिरावट के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. नमित मल्होत्रा की प्रोड्यूस की गई फिल्म ने 14 दिनों में भारत में 844.40 करोड़ रुपये की नेट कमाई की और रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर'को पीछे छोड़ दी. 14 दिनों की शानदार परफॉर्मेंस के बाद रामायण ने 15वें दिन यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ 2 के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

दिवाली के मौके पर रिलीज हुई रामायण को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. इसके बावजूद फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. यश का रावण का किरदार इसके सबसे ज़्यादा चर्चित हिस्सों में से एक रहा है. टॉक्सिक के बाद, कन्नड़ स्टार रामायण के साथ बड़े पर्दे पर लौटे. यश के लिए, यह फिल्म रावण के उनके रोल से कहीं ज़्यादा जरूरी है. वह नमित मल्होत्रा ​​के साथ को-प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़े हैं, जिससे रामायण एक्टिंग के अलावा उनके करियर के सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स में से एक बन गई है. इस जुड़ाव ने इस बात में और दिलचस्पी बढ़ा दी है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है.