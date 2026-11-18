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Ramayana Box Office Collection: 14वें दिन 'रामायण' ने उड़ाया गर्दा, 'धुरंधर 2' को पछाड़ बनी सबसे तेज 1500 cr कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म

'रामायण'/धुरंधर 2 ( Poster )

हैदराबाद: 'रामायण' ने पहली बार बड़े पर्दे पर रणबीर कपूर और यश को एक साथ ला खड़ा किया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस पौराणिक फिल्म में रणबीर भगवान राम के किरदार में हैं, तो वहीं, यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं. जबकि साई पल्लवी सीता के रोल में हैं. भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक मानी जा रही 'रामायण' को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, जिसके बावजूद फिल्म दुनियाभर में 1450 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही है.

दिवाली के समय रिलीज हुई रामायण को भले ही दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली हो, लेकिन यश की परफॉर्मेंस ने लोगों का ध्यान खींचा है. सबने रॉकी भाई के अभिनय की तारीफ की. रावण का उनका किरदार चर्चा का मुख्य मुद्दा बन गया है. फिल्म को लेकर ट्रेड की चर्चा अभी भी जोरों पर है, खबर है कि रामायण अपनी लीड कास्ट के लिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. हालांकि, जबरदस्त ओपनिंग के बाद, फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में धीमी पड़ती दिख रही है. हालांकि, आज दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के एक नया माइलस्टोन छूने की उम्मीद है.

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14 मिले-जुले रिस्पॉन्स के बीच, भारत में 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के बाद दूसरे हफ्ते में रामायण की कमाई में गिरावट देखी गई है. सैकनिल्क के मुताबिक, 18 नवंबर को रामायण ने रात 8 बजे तक सभी भाषाओं में 16.54 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसने हिंदी बेल्ट में 15,557 शो से 12.72 करोड़, कन्नड़ में 806 शो से 1.45 करोड़ करोड़, तमिल में 966 शो से 1.22 करोड़ और तेलुगु में 1,379 शो से 1.15 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस तरह रणबीर की फिल्म ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 837.49 करोड़ रुपये का बिजनेस कर ली है. धुरंधर के लाइफटाइम कलेक्शन को छोड़ा पीछे?