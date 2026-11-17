ETV Bharat / entertainment

Ramayana Box Office Collection: 13वें दिन 'रामायण' की धूम, भारत में 800 करोड़ का आंकड़ा हुआ पार, WW में 1450 Cr की आस

'रामायण' ( Poster )

हैदराबाद: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की रामायण दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है. सिर्फ ओरिजिनल हिंदी वर्शन ही नहीं, बल्कि डब वर्शन भी अच्छा कर रहे हैं. इस फिल्म ने 13 दिनों में नेट कलेक्शन में 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. उम्मीद है कि यह वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी 1450 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी.

रामायण अपने 2000 करोड़ रुपये के बड़े बजट और विज़ुअल इफ़ेक्ट्स के लिए भी चर्चा में है, जिसकी वजह से पूरे देश में चर्चा हो रही है. दिलचस्प बात यह है कि रामायण को दर्शकों से बहुत अच्छे रिव्यू मिले थे, जिसमें कई लोगों ने कहा था कि इस पौराणिक कहानी में भक्ति का एलिमेंट नहीं है.

असल में, सीनियर एक्टर सुनील लहरी ने दावा किया कि फिल्म में रावण को बड़ा दिखाया गया है और फिल्म के कई सीन में इमोशनल टच की कमी है. मिले-जुले रिस्पॉन्स के बावजूद, रामायण दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है.