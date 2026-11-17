Ramayana Box Office Collection: 13वें दिन 'रामायण' की धूम, भारत में 800 करोड़ का आंकड़ा हुआ पार, WW में 1450 Cr की आस
12 दिनों के बाद 'रामायण' 13वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. आइए जानें इसकी अबतक की कमाई के बारे में...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 8:56 PM IST
हैदराबाद: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की रामायण दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है. सिर्फ ओरिजिनल हिंदी वर्शन ही नहीं, बल्कि डब वर्शन भी अच्छा कर रहे हैं. इस फिल्म ने 13 दिनों में नेट कलेक्शन में 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. उम्मीद है कि यह वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी 1450 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी.
रामायण अपने 2000 करोड़ रुपये के बड़े बजट और विज़ुअल इफ़ेक्ट्स के लिए भी चर्चा में है, जिसकी वजह से पूरे देश में चर्चा हो रही है. दिलचस्प बात यह है कि रामायण को दर्शकों से बहुत अच्छे रिव्यू मिले थे, जिसमें कई लोगों ने कहा था कि इस पौराणिक कहानी में भक्ति का एलिमेंट नहीं है.
असल में, सीनियर एक्टर सुनील लहरी ने दावा किया कि फिल्म में रावण को बड़ा दिखाया गया है और फिल्म के कई सीन में इमोशनल टच की कमी है. मिले-जुले रिस्पॉन्स के बावजूद, रामायण दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है.
ट्रेंड के हिसाब से, रामायण के नंबर्स में कमी के बावजूद 13 दिनों में ओवरसीज़ मार्केट में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने की उम्मीद है और यह किसी इंडियन फिल्म के लिए ओवरसीज़ में दूसरा सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन जाएगी. दूसरी तरफ, रामायण के दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1450 करोड़ रुपये पार करने की उम्मीद है और जल्द ही 1500 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने की उम्मीद है.
इस बीच, रामायण ने 13 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, रणवबीर कपूर की इस पौराणिक फिल्म ने मंगलवार रात 8 बजे तक 18,897 शो से 20.64 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है, जिसमें अकेले हिंदी बेल्ट से 16.37 करोड़ रुपये आए है. इसके अलावा इसने कन्नड़ में 1.66 करोड़, तमिल में 1.36 करोड़ और तेलुगु से 1.25 करोड़ रुपये कमाए है. इस तरह फिल्म ने अब तक 813.24 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है.
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी यह फ़िल्म, जिसने 5 नवंबर को थिएटर में अपनी यात्रा शुरू की थी, दिवाली के समय और अपने दूसरे वीकेंड तक जबरदस्त रफ्तार बनाए रखी है, और ऐसी जगह पहुंची है कि यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कमर्शियल सफलताओं में से एक बन गई है.