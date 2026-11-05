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रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: रणबीर कपूर की बिगेस्ट ओपनर बनने को तैयार, अब तक कर डाली इतनी कमाई

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 ( FIlm Poster )

हैदराबाद: रामायण आज 5 नवंबर को रिलीज हो चुकी है और सबकी नजर टिकी है फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन पर. रामायण के पहले दिन के कलेक्शन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वह पहले दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये की ओपनिंग लेगी. इसी के साथ रामायण अपने ओपनिंग डे कलेक्शन से कई फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ती दिख रही है. बता दें, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का कलेक्शन किया है. चलिए जानते हैं रामायण ने पहले दिन 5 नवंबर को 5 बजे तक कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

सैकनिल्क के अनुसार, रामायण ने पहले दिन 5 बजे तक मॉर्निंग के 17916 शोज से 40.97 करोड़ रुपये का नेट इंडिया कलेक्शन कर लिया है. वहीं, ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 48.34 करोड़ रुपये का है. इसमें फिल्म ने सबसे ज्यादा हिंदी में 14,590 शोज से 29.28 करोड़ रुपये, कन्नड़ के 926 शोज से 5.19 करोड़ रुपये, तेलुगु के 1300 शोज से 4 करोड़ रुपये, तमिल के 699 शोज से 1.64 करोड़ रुपये और मलयालम भाषा के 396 शोज से 86 लाख रुपये कमा लिए हैं. इसमें अभी दोपहर, शाम और नाइट शो का आंकड़ा आना बाकी है. मॉर्निंग शो में दोपहर 28 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज किया गया है. एनिमल ओपनिंग डे कलेक्शन इंडिया नेट 63.80 करोड़ रुपये इंडिया ग्रॉस- 76.10 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड- 116 करोड़ रुपये साल 2026 की बिगेस्ट ओपनिंग फिल्में धुरंधर- 2 इंडिया नेट- 102.55 करोड़ रुपये), इंडिया ग्रॉस- 123 करोड़ रुपये (पेड प्रीव्यू -43 करोड़ रुपये- फिल्म की ओपनिंग कमाई 145 करोड़ रुपये) पेड प्रीव्यू के साथ इंडिया ग्रॉस- 174.60 करोड़ रुपये. वर्ल्डवाइड- 240 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन पेड्डी ओपनिंग इंडिया नेट- 69.50 करोड़ रुपये इंडिया ग्रॉस- 82.49 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड ग्रॉस 110.49 करोड़ रुपये दृश्यम 3 इंडिया नेट- 66.75 करोड़ रुपये इंडिया ग्रॉस- 80.10 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड ग्रॉस- 95.10 करोड़ रुपये जेलर 2 इंडिया नेट- 59.70 करोड़ रुपये इंडिया ग्रॉस- 70.25 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड ग्रॉस 125.25 करोड़ रुपये