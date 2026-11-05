रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: रणबीर कपूर की बिगेस्ट ओपनर बनने को तैयार, अब तक कर डाली इतनी कमाई
फिल्म रामायण आज अपनी पहले दिन की कमाई से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 5:26 PM IST
हैदराबाद: रामायण आज 5 नवंबर को रिलीज हो चुकी है और सबकी नजर टिकी है फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन पर. रामायण के पहले दिन के कलेक्शन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वह पहले दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये की ओपनिंग लेगी. इसी के साथ रामायण अपने ओपनिंग डे कलेक्शन से कई फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ती दिख रही है. बता दें, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का कलेक्शन किया है. चलिए जानते हैं रामायण ने पहले दिन 5 नवंबर को 5 बजे तक कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
सैकनिल्क के अनुसार, रामायण ने पहले दिन 5 बजे तक मॉर्निंग के 17916 शोज से 40.97 करोड़ रुपये का नेट इंडिया कलेक्शन कर लिया है. वहीं, ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 48.34 करोड़ रुपये का है. इसमें फिल्म ने सबसे ज्यादा हिंदी में 14,590 शोज से 29.28 करोड़ रुपये, कन्नड़ के 926 शोज से 5.19 करोड़ रुपये, तेलुगु के 1300 शोज से 4 करोड़ रुपये, तमिल के 699 शोज से 1.64 करोड़ रुपये और मलयालम भाषा के 396 शोज से 86 लाख रुपये कमा लिए हैं. इसमें अभी दोपहर, शाम और नाइट शो का आंकड़ा आना बाकी है. मॉर्निंग शो में दोपहर 28 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज किया गया है.
एनिमल ओपनिंग डे कलेक्शन
इंडिया नेट 63.80 करोड़ रुपये
इंडिया ग्रॉस- 76.10 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड- 116 करोड़ रुपये
साल 2026 की बिगेस्ट ओपनिंग फिल्में
धुरंधर- 2
इंडिया नेट- 102.55 करोड़ रुपये),
इंडिया ग्रॉस- 123 करोड़ रुपये (पेड प्रीव्यू -43 करोड़ रुपये- फिल्म की ओपनिंग कमाई 145 करोड़ रुपये)
पेड प्रीव्यू के साथ इंडिया ग्रॉस- 174.60 करोड़ रुपये.
वर्ल्डवाइड- 240 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन
पेड्डी ओपनिंग
इंडिया नेट- 69.50 करोड़ रुपये
इंडिया ग्रॉस- 82.49 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड ग्रॉस 110.49 करोड़ रुपये
दृश्यम 3
इंडिया नेट- 66.75 करोड़ रुपये
इंडिया ग्रॉस- 80.10 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड ग्रॉस- 95.10 करोड़ रुपये
जेलर 2
इंडिया नेट- 59.70 करोड़ रुपये
इंडिया ग्रॉस- 70.25 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड ग्रॉस 125.25 करोड़ रुपये
द राजा साहब
इंडिया नेट 53.75 करोड रुपये
इंडिया ग्रॉस- 75.20 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड ग्रॉस- 100.20 करोड़ रुपये
इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट ओपनिंग फिल्में
पुष्पा 2
इंडिया नेट- 164.25 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड-294 करोड़ रुपये
आरआरआर
इंडिया नेट- 133 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड-223 करोड़ रुपये
बाहुबली 2
इंडिया नेट 121 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड- 213 करोड़ रुपये
केजीएफ 2-
इंडिया नेट - 116 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड- 160 करोड़ रुपये
धुरंधर 2
इंडिया नेट ओपनिंग (102.55 करोड़ रुपये), इंडिया ग्रॉस ओपनिंग 123 करोड़ रुपये (पेड प्रीव्यू -43 करोड़ रुपये- फिल्म की ओपनिंग कमाई 145 करोड़ रुपये), पेड प्रीव्यू के साथ इंडिया ग्रॉस ओपनिंग 174.60 करोड़ रुपये. धुरंधर 2 वर्ल्डवाइड 240 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन.
रामायण तोड़ेगी किन फिल्मों का रिकॉर्ड
रणबीर कपूर रामायण की पहले दिन की कमाई से यकीनन अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल की डोमेस्टिक और वर्ल्डवाइड ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं. इसका मतलब है कि रामायण रणबीर कपूर के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनने जा रही है. यश के बॉक्स ऑफिस रेट की बात करें तो उनकी सबसे कमाऊ फिल्म केजीएफ 2 भी ओपनिंग कलेक्शन की रेस में पीछे छूटने वाली है. केजीएफ का इंडिया नेट कलेक्शन 116 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 160 करोड़ रुपये है.
रामायण साल 2026 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनने वाली है. रामायण इस लिस्ट में पेड्डी, द राजा साब, जेलर 2, दृश्यम और बॉर्डर 2 का रिकॉर्ड आसानी से तोड़ने जा रही है. हो सकता है कि धुरंधर 2 की इंडिया नेट ओपनिंग का भी रिकॉर्ट टूट जाए. खैर फिल्म के अभी पहले सेगमेंट का कलेक्शन आया है. अभी दोपहर, शाम और रात की कमाई का आंकड़ा आना बाकी है.
रामायण के बारे में
रामायण का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है. इसके निर्माता नमित मल्होत्रा और यश हैं. फिल्म में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, विवेक ओबेरॉय, राघव जुयाल, अरुण गोविल, लारा दत्ता और शीबा चड्ढा अहम रोल में दिख रहे हैं. फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2028 में रिलीज होगा.