रामायण बॉक्स ऑफिस: 155 करोड़ रु. से खुला खाता, बनी रणबीर की बिगेस्ट ओपनर, 'एनिमल' का टूटा रिकॉर्ड
रणबीर कपूर की रामायण ने रजनीकांत की हालिया रिलीज फिल्म 'जेलर 2' को भी पहले दिन की कमाई से पछाड़ दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 1:26 PM IST
हैदराबाद: रणबीर कपूर और यश स्टारर रामायण ने अपनी रिलीज का एक दिन पूरा कर लिया है. फिल्म बीती 5 नवंबर को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई है. फिल्म को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह ओपनिंग डे पर बड़ा धमाका करेगी. अब फिल्म रामायण का डे 1 का ऑफिशियल कलेक्शन का आंकड़ा जारी हो चुका है. रामायण ने पहले दिन 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन किया है. आज मेकर्स ने फिल्म के पहले दिन की ऑफिशियल कमाई का ब्योरा शेयर किया है. जानते हैं पहले दिन की कमाई से फिल्म किन फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े और दूसरे दिन की कमाई कहां तक पहुंची है.
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
सैकनिल्क के अनुसार, रामायण ने पहले दिन 25,200 शोज के लिए 64.85 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन किया है. फिल्म ने हिंदी भाषा में 20,678 शोज से 47.50 करोड़ रुपये, कन्नड़ के 1197 शोज से 7.25 करोड़ रुपये, तेलुगु के 1776 शोज से 6 करोड़ रुपये, तमिल के 992 शोज से 2.60 करोड़ रुपये, मलयालम के 557 शोज से 1.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. इससे रामायण का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 77.50 करोड़ रुपये हुआ है. वहीं, ओवरसीज से फिल्म ने 50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. मेकर्स के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 155 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है.
एनिमल का टूटा रिकॉर्ड
रणबीर कपूर ने फिल्म रामायण से अपनी अबतक की सबसे कमाऊ फिल्म 'एनिमल' की ओपनिंग डे की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ जिया है. एनिमल ने 64.75 करोड़ रुपये का इंडिया नेट और वर्ल्डवाइड 116 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इसी के साथ रामायण साल 2026 की तीसरी बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में रामायण ने 'जेलर 2' (59.70 करोड़ रुपये), 'द राजा साब' (53.75 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया है. रामायण सिर्फ 5 करोड़ रुपये से केजीएफ 2 (160 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड) का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गई. इंडिया नेट का ना सहीं, लेकिन रामायण ने वर्ल्डवाइड ग्रॉस में दृश्यम 3 औप पेड्डी को भी पछाड़ दिया है.
साल 2026 की बिगेस्ट ओपनिंग फिल्में
धुरंधर- 2
इंडिया नेट- 102.55 करोड़ रुपये),
इंडिया ग्रॉस- 123 करोड़ रुपये (पेड प्रीव्यू -43 करोड़ रुपये- फिल्म की ओपनिंग कमाई 145 करोड़ रुपये)
पेड प्रीव्यू के साथ इंडिया ग्रॉस- 174.60 करोड़ रुपये.
वर्ल्डवाइड- 240 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन
पेड्डी ओपनिंग
इंडिया नेट- 69.50 करोड़ रुपये
इंडिया ग्रॉस- 82.49 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड ग्रॉस 110.49 करोड़ रुपये
दृश्यम 3
इंडिया नेट- 66.75 करोड़ रुपये
इंडिया ग्रॉस- 80.10 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड ग्रॉस- 95.10 करोड़ रुपये
रामायण
इंडिया नेट- 64.85 करोड़ रुपये
इंडिया ग्रॉस-77.50 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड ग्रॉस- 155 करोड़ रुपये
जेलर 2
इंडिया नेट- 59.70 करोड़ रुपये
इंडिया ग्रॉस- 70.25 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड ग्रॉस 125.25 करोड़ रुपये
द राजा साहब
इंडिया नेट 53.75 करोड रुपये
इंडिया ग्रॉस- 75.20 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड ग्रॉस- 100.20 करोड़ रुपये
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
सैकनिल्क के अनुसार, रामायण ने दूसरे दिन (शुक्रवार) दोपहर 1 बजे तक 12.13 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. इससे रामायण का इंडिया नेट कलेक्शन 76.98 करोड़ रुपये हो गया है. मॉर्निंग शो में फिल्म की ऑक्यूपेंसी 15 फीसदी दर्ज की गई है.
रामायण के बारे में
दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने फिल्म रामायण का निर्देशन किया है. इसके निर्माता नमित मल्होत्रा और यश हैं. फिल्म में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, विवेक ओबेरॉय, राघव जुयाल, अरुण गोविल, लारा दत्ता और शीबा चड्ढा अहम रोल में दिख रहे हैं. फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2028 में रिलीज होगा.