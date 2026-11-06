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रामायण बॉक्स ऑफिस: 155 करोड़ रु. से खुला खाता, बनी रणबीर की बिगेस्ट ओपनर, 'एनिमल' का टूटा रिकॉर्ड

रामायण बॉक्स ऑफिस ( Film Posters )

हैदराबाद: रणबीर कपूर और यश स्टारर रामायण ने अपनी रिलीज का एक दिन पूरा कर लिया है. फिल्म बीती 5 नवंबर को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई है. फिल्म को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह ओपनिंग डे पर बड़ा धमाका करेगी. अब फिल्म रामायण का डे 1 का ऑफिशियल कलेक्शन का आंकड़ा जारी हो चुका है. रामायण ने पहले दिन 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन किया है. आज मेकर्स ने फिल्म के पहले दिन की ऑफिशियल कमाई का ब्योरा शेयर किया है. जानते हैं पहले दिन की कमाई से फिल्म किन फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े और दूसरे दिन की कमाई कहां तक पहुंची है.

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1