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Advance Booking: दुनियाभर में 'रामायण' के लिए मची होड़, 2M डॉलर के पार पहुंचा प्री-सेल कलेक्शन, जानें भारत में कैसी चल रही बुकिंग

'रामायण' ( Poster )

हैदराबाद: नितेश तिवारी की 'रामायण' इस साल की सबसे बड़ी रिलीज़ में से एक है. नमित मल्होत्रा ​​की प्रोड्यूस की गई इस फिल्म का काउंटडाउन शुरू हो गया है. यह फिल्म 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि 4 नवंबर को इसके पेड प्रिव्यू शो रखे जाएंगे. एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. इस फिल्म ने ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनियाभर में अच्छी-खासी एडवांस बुकिंग कर ली है. खबर है कि रामायण ने रिलीज से पहले ही दुनियाभर में 2 मिलियन डॉलर का प्री-सेल कलेक्शन कर लिया है.

दुनियाभर में 'रामायण' की एडवांस बुकिंग

सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायण' की विदेशों में एडवांस बिक्री काफी मजबूत बनी हुई है. फिल्म को रिलीज होने में अभी 9 दिन बाकी हैं, लेकिन पहले ही दिन की एडवांस बुकिंग 2 मिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है. उत्तरी अमेरिका में फिल्म ने 750 हजार डॉलर की कमाई की है, जिसमें से 550 हजार डॉलर अकेले प्रीमियर से आए हैं. सैकनिल्क के अनुसार, यूके में इस महाकाव्य फिल्म के 90 हजार डॉलर के टिकट बिके हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इसने 60 हजार डॉलर से ज्यादा की कमाई की है. कुल मिलाकर, पहले दिन के लिए दुनियाभर में इसकी एडवांस बिक्री 2 मिलियन डॉलर से अधिक है, जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा है. भारत में कितनी बिकी 'रामायण' की टिकटें?