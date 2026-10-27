Advance Booking: दुनियाभर में 'रामायण' के लिए मची होड़, 2M डॉलर के पार पहुंचा प्री-सेल कलेक्शन, जानें भारत में कैसी चल रही बुकिंग
'रामायण' को रिलीज होने में सिर्फ 9 दिन बाकी है. आइए जानें रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म ने कितनी एडवांस बुकिंग की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 8:07 PM IST
हैदराबाद: नितेश तिवारी की 'रामायण' इस साल की सबसे बड़ी रिलीज़ में से एक है. नमित मल्होत्रा की प्रोड्यूस की गई इस फिल्म का काउंटडाउन शुरू हो गया है. यह फिल्म 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि 4 नवंबर को इसके पेड प्रिव्यू शो रखे जाएंगे. एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. इस फिल्म ने ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनियाभर में अच्छी-खासी एडवांस बुकिंग कर ली है. खबर है कि रामायण ने रिलीज से पहले ही दुनियाभर में 2 मिलियन डॉलर का प्री-सेल कलेक्शन कर लिया है.
दुनियाभर में 'रामायण' की एडवांस बुकिंग
सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायण' की विदेशों में एडवांस बिक्री काफी मजबूत बनी हुई है. फिल्म को रिलीज होने में अभी 9 दिन बाकी हैं, लेकिन पहले ही दिन की एडवांस बुकिंग 2 मिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है. उत्तरी अमेरिका में फिल्म ने 750 हजार डॉलर की कमाई की है, जिसमें से 550 हजार डॉलर अकेले प्रीमियर से आए हैं.
सैकनिल्क के अनुसार, यूके में इस महाकाव्य फिल्म के 90 हजार डॉलर के टिकट बिके हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इसने 60 हजार डॉलर से ज्यादा की कमाई की है. कुल मिलाकर, पहले दिन के लिए दुनियाभर में इसकी एडवांस बिक्री 2 मिलियन डॉलर से अधिक है, जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा है.
भारत में कितनी बिकी 'रामायण' की टिकटें?
रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को सिर्फ विदेशों में ही नहीं, भारत में भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 27 अक्टूबर शाम 7 बजे तक नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की पूरे भारत में 2.54 लाख टिकटें एडवांस में बिक चुकी हैं, जिससे अब तक 13.66 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें तो यह आंकड़ा 10.96 करोड़ रुपये हो जाता है.
एडवांस बुकिंग के मामले में सबसे आगे महाराष्ट्र है, जहां 2.88 करोड़ रुपये (कुल कमाई का 21%) की कमाई हुई. इसके बाद दिल्ली (2.70 करोड़ रुपये) और कर्नाटक (2.25 करोड़ रुपये) का स्थान रहा. टॉप 10 राज्यों का कुल कमाई में 86% हिस्सा है. 4 नवंबर को होने वाले प्रीव्यू और 5 नवंबर को फिल्म की थियेटर रिलीज के करीब आने के साथ, आने वाले कुछ दिनों में फिल्म की एडवांस सेल और ओपनिंग वीकेंड की मांग के बारे में और स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी.
'रामायण' के बारे में
नमित मल्होत्रा की प्रोड्यूस की गई यह पौराणिक फिल्म वाल्मीकि की 'रामायण' पर आधारित है. इसमें शानदार कलाकारों की टोली है, जिसमें भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, सीता के रूप में साई पल्लवी और रावण के रूप में यश शामिल हैं. इनके अलावा, फिल्म में सनी देओल, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय और अनुपम खेर जैसे कलाकार भी नजर आएंगे.