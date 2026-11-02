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रामायण एडवांस बुकिंग: प्री-सेल में 50 करोड़ का आंकड़ा पार, बिके 15 लाख से ज्यादा टिकट, रिलीज के 3 दिन बाद बाकी

रामायण एडवांस बुकिंग ( POSTER )

हैदराबाद: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर माइथोलॉजी फिल्म रामायण पार्ट 1 की रिलीज के अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. फिल्म आगामी 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी. रामायण पहले दिन के कलेक्शन से बड़ी ओपनिंग करने वाली है, क्योंकि फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 50 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. रामायण ए़डवांस बुकिंग में अभी तक 15 लाख से ज्यादा टिकट सेल कर चुकी है. रिलीज में अभी तीन दिन बाकी है और एडवांस बुकिंग में कमाई और टिकट की गिनती आगे बढ़ती जा रही है. चलिए जानते हैं रामायण एडवांस बुकिंग का अपडेटिंग आंकड़ा कितना है.

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, रामायण एडवांस बुकिंग में 51.45 करोड़ रुपये की टिकटें सेल कर चुकी है. बिना ब्लॉक सीटों की प्री-सेल्स की कमाई का यह आंकड़ा 41 करोड़ रुपये है.

2 नवंबर को सुबह 6 बजे तक, रामायण: पार्ट 1 ने 527 शहरों के 1,708 सिनेमाघरों में 35,697 शो में 11.01 लाख टिकट बेचे थे. एडवांस बुकिंग ऑक्यूपेंसी 14 परसेंट थी, जिसमें ब्लॉक्ड सीटें भी शामिल थीं, 75 शो हाउसफुल बताए गए, जिनमें से 13 पूरी तरह से बिक गए. ओपनिंग डे की वजह से ज्यादातर डिमांड है. फिल्म ने गुरुवार, 5 नवंबर के लिए एडवांस बुकिंग में 25.39 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसमें ब्लॉक्ड सीटें भी शामिल हैं, जबकि बिना ब्लॉक्ड सीटों के यह आंकड़ा 21.30 करोड़ रुपये है. यह फिल्म की अब तक की कुल इंडिया प्री-सेल्स का आधे से ज्यादा है. रामायण की एडवांस बुकिंग नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) रामायण: पार्ट 1 के लिए सबसे बड़ा सिटी मार्केट बनकर उभरा है, जिसमें 6.78 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें बुक की गई सीटें भी शामिल हैं. मुंबई में 6.08 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई है, जबकि बेंगलुरु में 5.79 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई है. हैदराबाद में 2.81 करोड़ रुपये, पुणे में 2.17 करोड़ रुपये और कोलकाता में 1.68 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई है. राज्य स्तर पर, महाराष्ट्र 9.42 करोड़ रुपये के साथ एडवांस बुकिंग चार्ट में सबसे आगे है, उसके बाद कर्नाटक 7.15 करोड़ और दिल्ली 6.78 करोड़ रुपये के साथ दूसरे नंबर पर है. गुजरात ने 3.61 करोड़ रुपये रिकॉर्ड किए हैं, जबकि तेलंगाना ने 2.93 करोड़ रुपये का योगदान दिया है. टॉप 10 राज्यों में फिल्म की कुल इंडिया एडवांस ग्रॉस का 85 परसेंट हिस्सा है.