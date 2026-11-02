रामायण एडवांस बुकिंग: प्री-सेल में 50 करोड़ का आंकड़ा पार, बिके 15 लाख से ज्यादा टिकट, रिलीज के 3 दिन बाद बाकी
हिंदी वर्जन ने घरेलू प्री-सेल्स में दबदबा बनाए रखा है, जिसने बिक्री की सभी डेट्स में कुल कमाई का 84% यानी 38.70 करोड़ रु कमाए.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 3:58 PM IST
हैदराबाद: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर माइथोलॉजी फिल्म रामायण पार्ट 1 की रिलीज के अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. फिल्म आगामी 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी. रामायण पहले दिन के कलेक्शन से बड़ी ओपनिंग करने वाली है, क्योंकि फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 50 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. रामायण ए़डवांस बुकिंग में अभी तक 15 लाख से ज्यादा टिकट सेल कर चुकी है. रिलीज में अभी तीन दिन बाकी है और एडवांस बुकिंग में कमाई और टिकट की गिनती आगे बढ़ती जा रही है. चलिए जानते हैं रामायण एडवांस बुकिंग का अपडेटिंग आंकड़ा कितना है.
ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, रामायण एडवांस बुकिंग में 51.45 करोड़ रुपये की टिकटें सेल कर चुकी है. बिना ब्लॉक सीटों की प्री-सेल्स की कमाई का यह आंकड़ा 41 करोड़ रुपये है.
2 नवंबर को सुबह 6 बजे तक, रामायण: पार्ट 1 ने 527 शहरों के 1,708 सिनेमाघरों में 35,697 शो में 11.01 लाख टिकट बेचे थे. एडवांस बुकिंग ऑक्यूपेंसी 14 परसेंट थी, जिसमें ब्लॉक्ड सीटें भी शामिल थीं, 75 शो हाउसफुल बताए गए, जिनमें से 13 पूरी तरह से बिक गए.
#Ramayana Movie USA PRE-SALES: TERRIFIC START!! $200K+ GROSS AND COUNTING..... 🥵🥵🥵 #Yash #RockingStarYash #RanbirKapoor https://t.co/icZ4Wtbrsm— KFI Blockbuster's (@yogeesh15122) October 16, 2026
ओपनिंग डे की वजह से ज्यादातर डिमांड है. फिल्म ने गुरुवार, 5 नवंबर के लिए एडवांस बुकिंग में 25.39 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसमें ब्लॉक्ड सीटें भी शामिल हैं, जबकि बिना ब्लॉक्ड सीटों के यह आंकड़ा 21.30 करोड़ रुपये है. यह फिल्म की अब तक की कुल इंडिया प्री-सेल्स का आधे से ज्यादा है.
#Ramayana at South Indian Territories Opening Day Real-time Pre-sales Update : 🔻Karnataka — 3.30 Cr 🔻Telangana — 99 Lakhs 🔻 Tamilnadu — 38 Lakhs 🔻 Kerala — 36 Lakhs 🔻 Andhra Pradesh — 19 Lakhs Total South Territories = 5.22 Crores 💥 Total All-India advances at 16.95 Crores ✅ All-set for a Huge Opening at South Indian Box-office 🎯 #RanbirKapoor #Yash #RamayanaMovie— Jerin Georgekutty (@jerinGeorgekut2) October 30, 2026
रामायण की एडवांस बुकिंग
नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) रामायण: पार्ट 1 के लिए सबसे बड़ा सिटी मार्केट बनकर उभरा है, जिसमें 6.78 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें बुक की गई सीटें भी शामिल हैं. मुंबई में 6.08 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई है, जबकि बेंगलुरु में 5.79 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई है. हैदराबाद में 2.81 करोड़ रुपये, पुणे में 2.17 करोड़ रुपये और कोलकाता में 1.68 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई है.
राज्य स्तर पर, महाराष्ट्र 9.42 करोड़ रुपये के साथ एडवांस बुकिंग चार्ट में सबसे आगे है, उसके बाद कर्नाटक 7.15 करोड़ और दिल्ली 6.78 करोड़ रुपये के साथ दूसरे नंबर पर है. गुजरात ने 3.61 करोड़ रुपये रिकॉर्ड किए हैं, जबकि तेलंगाना ने 2.93 करोड़ रुपये का योगदान दिया है. टॉप 10 राज्यों में फिल्म की कुल इंडिया एडवांस ग्रॉस का 85 परसेंट हिस्सा है.
हिंदी वर्जन ने घरेलू प्री-सेल्स में अपना दबदबा बनाए रखा है, जिसने बिक्री की सभी तारीखों में कुल कमाई का 84 प्रतिशत यानी 38.70 करोड़ रुपये कमाए हैं. कन्नड़ बुकिंग 4.41 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जबकि तेलुगु वर्जन ने 2.35 करोड़ रुपये कमाए हैं. तमिल एडवांस सेल्स 41.66 लाख रुपये और मलयालम बुकिंग 8.01 लाख रुपये रही हैं.
Ramayana Pre Sales have crossed 10 Million Dollars WW, All Days, All Territories. (4th to 12th) 2 Days for Premiere and 3 Days for WW Release. https://t.co/MDUldvepcG— KBP Reviews🏹 (@KshitizCritic) November 2, 2026
रामायण की एडवांस बुकिंग में तेजी कैसे आई?
प्रीमियम फॉर्मेट ने भी फिल्म की प्री-सेल्स में काफी योगदान दिया है. हिंदी 3D स्क्रीनिंग से एडवांस बुकिंग में 21.57 करोड़ रुपये की कमाई हुई है, जिसमें ब्लॉक्ड सीटें भी शामिल हैं, जबकि हिंदी 2D से 8.75 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. हिंदी IMAX 3D बुकिंग 6.34 करोड़ रुपये की है. प्रीमियम फॉर्मैट, जिसमें IMAX, 4DX, डॉल्बी सिनेमा, ICE और EPIQ शामिल हैं, ने कुल मिलाकर सिर्फ दो परसेंट अवेलेबल शो से 8.83 करोड़ रुपये कमाए हैं. अकेले हिंदी 3D ने सेल की सभी तारीखों में फिल्म की टोटल एडवांस ग्रॉस का 47 परसेंट हिस्सा लिया है.
फिल्म की इंटरनेशनल प्री-सेल्स भी तेजी से बढ़ रही हैं. 31 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सभी उपलब्ध डेट्स पर विदेशों में एडवांस बुकिंग लगभग 3.5 मिलियन डॉलर (33.23 करोड़ रुपये) हुई है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका का प्रीमियर प्री-सेल्स में 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा का योगदान है.
#Ramayana Pre-sales Tickets booked on BookMyShow 20 Oct- 24.22K 21 Oct- 26.56K 22 Oct- 23.62K 23 Oct- 24.37K 24 Oct- 19.86K 25 Oct- 23.69K 26 Oct- 20.18K 27 Oct- 17.94K 28 Oct- 27.33K 29 Oct- 28.37K 30 Oct- 39.22K 31 Oct- 49.34K 01 Nov- 86.61K ——————— Total- 411.99K 🔥💥 https://t.co/utaEaBnDls— Commander (@OGIsBack07) November 2, 2026
थिएटर में रिलीज होने में तीन दिन बचे हैं, रामायण: पार्ट 1 भारत में 50 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग के माइलस्टोन को पार कर चुकी है. आखिरी पड़ाव बहुत जरूरी होगा क्योंकि रिलीज के करीब ज्यादा दर्शक टिकट बुक करेंगे और फिल्म की ओपनिंग-डे प्री-सेल्स इसके घरेलू एडवांस कलेक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा बनी हुई है.
रामायण के बारे में
रामायण: पार्ट वन में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रोल में हैं. सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं. फिल्म में अरुण गोविल, लारा दत्ता, इंदिरा कृष्णन, रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल, विवेक ओबेरॉय और शोभना भी अहम रोल में हैं. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस पौराणिक कहानी को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. स्क्रीनप्ले श्रीधर राघवन और तिवारी ने लिखा है, जबकि फिल्म का म्यूजिक ऑस्कर जीतने वाले कंपोजर हैंस जिमर और ए.आर. रहमान ने दिया है.