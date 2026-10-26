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रामायण एडवांस बुकिंग: भारत में 10 करोड़ रु का आंकड़ा पार, विदेशों में कहां तक पहुंचा फिल्म का प्री-सेल कलेक्शन, जानें

रामायण एडवांस बुकिंग ( Film Poster )

हैदराबाद: रणबीर कपूर और यश की रामायण को थिएटर में पहुंचने से पहले ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म आगामी दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है. इससे पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग दशहरा से चालू है और अलग-अलग मार्केट में टिकट अभी भी बिक रहे हैं. 5 नवंबर की रिलीज डेट जैसे-जैसे पास आ रही है, रीजनल भाषाओं में भी ज्यादा शो खुल रहे हैं. अभी भारत में भी फिल्म ने एडवांस बुकिंग में मोटा पैसा कमा लिया है.

रामायण एडवांस बुकिंग अपडेट

रामायण ने भारत में एडवांस बुकिंग से लगभग 10 करोड़ रुपये कमाए हैं. पहले दिन के लिए दो लाख से ज्यादा टिकट पहले ही बिक चुके हैं. हिंदी वर्जन बुकिंग में सबसे आगे है, जो भारत में कुल एडवांस बिक्री का 87 फीसदी है. कन्नड़ वर्जन भी अच्छा कर रहा है. यह अब लगभग 100 स्क्रीन पर उपलब्ध है और इसकी एडवांस बुकिंग 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है. कुछ थिएटरों ने सुबह के शो के लिए 80 फीसदी तक ऑक्यूपेंसी की जानकारी दी है. तेलुगु वर्जन अभी तक सिर्फ 10-15 स्क्रीन पर ही रिलीज हुआ है, लेकिन एडवांस बुकिंग में इसकी कीमत 40 लाख रुपये तक पहुंच रही है. कम शो होने के बावजूद तेलुगु वर्जन को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हिंदी वर्जन अपने पहले दिन भारत में 4,200 से ज्यादा शो में उपलब्ध है. तेलुगु और कन्नड़ वर्शन को मिलाकर 400 से ज्यादा शो हैं.