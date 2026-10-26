रामायण एडवांस बुकिंग: भारत में 10 करोड़ रु का आंकड़ा पार, विदेशों में कहां तक पहुंचा फिल्म का प्री-सेल कलेक्शन, जानें
रामायण आगामी 5 नवंबर को वर्ल्डवाइड रिलीज होने जा रही है. फिल्म के दूसरे पार्ट के रिलीज होने में अड़चनों की खबर आरही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 5:12 PM IST
हैदराबाद: रणबीर कपूर और यश की रामायण को थिएटर में पहुंचने से पहले ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म आगामी दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है. इससे पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग दशहरा से चालू है और अलग-अलग मार्केट में टिकट अभी भी बिक रहे हैं. 5 नवंबर की रिलीज डेट जैसे-जैसे पास आ रही है, रीजनल भाषाओं में भी ज्यादा शो खुल रहे हैं. अभी भारत में भी फिल्म ने एडवांस बुकिंग में मोटा पैसा कमा लिया है.
रामायण एडवांस बुकिंग अपडेट
रामायण ने भारत में एडवांस बुकिंग से लगभग 10 करोड़ रुपये कमाए हैं. पहले दिन के लिए दो लाख से ज्यादा टिकट पहले ही बिक चुके हैं. हिंदी वर्जन बुकिंग में सबसे आगे है, जो भारत में कुल एडवांस बिक्री का 87 फीसदी है. कन्नड़ वर्जन भी अच्छा कर रहा है. यह अब लगभग 100 स्क्रीन पर उपलब्ध है और इसकी एडवांस बुकिंग 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है. कुछ थिएटरों ने सुबह के शो के लिए 80 फीसदी तक ऑक्यूपेंसी की जानकारी दी है.
तेलुगु वर्जन अभी तक सिर्फ 10-15 स्क्रीन पर ही रिलीज हुआ है, लेकिन एडवांस बुकिंग में इसकी कीमत 40 लाख रुपये तक पहुंच रही है. कम शो होने के बावजूद तेलुगु वर्जन को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हिंदी वर्जन अपने पहले दिन भारत में 4,200 से ज्यादा शो में उपलब्ध है. तेलुगु और कन्नड़ वर्शन को मिलाकर 400 से ज्यादा शो हैं.
सैकनिल्क के अनुसार, बुकिंग के लिए अभी खुले 44 तेलुगु शो में से चार पहले से ही हाउसफुल हैं. ऑन-ग्राउंड ट्रैकिंग से पता चलता है कि ब्लॉक सीटों को ध्यान में रखने के बाद सभी भाषाओं में हाउसफुल शो की संख्या एक दर्जन से ज्यादा हो सकती है.
ओवरसीज मार्केट अपडेट
नॉर्थ अमेरिका में भी फिल्म की अच्छी एडवांस बुकिंग हो रही है. पेड प्रीव्यू 4 नवंबर को रिलीज से एक दिन पहले होने वाले हैं. सैकनिल्क के मुताबिक, इन प्रीव्यू के लिए 550,000 डॉलर के टिकट बिक चुके हैं. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में रिलीज के दिन एडवांस बुकिंग से भी 400,000 डॉलर कमाए हैं. इन नंबर्स के साथ, रामायण का वर्ल्डवाइड एडवांस-बुकिंग कलेक्शन रिलीज से दस दिन पहले, 25 अक्टूबर के आखिर तक 20 करोड़ रुपये को पार कर गया है.
इस बीच, एक रिपोर्ट की मानें तो नितेश तिवारी की रामायण का दूसरा पार्ट पहले से तय प्लान के मुताबिक दिवाली 2027 में थिएटर में नहीं आ पाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा फिल्म की रिलीज को दिवाली 2028 तक आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि शूटिंग और प्रोडक्शन के लिए ज्यादा समय मिल सके.