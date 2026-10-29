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'रामायण' एडवांस बुकिंग: रिलीज से पहले भारत में 15 करोड़ का आंकड़ा पार, जानें दुनियाभर में कितना हुआ प्री-सेल कलेक्शन

'रामायण' ( Poster )

हैदराबाद: नितेश तिवारी की निर्देशित फिल्म 'रामायण' रिलीज से पहले दुनियाभर में धूम मचा दी है. इस फिल्म का मकसद भारत के सबसे मशहूर महाकाव्यों में से एक को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाना है. प्रोडक्शन टीम ने एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसका टारगेट 100 से ज्यादा देशों में 50,000 स्क्रीन पर रिलीज करना है. सोनी पिक्चर्स भारत के बाहर इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करेगी और धर्मा प्रोडक्शंस हिंदी बोलने वाले मार्केट को संभालेगी. दो पार्ट वाली यह एपिक फिल्म पांच भाषाओं- हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी, साथ ही इसे आईमैक्स में भी रिलीज करने का प्लान है ताकि देखने का अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके. उनका ये प्लान काम करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एडवांस बुकिंग काफी अच्छी चल रही है.

भारत में 'रामायण' की एडवांस बुकिंग

'रामायण' की एडवांस बुकिंग दशहरा से शुरू हुई है और अब तक इसने अच्छा-खासा कमाई कर ली है. फिल्म ने भारत में 15 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, अपनी तय रिलीज से एक हफ्ता पहले, 29 अक्टूबर शाम 7 बजे तक रामायण ने भारत में एडवांस बुकिंग से लगभग 16.38 करोड़ रुपये कमाए थे, जिसमें 6,528 शो में लगभग 3.18 लाख टिकट बिके थे. इसमें ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें तो यह आंकड़ा 13.54 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है. इलाके के हिसाब से 'रामायण' की कुल बिक्री में कर्नाटक सबसे आगे है, जहां 3.32 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. इसके बाद महाराष्ट्र 3.24 करोड़ रुपये और दिल्ली 2.95 करोड़ रुपये के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. शीर्ष 10 राज्यों का कुल कमाई में 86% हिस्सा है. विदेशो में कितनी हुई 'रामायण' की एडवांस बुकिंग?