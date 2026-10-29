'रामायण' एडवांस बुकिंग: रिलीज से पहले भारत में 15 करोड़ का आंकड़ा पार, जानें दुनियाभर में कितना हुआ प्री-सेल कलेक्शन
रणबीर कपूर की 'रामायण' 5 नवंबर को रिलीज हो रही हैं. आइए जानें रिलीज से पहले फिल्म ने कितनी एडवांस बुकिंग की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 7:46 PM IST
हैदराबाद: नितेश तिवारी की निर्देशित फिल्म 'रामायण' रिलीज से पहले दुनियाभर में धूम मचा दी है. इस फिल्म का मकसद भारत के सबसे मशहूर महाकाव्यों में से एक को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाना है. प्रोडक्शन टीम ने एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसका टारगेट 100 से ज्यादा देशों में 50,000 स्क्रीन पर रिलीज करना है. सोनी पिक्चर्स भारत के बाहर इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करेगी और धर्मा प्रोडक्शंस हिंदी बोलने वाले मार्केट को संभालेगी. दो पार्ट वाली यह एपिक फिल्म पांच भाषाओं- हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी, साथ ही इसे आईमैक्स में भी रिलीज करने का प्लान है ताकि देखने का अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके. उनका ये प्लान काम करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एडवांस बुकिंग काफी अच्छी चल रही है.
भारत में 'रामायण' की एडवांस बुकिंग
'रामायण' की एडवांस बुकिंग दशहरा से शुरू हुई है और अब तक इसने अच्छा-खासा कमाई कर ली है. फिल्म ने भारत में 15 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, अपनी तय रिलीज से एक हफ्ता पहले, 29 अक्टूबर शाम 7 बजे तक रामायण ने भारत में एडवांस बुकिंग से लगभग 16.38 करोड़ रुपये कमाए थे, जिसमें 6,528 शो में लगभग 3.18 लाख टिकट बिके थे.
इसमें ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें तो यह आंकड़ा 13.54 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है. इलाके के हिसाब से 'रामायण' की कुल बिक्री में कर्नाटक सबसे आगे है, जहां 3.32 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. इसके बाद महाराष्ट्र 3.24 करोड़ रुपये और दिल्ली 2.95 करोड़ रुपये के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. शीर्ष 10 राज्यों का कुल कमाई में 86% हिस्सा है.
विदेशो में कितनी हुई 'रामायण' की एडवांस बुकिंग?
ट्रेड वेबसाइट के अनुसार, फिल्म ने इंटरनेशनल एडवांस बुकिंग में 2.58 मिलियन डॉलर (लगभग Rs 24.5 करोड़) कमाए हैं, जो भारत के 15.56 करोड़ रुपये से लगभग 8.16 करोड़ रुपये ज्यादा है. नॉर्थ अमेरिका विदेशों में कमाई को बढ़ावा दे रहा है. नॉर्थ अमेरिका से 1.91 मिलियन डॉलर की कमाई हुई है, जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई प्री-सेल्स का लगभग 74 प्रतिशत है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एडवांस बुकिंग अब 2.58 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो पिछले दिन के आंकड़ों से 391,700 डॉलर अधिक है.
विदेशों के आंकड़े बताते हैं कि नितेश तिवारी की फिल्म के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, जबकि अभी इसकी दुनियाभर में सिनेमाघरों में रिलीज होनी बाकी है. हालांकि भारत इस फिल्म के लिए एक अहम बाजार बना हुआ है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी एडवांस बिक्री पहले ही 2.5 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुकी है.
'रामायण' के बारे में
मेकर्स ने हाल ही में लॉस एंजिल्स के डेविड गेफेन थिएटर में एक एक्सक्लूसिव वर्ल्ड प्रीमियर किया, जहां शुरुआती रिएक्शन ने फिल्म के बड़े विजुअल स्केल, इमोशन की गहराई और लीड कास्ट की परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया. हालांकि ये शुरुआती रिएक्शन पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका रिएक्शन थिएटर रिलीज़ के बाद तय होगा. प्रोजेक्ट का पहला पार्ट 5 नवंबर को दुनिया भर के थिएटर में आने वाला है, और दूसरा पार्ट अभी दिवाली 2027 में रिलीज होने वाला है.
नमित मल्होत्रा की प्रोड्यूस की गई यह पौराणिक फिल्म वाल्मीकि की 'रामायण' पर आधारित है. इसमें शानदार कलाकारों की टोली है, जिसमें भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, सीता के रूप में साई पल्लवी और रावण के रूप में यश शामिल हैं. इनके अलावा, फिल्म में सनी देओल, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय और अनुपम खेर जैसे कलाकार भी नजर आएंगे.