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डॉन 3 विवाद: रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरे राम गोपाल वर्मा, बोले- FWICE पर ही बैन लगाओ

उन्होंने फिल्म जगत को पुराना बताया और दावा किया कि वे अब किसी भी कीमत पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।

Ram Gopal Varma supports Ranveer Singh
रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरे राम गोपाल वर्मा (ANI/POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 30, 2026 at 10:41 AM IST

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हैदराबाद: फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने डॉन 3 से रणवीर सिंह के बाहर होने को लेकर चल रहे विवाद के बीच उनको सपोर्ट किया है. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ( FWICE ) द्वारा रणवीर के खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी करने की आलोचना करते हुए, डायरेक्टर ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि यह 'तथाकथित प्रतिबंध' आखिरकार फेडरेशन के लिए ही एक 'बड़ा मजाक' बन जाएगा. उन्होंने फिल्म जगत को पुराना बताया और दावा किया कि वे अब किसी भी कीमत पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं.

FWICE पर ही बैन लगाने की मां की

शुक्रवार को, फिल्म निर्माता ने 'एक्स' पर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच 'डॉन 3' को लेकर चल रहे विवाद पर अपनी राय रखी. उन्होंने इस विवाद में 'एफडब्ल्यूआईसीई' के हस्तक्षेप पर भी अपनी बात रखी, जिसने इंडस्ट्री में बड़ी चर्चा छेड़ दी है. उन्होंने अपने लंबे-चौड़े पोस्ट की शुरुआत 'रणवीर ऑफिशियल' लिखकर की, FIWCE पर बैन लगाओ, न कि रणवीर ऑफिशियल पर'.

डायरेक्टर ने लिखा, 'गांधीजी के अंदाज में तथाकथित ‘प्रतिबंध’ ​​या असहयोग आंदोलन आखिरकार FWICE पर एक बड़ा मजाक बनकर रह जाएगा. यह फिल्म इंडस्ट्री या कर्मचारी संरक्षण नहीं है, जैसा कि वे दावा कर रहे हैं. यह एक बेहद पुराने यूनियन सिस्टम द्वारा अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए किया गया मात्र दिखावटी शक्ति प्रदर्शन है. चाहे यह 5 लाख या 50 लाख श्रमिकों की ओर से बोलने का दावा करे, कड़वा सच यह है कि उन लाखों में से अधिकांश को दोनों पक्षों के विवाद के आंतरिक तथ्यों की जानकारी तक नहीं है'.

रणवीर सिंह की सफलता से जल रहे लोग

FWICE न तो कोई न्यायिक न्यायालय है और न ही सरकार द्वारा अधिकृत नियामक निकाय, बल्कि यह एक दिखावटी अदालत है, जो न्याय देने का ढोंग तो करती है, लेकिन वास्तव में कानूनी नियमों, उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता की अवहेलना करती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि फैसला अक्सर निजी तौर पर बैठक करने वाले कुछ खास एजेंडा वाले लोगों द्वारा पहले ही तय कर लिया जाता है, जिनमें वे अभिनेता भी शामिल हैं जो धुरंधर में @RanveerOfficial की जबरदस्त सफलता से बुरी तरह डरे हुए हैं'.

डायरेक्टर के अनुसार, FWICE द्वारा इस विवाद में हस्तक्षेप करना संस्था के लिए एक "भारी जनसंपर्क आपदा" साबित होगा क्योंकि यह "हताशा में चिल्लाने के साथ-साथ अपनी अप्रचलितता का प्रदर्शन भी कर रहा है.

उन्होंने कहा, 'सबसे पहले तो यह साबित करने के लिए कि यह झूठ है, फिल्म इंडस्ट्री में लाखों मजदूर की आजीविका किसी एक अभिनेता या किसी एक परियोजना से नहीं जुड़ी होती है, इसलिए यह एक बड़ा झूठ है, जिसे वे सोशल मीडिया पर फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. इस पूरे मामले के केंद्र में एक निर्माता का भारी प्री-प्रोडक्शन नुकसान का दावा है, लेकिन यह दो पक्षों के बीच एक निजी कॉन्ट्रैक्ट विवाद मात्र है, जैसा कि भारत भर में सभी व्यवसायों में लाखों मामलों में होता रहता है, और फिर इसमें FWICE जैसी प्रासंगिक हस्तियां कहां हैं?

साथ ही, विवाद करने वाले पक्ष ही इस घटना की बारीकियों को जानते हैं, इसलिए यह मामला अन्य दीवानी मामलों की तरह उन्हीं के बीच होना चाहिए. अगर एक या दोनों पक्ष अदालत में अपील करते हैं, तो न्यायाधीश फैसला सुनाएंगे और उनके दावों के अनुसार, अगर इसमें मुख्य तकनीशियनों का समय और मेहनत भी बर्बाद हुई है, तो मैं उनमें से किसी को भी चुनौती देता हूं कि वे व्यक्तिगत रूप से सबूत लेकर सामने आएं और सार्वजनिक रूप से @RanveerOfficial को दोषी ठहराएं और उनके द्वारा पैदा की गई परेशानी के लिए उनकी फिल्म पर दोबारा काम न करने का रुख अपनाएं'.

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