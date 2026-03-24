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'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह को देख बोले राम गोपाल वर्मा- ऐसी एक्टिंग पहले नहीं देखी, लियोनार्डो डिकैप्रियो से की तुलना

अभिनेता रणवीर सिंह को फिल्म जगत, ट्रेड एनालिस्ट और दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है

Ram Gopal Varma praises Ranveer Singh
अभिनेता रणवीर सिंह (POSTER/ IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 24, 2026 at 3:12 PM IST

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हैदराबाद: रजनीकांत, एस. एस. राजामौली, अनुपम खेर, डग्गुबाती वेंकटेश, आलिया भट्ट, उदयबीर संधू, आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव के बाद अब राम गोपाल वर्मा ने भी रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की जमकर सराहना की है. उन्होंने इसे पर्दे पर देखी गई सबसे दमदार फिल्मों में से एक बताया है. अभिनेता को फिल्म जगत, ट्रेड एनालिस्ट और दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और कई लोग उन्हें उनके शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ कलाकार बता रहे हैं.

अपने विचार साझा करते हुए डायरेक्टर ने कहा, 'मैंने रणवीर सिंह के चेहरे पर दर्द को इतना असली कभी नहीं देखा. आखिरी बार इसकी झलक मैंने लियोनार्डो डिकैप्रियो में बॉडी ऑफ लाइज में देखी थीट. यह तुलना ही इस बात का प्रमाण है कि रणवीर ने अपने किरदार में कितनी भावनात्मक गहराई और सच्चाई दिखाई है. उन्होंने आगे कहा, 'मेरे हिसाब से यह अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है जो मैंने देखी है'.

वर्मा ने किरदार में रणवीर की निरंतरता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, 'बहुत से अभिनेता किसी एक समय के लिए मजबूत शरीर बनाते हैं या लंबे बाल रखते हैं, लेकिन चेहरे में, किरदार में और आंखों में जो निरंतरता दिखती है, वह बहुत कम देखने को मिलती है'. उनके मुताबिक यही बदलाव रणवीर को बाकी कलाकारों से अलग बनाता है.

उन्होंने आगे कहा, 'जिस तरह वह बोलते हैं, उनकी शारीरिक भाषा और उनके हाव-भाव, यह निरंतरता बेहद कम दिखती है. सच कहूं तो मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा जैसा रणवीर सिंह ने धुरंधर में किया'. इस तरह की तारीफ एक ऐसे फिल्ममेकर से मिलना, जो अपनी पैनी नजर के लिए जाना जाता है, रणवीर की प्रस्तुति के प्रभाव को और मजबूत बनाता है.

इतनी जबरदस्त सराहना के बीच रणवीर सिंह ने धुरंधर: द रिवेंज के साथ नए कीर्तिमान कायम किए हैं और अपनी स्थिति देश के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में और मजबूत कर ली है. उनकी यह पीढ़ी को परिभाषित करने वाली पेशकश भारतीय सिनेमा के इतिहास में लंबे समय तक याद रखी जाएगी. दर्शकों ने इसे केवल राष्ट्रीय पुरस्कार योग्य ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार स्तर की परफॉर्मेंस भी बताया है, जो उनके अभिनय के वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है.

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