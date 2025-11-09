WATCH: राम गोपाल वर्मा ने चिरंजीवी से मांगी माफी, लेकिन क्यों? जानें यहां
मशहूर फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने साउथ सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी से माफी मांगी है. उन्होंने माफी किस लिए मांगी हैं, आइए जानते हैं...
हैदराबाद: फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने नागार्जुन अक्किनेनी और अमला अक्किनेनी की फिल्म शिवा की री-रिलीज का एलान किया है. हाल ही में, चिरंजीवी फिल्म की तारीफ करते नजर आए थे. उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसने सबका ध्यान खींचा. अब राम गोपाल वर्मा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए मेगास्टार से माफी मांगी.
तेलुगु सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाने वाली राम गोपाल वर्मा की पहली फिल्म 'शिवा' 4K डॉल्बी एटमॉस पर भव्य रूप से री-रिलीज के लिए तैयार है. रिलीज से पहले, चिरंजीवी ने एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने 1989 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को याद किया.
अपने वीडियो मैसेज में, चिरंजीवी ने न केवल नागार्जुन अक्किनेनी के दमदार अभिनय की प्रशंसा की, बल्कि राम गोपाल वर्मा की भी खूब सराहना की. राम गोपाल वर्मा के क्रांतिकारी स्पर्श की सराहना करते हुए चिरंजीवी ने कहा, 'तब मुझे लगा था कि यह युवा फिल्म निर्माता इंडस्ट्री पर राज करेगा.'
Thank you @KChiruTweets gaaru, Also on this occasion I want to sincerely apologise to you if I ever unintentionally offended you ..Thank you once again for your large heartedness 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/08EaUPVCQT— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 9, 2025
चिरंजीवी ने अपने वीडियो में कहा, 'जब मैंने फिल्म शिवा देखी तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गया. यह कोई साधारण फिल्म नहीं थी, यह एक क्रांति थी. इसने तेलुगु सिनेमा को एक नई परिभाषा दी. साइकिल की चेन वाला वह सीन आज भी लोगों के जहन में बसा है. नागार्जुन का जबरदस्त अभिनय लाजवाब था. अमला और रघुवरन जैसे कलाकारों ने हर फ्रेम में जान डाल दी. मुझे बहुत खुशी है कि यह फिल्म दोबारा रिलीज हो रही है.'
उन्होंने आगे कहा, 'यह एक टाइमलेस फिल्म है जिसे आज की पीढ़ी को जरूर देखना चाहिए. राम गोपाल वर्मा के विजन और कैमरा एंगल ने उस जमाने में कुछ नया लाया. उन्होंने तेलुगु सिनेमा को एक नई राह दिखाई. राम गोपाल वर्मा को सलाम.'
9 नवंबर को राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर चिरंजीवी के इस को पोस्ट किया है. इस वीडियो को साझा करते हुए राम गोपाल वर्मा ने कैप्शन में लिखा है, 'धन्यवाद चिरंजीवी कोनिडेला गारू, साथ ही इस अवसर पर मैं आपसे ईमानदारी से माफी मांगना चाहता हूं अगर मैंने कभी अनजाने में आपको नाराज किया हो... एक बार फिर आपकी उदारता के लिए धन्यवाद.'
फिल्म की कहानी शिवा के इर्द-गिर्द घूमती है. यह फिल्म अपने रोमांचक एक्शन सीन के साथ-साथ इलैयाराजा की रचित अपने यादगार साउंडट्रैक के लिए भी प्रसिद्ध है. सिनेमैटोग्राफी एस गोपाल रेड्डी ने किया है और एडिट सत्तीबाबू ने किया है. नागार्जुन और अमला के अलावा, कलाकारों में रघुवरन, तनिकेला भरणी, कोटा श्रीनिवास राव, मुरली मोहन, गोलापुडी मारुति राव, चक्रवर्ती और साई चंद आदि शामिल थे.