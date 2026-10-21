राम गोपाल वर्मा की 'पुलिस कंपनी' की रिलीज डेट का एलान, फिल्म के पहले पोस्टर ने बढ़ाया सस्पेंस
पोस्टर में बताया गया है कि 1997 से 2004 के बीच 319 गैंगस्टरों को मार गिराया गया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 1:27 PM IST
हैदराबाद: टी-सीरीज और राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'पुलिस कंपनी' काफी चर्चा में हैं. फिल्म में हर्षवर्धन राणे लीड रोल में हैं, जो मुंबई के चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की भूमिका निभाते नजर आएंगे. अब इस फिल्म के पहले पोस्टर के साथ इसकी रिलीज डेट का भी एलान हो चुका है. सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म मुंबई में अंडरवर्ल्ड के खिलाफ पुलिस की लड़ाई के सबसे हिंसक दौर को फिर से पर्दे पर जीवंत करेगी.
भूषण कुमार की टी-सीरीज और राम गोपाल वर्मा की RGV कंपनी प्रोडक्शन के सहयोग से बनी इस फिल्म का निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है. 'पुलिस कंपनी' दर्शकों को कल्ट क्राइम ड्रामा 'कंपनी' की दुनिया के दूसरे पहलू से रूबरू कराएगी. बता दें, यह फिल्म 4 जून 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
पहले पोस्टर में चार पुलिस अधिकारी बारिश से भीगी मुंबई की एक संकरी सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. अंधेरा माहौल, पुरानी इमारतें, मंद रोशनी और गीली सड़क पर पड़े हथियार एक तनावपूर्ण क्राइम थ्रिलर का वातावरण बनाते हैं.
पोस्टर में फिल्म का शीर्षक लाल रंग के मोटे अक्षरों में लिखा है और टैगलाइन है, 'यह डी कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है'. पोस्टर के निचले भाग में बताया गया है कि 1997 से 2004 के बीच 319 गैंगस्टरों को मार गिराया गया था.
पोस्ट साझा करते हुए वर्मा ने लिखा, 'हिंसा करना ही उनकी योग्यता है. डर फैलाना ही उनका तरीका है. अपराधियों का पीछा करना ही उनका काम है और वे एफआईआर दर्ज नहीं कराते. वे बस मामला बंद करने के लिए हत्या कर देते हैं'. फिल्म निर्माता ने इस बल की तुलना डी कंपनी से करते हुए कहा कि इसके सदस्य गिरोह के कर्मचारियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं. फिल्म में हर्षवर्धन राणे, फरदीन खान, फातिमा सना शेख, परेश रावल, सौरभ शुक्ला, मकरंद देशपांडे और अश्विनी कालसेकर समेत कई दिग्गज कलाकार नजर आएंगे.
वास्तविक घटनाओं और असल जिंदगी के किरदारों से प्रेरित 'पुलिस कंपनी' उन असाधारण परिस्थितियों की कहानी बयां करती है, जिनके चलते करीब 300 गैंगस्टरों का सफाया हुआ. फिल्म का निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है, जबकि इसके निर्माता भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और राम गोपाल वर्मा हैं.
बता दें, यह फिल्म लंबे समय से चर्चा में हैं. इस फिल्म के लिए हर्षवर्धन राणे ने खूब मेहनत की है और अपने शरीर पर काम किया है. इस फिल्म में राणे एक अलग अवतार में नजर आने वाले हैं. एक्टर ने समय-समय पर अपने लुक और मेहनत को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. साथ ही फिल्म से जुड़ी कई अपडेट भी अपने फैंस को लगातार दी है.