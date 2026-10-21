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राम गोपाल वर्मा की 'पुलिस कंपनी' की रिलीज डेट का एलान, फिल्म के पहले पोस्टर ने बढ़ाया सस्पेंस

'पुलिस कंपनी' की रिलीज डेट का एलान ( Film Poster )

हैदराबाद: टी-सीरीज और राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'पुलिस कंपनी' काफी चर्चा में हैं. फिल्म में हर्षवर्धन राणे लीड रोल में हैं, जो मुंबई के चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की भूमिका निभाते नजर आएंगे. अब इस फिल्म के पहले पोस्टर के साथ इसकी रिलीज डेट का भी एलान हो चुका है. सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म मुंबई में अंडरवर्ल्ड के खिलाफ पुलिस की लड़ाई के सबसे हिंसक दौर को फिर से पर्दे पर जीवंत करेगी.

भूषण कुमार की टी-सीरीज और राम गोपाल वर्मा की RGV कंपनी प्रोडक्शन के सहयोग से बनी इस फिल्म का निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है. 'पुलिस कंपनी' दर्शकों को कल्ट क्राइम ड्रामा 'कंपनी' की दुनिया के दूसरे पहलू से रूबरू कराएगी. बता दें, यह फिल्म 4 जून 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

पहले पोस्टर में चार पुलिस अधिकारी बारिश से भीगी मुंबई की एक संकरी सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. अंधेरा माहौल, पुरानी इमारतें, मंद रोशनी और गीली सड़क पर पड़े हथियार एक तनावपूर्ण क्राइम थ्रिलर का वातावरण बनाते हैं. पोस्टर में फिल्म का शीर्षक लाल रंग के मोटे अक्षरों में लिखा है और टैगलाइन है, 'यह डी कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है'. पोस्टर के निचले भाग में बताया गया है कि 1997 से 2004 के बीच 319 गैंगस्टरों को मार गिराया गया था.