डबल सेलिब्रेशन: राम चरण के घर में गूंजी जुड़वा बच्चों की किलकारी, चिरंजीवी बोले- दैवीय आशीर्वाद का पल
चिरंजीवी ने फैंस को गुड न्यूज दिया है. उन्होंने बताया कि उनके बेटे राम चरण और बहू उपासना ने जुड़वा बच्चों का स्वागत किया है.
Published : February 1, 2026 at 11:11 AM IST|
Updated : February 1, 2026 at 11:28 AM IST
हैदराबाद: राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी को बधाई देने का समय आ गया है, क्योंकि वे जुड़वां बच्चों के माता-पिता बन गए हैं. शनिवार (31 जनवरी) को, राम चरण के पिता-तेलुगु सिनेमा गके सुपरस्टार चिरंजीवी ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को यह खुशखबरी शेयर दी.
शनिवार देर रात चिरंजीवी, जो अपने परिवार में दो छोटे सदस्यों के आने से सातवें आसमान पर हैं, ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक दिल को छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया. उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट में लिखा है, 'बहुत खुशी और कृतज्ञता से भरे दिल के साथ, हम यह बताते हुए खुश हैं कि रामचरण और उपासना कोनिडेला को जुड़वां बच्चे हुए हैं - एक लड़का और एक लड़की. दोनों बच्चे और मां स्वस्थ हैं और ठीक हैं.'
इस खास पल का अनुभव अपने चाहने वालों के साथ साझा करते हुए उन्होंने लिखा है, इन नन्हे-मुन्नों का हमारे परिवार में स्वागत करना हमारे लिए दादा-दादी के तौर पर बहुत खुशी और दैवीय आशीर्वाद का पल है. हम सभी को उनकी प्रार्थनाओं, प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं.'
राम चरण और उपासना की शादी को 14 साल हो गए हैं. उन्होंने 2012 में शादी की थी. राम और उपासना स्कूल में साथ पढ़ते थे. कई साल बाद, वे फिर से मिले और डेटिंग शुरू की. 2011 में सगाई के बाद, उन्होंने एक साल बाद हैदराबाद में शादी की.
राम चरण और उपासना कोनिडेला ने शादी के एक दशक से ज्यादा समय बाद 20 जून, 2023 को बेटी के रूप में अपनी पहली संतान का स्वागत किया. उन्होंने अपनी प्यारी बच्ची का नाम क्लिन कारा कोनिडेला रखा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, क्लिन कारा नाम प्राचीन हिंदू ग्रंथ - ललिता सहस्रनामम से लिया गया है.
एक इंटरव्यू में उपासना ने अपनी बेटी को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखने के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा कि माता-पिता के तौर पर कुछ चीजें होती हैं, जो डरावनी होती हैं. तेजी से बदलती दुनिया में रहते हुए, वे अपने बच्चों को वैसा बनने की आजादी देना चाहते हैं जैसा वे बनना चाहते हैं.