जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद राम चरण-उपासना का सामने आया पहला बयान, एक्टर बोले- हमारी जिंदगी की महिलाएं...

राम चरण-उपासना ( IANS )

हैदराबाद: तेलुगु सिनेमा के स्टार राम चरण और एंटरप्रेन्योर उपासना कोनिडेला शनिवार, 31 जनवरी को देर रात जुड़वां बच्चों का स्वागत किया. मेगास्टार चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी शेयर की और आज हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में मीडिया से मिलकर अपनी खुशी जाहिर की. वहीं, राम चरण दूसरी बार पिता बनकर इस समय बहुत खुश हैं. जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद राम चरण और उनकी पत्नी उपासना इस खुशनुमा पल को अपने फैंस के साथ साझा किया है. राम चरण और उपासना अपने जुड़वां बच्चों, एक बेटे और एक बेटी के जन्म के साथ पारिवारिक खुशखबरी का जश्न मना रहे हैं. यह जोड़ी अपनी खुशी को अपने इंस्टाफैमिली के साथ भी शेयर किया है. राम चरण और उपासना ने 1 फरवरी को इंस्टाग्राम पर एक प्यारा-सा फोटो शेयर किया और इसे एक दिल छू लेने वाला नोट जोड़ा, जिसमें राम चरण ने कहा कि वह अपनी जिंदगी की महिलाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं. कपल ने नोट में अपनी जिंदगी में आई खुशियों के बारे में जानकारी देते हुए लिखते हैं, यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें एक बेटा और एक बेटी हुई है. दो बेटियों और एक बेटे का होना हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है.'