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'पेद्दी' के लिए राम चरण ने बॉलीवुड के इन दो सुपरस्टार्स को दिया श्रेय, कहा- पता नहीं उन्होंने कैसे किया लेकिन मुझे...

राम चरण ( IANS )

हैदराबाद: राम चरण और जाह्नवी कपूर ने आज, 18 मई को मुंबई में मीडिया और फैंस की मौजूदगी में 'पेद्दी' का ट्रेलर लॉन्च किया. ट्रेलर को समीक्षकों और फैंस से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. इस दौरान पेद्दी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होस्ट की. इस दौरान राम चरण ने इस फिल्म करने के लिए जिस सुपरस्टार ने उन्हें प्रेरित किया है, उनका उन्होंने दिल से शुक्रियाअदा किया है. राम चरण ने अपनी आने वाली स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म 'पेद्दी' में एक पहलवान की भूमिका निभा रहे हैं. इस फिल्म के लिए खुद को एक मजबूत और गठीले शरीर वाले योद्धा में ट्रांसफॉर्म किया है, जैसा कि हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर में देखा गया है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान, राम चरण ने इस भूमिका के पीछे की कड़ी मेहनत, दर्द और भावनाओं के बारे में खुलकर बात की. राम चरण ने सलमान खान और आमिर खान को 'सुल्तान' और 'दंगल' जैसी फिल्मों के जरिए शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों के लिए रास्ता बनाने का श्रेय दिया. अपने रोल को बेहद चुनौतीपूर्ण बताते हुए, एक्टर ने बताया कि तैयारी के दौरान उन्हें कई चोटें लगीं.