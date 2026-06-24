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'पेद्दी' को प्यार और सपोर्ट देने के लिए राम चरण ने फैंस-दर्शकों का किया शुक्रियाअदा, कहा- इस तरह का प्यार पाना बहुत खास

'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. फिल्म को प्यार और सपोर्ट देने के लिए राम चरण सभी का शुक्रिया अदा किया है.

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राम चरण (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 24, 2026 at 8:05 PM IST

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हैदराबाद: राम चरण की नई स्पोर्ट्स ड्रामा 'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर ली है. फिल्म की सक्सेस और मिले सपोर्ट के लिए राम चरण ने फैंस और दर्शकों का धन्यवाद किया है.

24 जून को राम चरण ने अपने इंस्टाग्राम पर पेद्दी इवेंट की कुछ खास तस्वीरें पोस्ट की है और उसे थैंक्स नोट के साथ जोड़ा. तस्वीरों में पेद्दी की टीम और मेगास्टार-राम चरण के पिता चिरंजीवी नजर आ रहे हैं.

राम चरण ने इन तस्वीरों को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'पेद्दी को आपने जो प्यार दिया है, वह सच में बहुत ज्यादा है. इसे इतने सारे लोगों से जुड़ते देखना और इस तरह का प्यार पाना बहुत खास है. मेरी सबसे प्यारी टीम को मेरा दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इस फिल्म पर विश्वास किया और इस सफ़र को मुमकिन बनाया. पेद्दी को जिंदगी भर के लिए एक यादगार चीज बनाने के लिए दर्शकों और मेरे फैंस का धन्यवाद. हमेशा आभारी रहूंगा.'

राम चरण की 'पेद्दी' लगभग तीन हफ्ते तक सिनेमाघरों में रहने के बाद भी बॉक्स-ऑफिस पर अपना दम-खम दिखा रही है. हालांकि तीसरे वीकेंड के बाद कलेक्शन में थोड़ी कमी आई है, फिर भी 'पेद्दी' अपनी जबरदस्त कुल कमाई में अहम आंकड़े जोड़ रही है और ब्लॉकबस्टर का अपना दर्जा मजबूत कर रही है.

सैकनिल्क के अनुसार, 'पेद्दी' ने भारत में अपने 20वें दिन लगभग 80 लाख रुपये की नेट कमाई की. यह आंकड़ा 19वें दिन हुई 83 लाख रुपये की कमाई से थोड़ा कम है, जिससे पता चलता है कि फिल्म हफ्ते के दिनों में भी ठीक-ठाक प्रदर्शन कर रही है. इससे पहले, फिल्म का तीसरा वीकेंड शानदार रहा था, जिसमें शनिवार को 1.95 करोड़ और रविवार को 2.82 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी.

20वें दिन के आंकड़ों को देखें तो भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई 235.90 करोड़ है, जबकि भारत में ग्रॉस कमाई 279.12 करोड़ है. पहले हफ्ते में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण, फिल्म तब से लगातार कमाई कर रही है.

बुची बाबू सना की फिल्म 'पेद्दी' में राम चरण अहम भूमिका में हैं. इस फिल्म में जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, बोमन ईरानी और दिव्येंदु भी नजर आएंगे. 'पेद्दी' की नजर दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये की ओपनिंग पर है, लेकिन यह देखना अभी बाकी है कि राम चरण की यह फिल्म इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या नहीं.

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