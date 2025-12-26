ETV Bharat / entertainment

राम चरण की 'पेड्डी' का दिल्ली शूट का अहम शेड्यूल पूरा, सेट से आईं तस्वीरें, आपने देखी क्या?

बढ़ती उत्सुकता के बीच पेड्डी के मेकर्स ने फिल्म के सेट से एक नया अपडेट दिया है. टीम ने दिल्ली में चल रहे शूट से निर्देशक बुच्ची बाबू सना और डीओपी आर. रत्नवेलु की एक तस्वीर शेयर की है. साथ ही बताया गया कि दिल्ली में फिल्म का एक अहम शेड्यूल पूरा हो चुका है, जहां खूबसूरत विज़ुअल्स के साथ कुछ जबरदस्त सीन शूट किए गए हैं.

हैदराबाद: पेड्डी 2026 की सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों में से एक मानी जा रही है, जिसमें ग्लोबल स्टार राम चरण लीड रोल में नजर आएंगे और उनके साथ जाह्नवी कपूर दिखाई देंगी. फिल्म के मेकर्स लगातार अपडेट्स के जरिए दर्शकों की उत्सुकता बनाए हुए हैं. टीजर रिलीज और 'चिकिरी चिकिरी' गाने के लॉन्च के बाद तो हर तरफ इसकी धुनों पर लोग झूमते नजर आ रहे हैं, जिससे फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया है.

तस्वीरें साझा करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'पेड्डी ने दिल्ली में अपना एक अहम शेड्यूल पूरा कर लिया है, जहां बेहद खूबसूरत और असरदार विजुअल्स फिल्माए गए इस शेड्यूल में कुछ शानदार सीक्वेंस शूट किए गए, पेड्डी 27 मार्च 2026 को वर्ल्डवाइड रिलीज होगी'.

पेड्डी का गाना 'चिकिरी चिकिरी' फिल्म का सबसे बड़ा चार्टबस्टर बनकर सामने आया है और इससे फिल्म को लेकर चर्चा और तेज हो गई है. जापान, यूएई समेत कई देशों में लोगों ने इस गाने के आइकॉनिक स्टेप को दोहराया है. गाने को अब तक 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, जिससे यह एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया है.

राम चरण, जाह्नवी कपूर, जगपति बाबू, शिवा राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा जैसे सितारों से सजी पेड्डी का निर्देशन बुच्ची बाबू सना कर रहे हैं. यह फिल्म राम चरण ते बर्थडे (27 मार्च) 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

मौजूदा साल में राम चरण फिल्म गेम चेंजर में नजर आए थे, जो फ्लॉप साबित हुई. फिल्म का निर्देशन शंकर ने किया था, जो हिंदुस्तानी समेत इंडियन सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं, लेकिन गेम चेंजर इतनी बड़ी फ्लॉप साबित होगी, यह किसी ने नहीं सोचा था. गेम चेंजर का प्लॉट अनिल कपूर की नायक से मिलता जुलता था, तो इसलिए भी दर्शकों को यह फिल्म ज्यादा हिट नहीं कर पाई.