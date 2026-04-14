राम चरण की 'पेड्डी' को मिला हॉलीवुड स्टाइल वाला टच? चौंका देगी सेट से आई ये BTS तस्वीरें
बुची बाबू सना की 'पेड्डी' में राम चरण लीड रोल,जबकि उनके साथ शिवा राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे कलाकार नजर आएंगे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 14, 2026 at 12:09 PM IST
हैदराबाद: ग्लोबल स्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसने अपने ऐलान के बाद से ही जबरदस्त सुर्खियां बटोरी हैं. फिल्म में जान्हवी कपूर और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. राम चरण को एक देसी गांव के क्रिकेटर के रूप में पेश करने के बाद, मेकर्स ने हाल ही में 'पेड्डी पहलवान' के रूप में पहलवान के अवतार में उनका शानदार ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है, जिसे देख उनके फैंस हैरान रह गए हैं.
जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज़ का समय पास आ रहा है, इसे लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. फिल्म के सिनेमैटोग्राफर आर. रत्नावेलु ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कलर ग्रेडिंग प्रोसेस की कुछ बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) झलकियां शेयर की हैं. वे मशहूर कलरविज्ञानी एंड्रियास ब्रुकल के साथ फिल्म की विज़ुअल डिटेल्स पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट में ग्रेडिंग सुइट की तस्वीरों के साथ फिल्म के कुछ स्टिल्स भी दिखाए गए हैं, जो 'पेड्डी' के लिए तैयार किए जा रहे बेहतरीन विज़ुअल टोन और बारीकी को दर्शाते हैं. पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “#Peddi की कलर ग्रेडिंग पूरे जोर-शोर से चल रही है 🔥 मेरे कलरिंस्ट #Andreas के साथ @AlwaysRamCharan @BuchiBabuSana @arrahman @RathnaveluDop @vriddhicinemas”
#Peddi Colour grading in full swing 🔥 with my colourist #Andreas @AlwaysRamCharan @BuchiBabuSana @arrahman @RathnaveluDop @vriddhicinemas pic.twitter.com/Kc4Gx8wo3y— Rathnavelu ISC (@RathnaveluDop) April 10, 2026
'पेड्डी' का पहला गाना 'चिकिरी चिकिरी' रिलीज होते ही चार्टबस्टर बन गया और लोगों को इसका रिफ्रेशिंग अंदाज और ए. आर. रहमान का सिग्नेचर मैजिक बेहद पसंद आया. इस ट्रैक ने हर तरफ धूम मचा दी और सभी प्लेटफॉर्म्स पर 20 करोड़ (200 मिलियन) से ज्यादा व्यूज बटोर कर फिल्म के म्यूजिकल सफर की धमाकेदार शुरुआत की.
इसी क्रेज को बरकरार रखते हुए मेकर्स ने दूसरा गाना 'रई रई रा रा' (Rai Rai Raa Raa) ड्रॉप किया है, जो एक हाई-एनर्जी ट्रैक है और इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूट्यूब पर इसे अब तक 5.8 करोड़ (58 मिलियन) से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जिसने फिल्म की रिलीज को लेकर फैंस की बेताबी को और भी बढ़ा दिया है.
बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित 'पेड्डी' में राम चरण लीड रोल में हैं, जबकि उनके साथ शिवा राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे कलाकार नजर आएंगे. वेंकट सतीश किलारु द्वारा अपने बैनर वृद्धि सिनेमाज और मशहूर प्रोडक्शन हाउस माइथ्री मूवी मेकर्स के सहयोग से बनी यह फिल्म 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.