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राम चरण की 'पेड्डी' को मिला हॉलीवुड स्टाइल वाला टच? चौंका देगी सेट से आई ये BTS तस्वीरें

राम चरण की 'पेड्डी' को मिला हॉलीवुड स्टाइल वाला टच ( POSTER )

हैदराबाद: ग्लोबल स्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसने अपने ऐलान के बाद से ही जबरदस्त सुर्खियां बटोरी हैं. फिल्म में जान्हवी कपूर और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. राम चरण को एक देसी गांव के क्रिकेटर के रूप में पेश करने के बाद, मेकर्स ने हाल ही में 'पेड्डी पहलवान' के रूप में पहलवान के अवतार में उनका शानदार ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है, जिसे देख उनके फैंस हैरान रह गए हैं. जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज़ का समय पास आ रहा है, इसे लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. फिल्म के सिनेमैटोग्राफर आर. रत्नावेलु ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कलर ग्रेडिंग प्रोसेस की कुछ बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) झलकियां शेयर की हैं. वे मशहूर कलरविज्ञानी एंड्रियास ब्रुकल के साथ फिल्म की विज़ुअल डिटेल्स पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट में ग्रेडिंग सुइट की तस्वीरों के साथ फिल्म के कुछ स्टिल्स भी दिखाए गए हैं, जो 'पेड्डी' के लिए तैयार किए जा रहे बेहतरीन विज़ुअल टोन और बारीकी को दर्शाते हैं. पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “#Peddi की कलर ग्रेडिंग पूरे जोर-शोर से चल रही है 🔥 मेरे कलरिंस्ट #Andreas के साथ @AlwaysRamCharan @BuchiBabuSana @arrahman @RathnaveluDop @vriddhicinemas”