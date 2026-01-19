ETV Bharat / entertainment

सलमान खान के जबरा फैन हैं राम चरण, PEDDI एक्टर ने 'भाईजान' के स्टाइल में उतारी शर्ट, इंटरनेट का पारा हुआ हाई

फिल्म पेड्डी के मेकर्स ने राम चरण की नई तस्वीरें शेयर कर फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ा दिया है. इन तस्वीरों में अभिनेता अपने रोल की तैयारी में पूरी मेहनत करते दिख रहे हैं. तस्वीरों में राम चरण बिना शर्ट के वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं, जिससे उनकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का अंदाज़ा लगता है.

हैदराबाद: 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 20 लाख से ज्यादा लाइक्स के साथ पेड्डी दुनियाभर में फैन्स की फेवरेट बन चुकी है और 2025 की सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी है.

तस्वीरें शेयर करते हुए टीम ने कैप्शन लिखा, 'हमारा पेड्डी पूरी तरह तैयार है, अगली बड़ी शूटिंग के लिए गियर अप कर रहे हैं पेड्डी का 27 मार्च, 2026 को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज'.

राम चरण, जो अपने डेडिकेटेड और इमर्सिव परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, पेड्डी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे. उनकी इंटेंस लुक और फिजिकल फिटनेस इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही है, जो दिखाती हैं कि उनका किरदार गहराई, डिसिप्लिन और असली ताकत की मांग करता है. इस तस्वीर को देखने के बाद आपको सलमान खान की उनके जिम से आईं तस्वीरें याद आएंगी. वैसे भी राम चरण कई इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि वह सलमान खान के फैंस हैं.

बुच्ची बाबू सना द्वारा लिखी और निर्देशित पेड्डी में राम चरण टाइटल रोल में नजर आएंगे. फिल्म में उनके साथ शिवा राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में हैं. वेंकट सतीश किलारू के प्रोडक्शन हाउस वृद्धि सिनेमाज के बैनर तले बनी यह फिल्म, मैत्री मूवी मेकर्स के सहयोग से तैयार की जा रही है और पेड्डी 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

इससे पहले राम चरण फिल्म गेम चेंजर में नजर आए थे, जो डिजास्टर साबित हुई. गेम चेंजर साल 2025 के पहले महीने में मकर संक्रांति के मौके पर रिलीज हुई थी. फिल्म गेम चेंजर को शंकर ने डायरेक्ट किया था. कई लोगों ने गेम चेंजर की तुलना शंकर की पिछली फिल्में हिंदुस्तानी और अनिल कपूर स्टारर नायक से की थी. दर्शकों को फिल्म में कुछ नया नहीं दिखा और फिल्म कमाल नहीं कर पाई. अब राम चरण को अपनी फिल्म पेड्डी से बड़ी उम्मीदें हैं.