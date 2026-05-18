पेड्डी: सर्टिफिकेट, रनटाइम, स्क्रीन काउंट और एडवांस बुकिंग समेत ट्रेलर रिलीज होने से पहले जानें राम चरण की फिल्म के बारे में सबकुछ
राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म पेड्डी का निर्देशन बुच्ची सना बाबू ने किया है. फिल्म पर लंबे समय से काम चल रहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 18, 2026 at 3:25 PM IST
हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार राम चरण स्टारर स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पेड्डी की रिलीज नजदीक आ रही है. आरआरआर स्टार के फैंस को फिल्म पेड्डी के ट्रेलर का इंतजार है, जो आज 18 मई को रिलीज होने जा रहा है. पेड्डी की ट्रेलर मुंबई में एक इवेंट में रिलीज किया जाएगा, जहां फिल्म की स्टारकास्ट और इसके मेकर्स मौजूद रहेंगे. गेम चेंजर फ्लॉप होने के बाद राम चरण चाहेंगे कि वह पेड्डी से अपने फैंस को निराश ना करें. ऐसे में पेड्डी का ट्रेलर भी इस बात की थोड़ी बहुत पुष्टि कर देगा की फिल्म कितनी चलने वाली है. इससे पहले हम बताएंगे कि पेड्डी की ओवरसीज एडवांस बुकिंग, सर्टिफिकेशन, रनटाइम, स्क्रीन काउंट और स्टारकास्ट के बारे में.
पेड्डी ए़डवांस बुकिंग
राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म पेड्डी का निर्देशन बुच्ची सना बाबू ने किया है. फिल्म पर लंबे समय से काम चल रहा है. फिल्म की रिलीज में 18 दिन बचे हैं. फिल्म ने प्री-सेल्स पेड्डी ने एक्टर की गेम चेंजर के कुल कलेक्शन का 44 फीसदी कमा लिया है. यूएसए में में फिल्म की एडवांस बुकिंग बहुत कमाल की है. यहां कमाई का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. फिल्म की रिलीज के 18 दिन बचे हैं और इसने 450 लोकेशन पर 1347 शो के लिए 10.1 हजार टिकट सेलक र 292 हजार डॉलर कमा लिए हैं. वहीं, नॉर्थ अमेरिका में यह आंकड़ा 320 हजार डॉलर का है. वहीं, गेम चेंजर ने 511 लोकेशन पर 1750 शोज के लिए कुल 23.6 हजार टिकट सेल कर 657.9 हजार डॉलर की कमाई की थी. वहीं, पेड्डी 657.9 का 44 फीसदी प्री-सेल्स में कमा चुकी है. वहीं, आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद इसकी प्री-सेल्स में बड़ा इजाफा होने वाला है. फिल्म 4 जून 2026 को रिलीज होने जा रही है.
पेड्डी सर्टिफिकेट,रनटाइम और बहुत कुछ
पेड्डी को सेंसर बोर्ड ने यू/अ सर्टिफिकेट दिया है. वहीं, फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 2 मिनट (182 मिनट) का है. फिल्म हिंदी में 1000 स्क्रीन पर चलने वाली है. फिल्म की स्टारकास्ट में राम चरण, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदू शर्मा और जगपति बाबू नजर आने वाले हैं.
फिल्म की कहानी
फिल्म के निर्देशक बुची बाबू सना (जिन्होंने 'उप्पेना' जैसी फिल्म बनाई है) ने बताया कि इस फिल्म की कहानी उनके अपने गांव के एक असली लड़के 'पेड्डी राजू' से प्रेरित है. पेड्डी राजू एक दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन उनमें क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलने की असाधारण प्रतिभा थी. वह अकेले अपने दम पर मैच जीता करते थे और स्थानीय टीमें उन्हें पैसे देकर अपनी टीम में खेलने के लिए बुलाती थीं. यह कहानी 1980 के दशक के ग्रामीण परिवेश पर बुनी गई है.