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15 फिल्में, 5 ब्लॉकबस्टर, 2 फ्लॉप, 'पेद्दी' से पहले बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा चुकी हैं राम चरण की ये फिल्में

पेद्दी से राम चरण का लुक ( Poster )

हैदराबाद: तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी आगामी स्पोर्ट्स ड्रामा पेद्दी के प्रमोशन में व्यस्त हैं. यह फिल्म 4 जून को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में राम चरण एक नए किरदार में नजर आएंगे. हालांकि इससे पहले भी राम चरण सिनेमा को कई फिल्में दे चुके हैं, जिसमें से कुछ ब्लॉकबस्टर रही, तो कुछ हिट-सुपरहिट. आइए पेद्दी से पहले राम चरण की फिल्मी करियर पर एक नजर डालें... राम चरण की डेब्यू फिल्म 'चिरुथा' है, जो 2007 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म से चरण ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. 25 करोड़ में बनकर तैयार हुई चिरुथा बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 45.2 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. शानदार शुरुआत के बाद राम चरण अपने फिल्मी करियर में आगे बढ़ते गए और कामयाबी उनके कदम चूमती गई. राम चरण ने अपने करियर में पेद्दी को छोड़कर 15 फिल्में की हैं. जबकि दो फिल्मों में उन्होंने कैमियो किया है. इन 15 फिल्मों में उन्होंने 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में अपने नाम की हैं. वहीं, 2 फ्लॉप और 3 डिजास्टर फिल्में उनकी झोली में आईं. हालांकि, उनकी बाकी सारी फिल्में हिट-सुपरहिट रही हैं. ब्लॉकबस्टर फिल्में

चिरुथा के 2 साल बाद राम चरण ने 2009 में मगधीरा में नजर आए. यह फिल्म 35 करोड़ रुपये में बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर 146.8 करोड़ रुपये का दमदार कलेक्शन किया. इसके बाद उन्होंने 2012 में 'रच्छा', 2013 में नायक, 2018 में रंगस्थलम और 2022 में आरआरआर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में तेलुगु सिनेमा को दी.