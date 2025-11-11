ETV Bharat / entertainment

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

राम चरण ( IANS/Song Poster )

हैदराबाद: राम चरण की आने वाली फिल्म पेड्डी को लेकर उत्सुकता चरम पर है, और इसके पहले गाने चिकिरी चिकिरी को लेकर जोश और भी बढ़ गया है. यह गाना सिर्फ ट्रेंड नहीं हुआ, बल्कि धमाका कर गया, जिसने 24 घंटे के भीतर 46 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए और साल के सबसे ज्यादा देखे और पसंद किए जाने वाले गानों में शामिल हो गया है. लेकिन असली जादू तब देखने को मिला जब हैदराबाद में ए.आर. रहमान के कॉन्सर्ट में इस गाने को लाइव पेश किया गया. माहौल जोशीला हो गया जब पेड्डी की टीम मेगा पावरस्टार राम चरण, खूबसूरत जान्हवी कपूर और डायरेक्टर बुची बाबू सना मंच पर पहुंचे, और उन्होंने चिकिरी चिकिरी के जादू से पूरे माहौल को रंगीन बना दिया. ए.आर. रहमान के कॉन्सर्ट में चिकिरी चिकिरी का जादू पूरी तरह छा गया. दर्शक जहां जोश से भरे शानदार परफॉर्मेंस का मजा ले रहे थे, वहीं यह गाना एक नए ट्रेंड के रूप में पूरे कॉन्सर्ट पर हावी हो गया. जब राम चरण मंच पर आए तो उन्होंने कहा, 'मेरे लिए यह बचपन का सपना था कि मैं रहमान सर के म्यूजिक का हिस्सा बनूं, और यह मेरे पसंदीदा प्रोजेक्ट पेड्डी का हिस्सा है, मुझे लगता है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरा सपना सच हो गया'.