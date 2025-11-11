ETV Bharat / entertainment

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

फिल्म पेड्डी के सॉन्ग चिकिरी चिकिरी ने सोशल मीडिया पर धमाका मचा दिया है और लोग इस गाने को खूब एन्जॉय कर रहे हैं.

हैदराबाद: राम चरण की आने वाली फिल्म पेड्डी को लेकर उत्सुकता चरम पर है, और इसके पहले गाने चिकिरी चिकिरी को लेकर जोश और भी बढ़ गया है. यह गाना सिर्फ ट्रेंड नहीं हुआ, बल्कि धमाका कर गया, जिसने 24 घंटे के भीतर 46 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए और साल के सबसे ज्यादा देखे और पसंद किए जाने वाले गानों में शामिल हो गया है.

लेकिन असली जादू तब देखने को मिला जब हैदराबाद में ए.आर. रहमान के कॉन्सर्ट में इस गाने को लाइव पेश किया गया. माहौल जोशीला हो गया जब पेड्डी की टीम मेगा पावरस्टार राम चरण, खूबसूरत जान्हवी कपूर और डायरेक्टर बुची बाबू सना मंच पर पहुंचे, और उन्होंने चिकिरी चिकिरी के जादू से पूरे माहौल को रंगीन बना दिया.

ए.आर. रहमान के कॉन्सर्ट में चिकिरी चिकिरी का जादू पूरी तरह छा गया. दर्शक जहां जोश से भरे शानदार परफॉर्मेंस का मजा ले रहे थे, वहीं यह गाना एक नए ट्रेंड के रूप में पूरे कॉन्सर्ट पर हावी हो गया. जब राम चरण मंच पर आए तो उन्होंने कहा, 'मेरे लिए यह बचपन का सपना था कि मैं रहमान सर के म्यूजिक का हिस्सा बनूं, और यह मेरे पसंदीदा प्रोजेक्ट पेड्डी का हिस्सा है, मुझे लगता है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरा सपना सच हो गया'.

मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान द्वारा बनाए गए इस गाने में मिट्टी से जुड़ी धुनों को दिल छू लेने वाली मेलोडी के साथ मिलाया गया है, जो फिल्म की जमीनी कहानी से बिल्कुल मेल खाती है, चिकिरी के गाने में गायकी, डांस और इसके विजुअल्स को उनकी ताजगी और सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए खूब सराहा जा रहा है.

चिकिरी की सफलता को फिल्म की जबरदस्त अपील और बढ़ती उत्सुकता का मजबूत संकेत माना जा रहा है. अब जब उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा हैं, पेड्डी को इस साल की सबसे रोमांचक फिल्मों में से एक कहा जा रहा है.

उप्पेना' के डायरेक्टर बुची बाबू सना द्वारा बनाई जा रही 'पेड्डी' एक देहाती और भावनात्मक कहानी बताई जा रही है. इस फिल्म में राम चरण का अब तक का सबसे गहरा और दमदार किरदार देखने को मिलेगा. फिल्म अपने बड़े पैमाने, शानदार कलाकारों और ए.आर. रहमान के संगीत की वजह से पहले ही जबरदस्त चर्चा में है.

बुची बाबू सना द्वारा लिखी और निर्देशित 'पेड्डी' में राम चरण मुख्य किरदार में नजर आएंगे. उनके साथ फिल्म में शिवा राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में हैं. वेंकटा सतीश किलारू द्वारा निर्मित यह फिल्म 27 मार्च 2026 को रिलीज़ होने वाली है.

