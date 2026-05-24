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राम चरण से हुआ बड़ा ब्लंडर, जसप्रीत बुमराह को लेकर कही ये बात, अब पब्लिकली मानी अपनी गलती, मांगी माफी, कहा- उफ, मैं सच में...

राम चरण/जसप्रीत बुमराह ( IANS )

हैदराबाद: तेलुगु सुपरस्टार राम चरण अपनी आने वाली फिल्म 'पेद्दी' में व्यस्त हैं. हाल ही में वे फिल्म का एक गाना लॉन्च किया गया. इस लॉन्च इवेंट में पेद्दी की टीम शामिल हुई थी. इवेंट के दौरान हुई कुछ अजीब गलतियों की वजह से एक्टर राम चरण अचानक सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खुद आकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी. राम चरण ने 24 मई की आधी रात करीब 1 बजे के आसपास अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने इवेंट के दौरान हुए ब्लंडर के लिए सार्वजनिक तौर पर सब से माफी मांगी. उन्होंने पोस्ट में सफाई भी दी कि उनसे कैसे ये गलती हो गई. आरआरआर स्टार ने अपने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा है, 'उफ... मैं सच में कभी-कभी नाम भूलने के मामले में बहुत ही भूलक्कड़ हूं. इस गड़बड़ी के लिए जसप्रीत बुमराह जी से माफी चाहता हूं. यह सारी एक्साइटमेंट और भीड़ के बीच हुई एक सच्ची मानवीय भूल थी. मैं सच में आपकी बहुत इज्जत करता हूं.' राम चरण ने ये भी कहा कि वे बुमराह का बहुत बड़े फैन हैं. अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा है, 'और आपके खेल का बहुत बड़ा फैन हूं. जब आप लगातार बल्लेबाजों को बैकफ़ुट पर धकेलते हैं, तो आप हर भारतीय को गर्व महसूस कराते हैं.'