आंध्र प्रीमियर लीग कार्यक्रम में शामिल हुए राम चरण, ACA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का किया उद्घाटन
आंध्र प्रदेश में राम चरण ने आंध्र प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए. उन्होंने मंगलगीरी में एसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया.
Published : June 25, 2026 at 2:10 PM IST
हैदराबाद: तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी नई फिल्म पेद्दी की सफलता का आनंद ले रहे हैं. बीते बुधवार को वह आंध्र प्रीमियर लीग (APL) के पांचवें सीजन के ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुए थे और एसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया.
बुधवार को आंध्र प्रदेश के मंगलगीरी में एसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करते समय राम चरण के कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई है, जिसमें फैंस को उनका जोरदार स्वागत करते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान पूरे स्टेडियम में 'पेद्दी' के नारे गूंज रहे थे. एक्टर के आने से स्टेडियम का उद्घाटन में चार चांद लग गया.
#WATCH | Amaravati, Andhra Pradesh: Actor Ram Charan inaugurates The ACA International Cricket Stadium at Mangalagiri during the opening ceremony of Andhra Premier League. (24.06) pic.twitter.com/yCQRae1Ul1— ANI (@ANI) June 25, 2026
आंध्र प्रीमियर लीग (APL) का पांचवां सीजन बुधवार को मंगलगीरी के आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अपने अहम फाइनल चरण में पहुंच गया, जिसमें पूरे राज्य से बड़ी संख्या में दर्शक और क्रिकेट प्रेमी शामिल हुए.
नए बने स्टेडियम में भीमवरम बुल्स और कैपिटल अमरावती रॉयल्स के बीच आंध्र प्रीमियर लीग का एक मैच खेला गया. मैच से पहले, राम चरण ने एपीएल ट्रॉफी और टीम की जर्सी का अनावरण किया, जिससे आंध्र प्रदेश में क्रिकेट की इस नई सुविधा की आधिकारिक शुरुआत हुई.
इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए राम चरण ने कहा कि एपीएल उभरते हुए क्रिकेटरों को अपना हुनर दिखाने और खेल के ऊंचे स्तर तक पहुंचने के लिए एक बेहतरीन मंच देता है. उन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं.
ఈ సాయంత్రం అమరావతిలోని ఏసీఏ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగనున్న ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ కార్యక్రమానికి హాజరుకావడానికి మంగళగిరి విచ్చేసిన, రామ్ చరణ్ తేజ్ గారు జనసేన పార్టీ కార్యాలయానికి విచ్చేసి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. pic.twitter.com/eKWcJW1DgZ— JanaSena ITWing (@ITWingJSP) June 24, 2026
इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, एसीए अध्यक्ष केसिनेनी शिवनाथ (चिन्नी), एसीए सचिव सना सतीश, आंध्र प्रदेश खेल प्राधिकरण (एसएएपी) के अध्यक्ष रवि नायडू समेत कई राजनेता शामिल हुए. लीग चरण के मैच 27 जून तक जारी रहेंगे, उसके बाद प्लेऑफ होंगे. एपीएल सीजन 5 का फाइनल 30 जून को मंगलागिरी स्टेडियम में होने वाला है.
लॉन्च से पहले, उन्होंने अपने चाचा और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण से मुलाकात की और अमरावती में बन रहे जन सेना पार्टी के कार्यालय का दौरा किया. सोशल मीडिया पर उनके इस खास मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
राम चरण हाल ही में डायरेक्टर बुची बाबू सना की फ़िल्म 'पेद्दी' में नजर आए थे, जिसने दुनिया भर में 400 करोड़ रुपये की कमाई की है. यह फिल्म 4 जून को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और अभी भी सिनेमाघरों में बनी हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर अपनी 17वीं फिल्म के लिए डायरेक्टर सुकुमार के साथ काम करेंगे.