क्लिन कारा की तरह यूनिक हैं राम चरण-उपासना के ट्विंस के नाम, मेगास्टार चिरंजीवी ने बताया अर्थ

चिरंजीवी ने आज राम चरण और उपासना के ट्विंस के नामकरण समारोह की तस्वीर शेयर की है. साथ ही अपने पोता-पोती का नाम बताया है.

Ram Charan and Upasana twins name
राम चरण-उपासना के ट्विंस का नामकरण समारोह (IANS)
Published : February 13, 2026 at 2:00 PM IST

हैदराबाद: राम चरण और पत्नी उपासना के जुड़वां बच्चों का नाम सामने आ गया है. स्टार कपल ने हाल ही में नए जन्मे बच्चों के लिए एक नामकरण सेरेमनी होस्ट की, जिसमें उनके करीबी लोग शामिल हुए. अब, राम चरण ने ऑफिशियली अपने नए जन्मे जुड़वां बच्चों के नाम रख दिए हैं, जिससे उनके फैंस बहुत एक्साइटेड हैं.

राम चरण और पत्नी उपासना ने 31 जनवरी, 2025 को अपने जुड़वां बच्चों का स्वागत किया था. इसकी जानकारी स्टार के पिता और तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी ने सोशल मीडिया के जरिए दी. लगभग 2 हफ्ते के बाद मेगास्टार ने अपने पोता-पोती के नाम का खुलासा किया है.

13 फरवरी को, चिरंजीवी ने अपने इंस्टाग्राम पर राम चरण और उपासना के जुड़वा बच्चों के नाम करण सेरेमनी की तस्वीर पोस्ट की. तस्वीर में जहां चिरंजीवी एक बच्चे को गोद में लिए दिख रहे हैं, वहीं दूसरा बच्चा उपासना की मां की गोद में नजर आ रहा है. राम चरण अपने बड़ी बेटी क्लिन कारा को गोद में लिए दिख रहे हैं. जबकि उपासना माइक पकड़े कुछ अनाउंस करती नजर आ रही हैं.

इस प्यारे पल को साझा करते हुए मेगास्टार ने अपने पोस्ट में दोनों बच्चों के नाम का खुलासा किया है. उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, बेशुमार खुशी और भगवान की कृपा के साथ हमें अपने दो छोटे बच्चों के खूबसूरत नामों का अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है. 'शिव राम कोनिडेला और अनवीरा देवी कोनिडेला'.'

इसके बाद चिंरजीवी ने दोनों बच्चों के नाम का पौराणिक अर्थ भी बताया है. उन्होंने पहले अपने पोते का नाम का अर्थ बताते हुए पोस्ट में आगे लिखा है, शिव राम दो शाश्वत आदर्शों का संगम. "शिव" शिव शंकर वर प्रसाद से प्रेरित है, जो अंदरूनी ताकत, आध्यात्मिक गहराई और शांति को दिखाता है. राम चरण का "राम" नेकी, दया और नैतिक हिम्मत का प्रतीक है. साथ में, यह नाम अंदरूनी ताकत और जिम्मेदारी भरे काम के बीच तालमेल दिखाता है.'

इसके बाद मेगास्टार ने अपनी पोती का नाम का मतलब बताया है. उन्होंने पोस्ट में लिखा है, 'अनवीरा देवी दिव्य स्त्री की एक दुर्लभ और शक्तिशाली अभिव्यक्ति हैं. अनवीरा निडरता, मजबूती और दिव्य सुरक्षा को दिखाती है, जो कनक दुर्गा देवी के आशीर्वाद से प्रेरित है. एक ऐसा नाम जो कृपा, हिम्मत और अटूट ताकत दिखाता है.'

अपने नोट के आखिरी में दोनों बच्चों को आशीर्वाद मांगते हुए चिरंजीवी ने लिखा है, 'हम शिव राम और अनवीरा देवी के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी की खूबसूरत यात्रा शुरू कर रहे हैं.'

