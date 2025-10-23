ETV Bharat / entertainment

दोबारा पेरेंट्स बनेंगे राम चरण-उपासना कामिनेनी, शेयर किया बेबी शावर वीडियो, फैंस-सेलेब्स दे रहे बधाई

राम चरण और उपासना कोनिडेला ने अपनी सीमांतम सेरेमनी (बेबी शावर) से एक दिल छू लेने वाला वीडियो शोयर किया है

Ram Charan and Upasana Announce Second Pregnancy
हैदराबाद: अभिनेता राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला एक बार फिर माता-पिता बनने वाले हैं. पिछले साल अपनी पहली बेटी का स्वागत करने वाले इस जोड़े ने दिवाली पर एक खूबसूरत वीडियो के जरिए यह खुशखबरी साझा किया. उपासना ने इंस्टाग्राम पर दिवाली समारोह के दौरान आयोजित अपने सीमांतम (पारंपरिक गोद भराई) समारोह की एक झलक पोस्ट की. नीले रंग के खूबसूरत कपड़ों में, वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं, क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें प्यार और आशीर्वाद दिया.

वीडियो शेयर करते हुए उपासना ने लिखा, 'यह दिवाली दोगुने जश्न, दोगुने प्यार और दोगुने आशीर्वाद की थी।, उनकी इस पोस्ट ने तुरंत फैंस के दिलों को छू लिया और सोशल मीडिया पर खुशी की लहर दौड़ गई.

यह समारोह कोनिडेला स्थित उनके आवास पर हुआ और इसमें परिवार के करीबी सदस्य ही शामिल हुए. सुपरस्टार चिरंजीवी और उनकी पत्नी सुरेखा, राम चरण और उपासना के साथ खुशी से पोज देते हुए नजर आए. उनकी बेटी, छोटी क्लिन कारा भी अपनी मां के साथ प्यारी सी नजर आईं.

यह समारोह सितारों से भरा हुआ था, जिसमें नागार्जुन और उनके परिवार सहित कई करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए. इस गर्मजोशी भरे, पारिवारिक आयोजन में प्रेम और परंपरा की भावना पूरी तरह से झलक रही थी. राम चरण और उपासना को दूसरी प्रेग्नेंसी एलान पर मगधीरा एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने दिल से बधाई दी है. फिल्म प्रोड्यूसर, गुनीत मोंगा, सिंगर द राजा कुमारी, कनिका कपूर समेत कई स्टार्स ने कपल को इस गुडन्यूज के लिए बधाई भेजी है.

राम चरण और उपासना ने 2023 में अपनी पहली संतान, बेटी क्लिन कारा का स्वागत किया था इस जोड़े ने अपनी बेटी का चेहरा लोगों की नजरों से दूर रखने का फैसला किया है. इससे पहले एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए, उपासना ने बताया था, 'दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, माता-पिता होने के नाते कुछ घटनाएं हमें डराती हैं, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे को आजादी मिले, फिलहाल, हम हालात से खुश हैं'.

