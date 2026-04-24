जैकी भगनानी के 'सिचुएशनशिप' वाले बयान पर रकुल प्रीत सिंह ने दी सफाई, ट्रोलर्स को लगाई लताड़
रकुल प्रीत सिंह ने पति जैकी भगनानी के 'सिचुएशनशिप' वाले बयान पर सफाई दी है. इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 24, 2026 at 7:06 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपने स्टार पति जैकी भगनानी की शादी को लेकर हाल ही में की गई 'सिचुएशनशिप' वाली टिप्पणी पर जवाब दिया है. जैकी ने हाल ही में कहा था कि रकुल के साथ उनकी शादी एक 'सिचुएशनशिप' जैसी है, जिसके बाद उनका ये रिश्ता चर्चा का विषय बन गया. अब इस रकुल ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए अपने पति के दिए गए बयान पर सफाई दी है.
बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब जैकी भगनानी के एक इंटरव्यू का एक क्लिप वायरल हुआ. इस क्लिप में उनके शब्दों के चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं. जिसके बाद रकुल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक लंबी बातचीत में से सिर्फ एक लाइन को बिना किसी संदर्भ के हाईलाइट कर दिया गया.
रकुल ने एक आर्टिकल शेयर करके हुए लिखा, 'आज हम इस बात पर खूब हंसे कि कैसे एक घंटे लंबी बातचीत में से सिर्फ एक लाइन अचानक से हेडलाइन बन सकती है. फनी... जब तक कि वह मजेदार न रहे. कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है. बारीकियां मायने रखती हैं. बातचीत इससे बेहतर की हकदार है कि उसे सिर्फ क्लिकबेट बनाकर रख दिया जाए. शायद अब समय आ गया है कि प्लेटफॉर्म उन कहानियों के लिए थोड़ी और जिम्मेदारी लें, जिन्हें वे बनाते हैं.'
जैकी भागनानी की यह बयान एक यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत के दौरान आई थी, जिसमें उन्होंने रकुल के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की थी. अपने रिश्ते को समझाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही जीवन के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके थे, जहां वे अपनी भावनात्मक कमियों को भरने के लिए किसी साथी की तलाश में नहीं थे.
उन्होंने कहा था, 'रकुल और मैं शादीशुदा हैं. लेकिन हमारा रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे हम एक 'सिचुएशनशिप' में हों यानी, जाहिर है, हम एक-दूसरे के लिए ही हैं, क्योंकि इसीलिए तो हमने शादी की है. लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मैं उससे किसी भी विषय पर बात कर सकता हूं.' उन्होंने अपनी आपसी बेबाकी के बारे में भी बात की, और बताया कि उनके रिश्ते में पारदर्शिता एक बहुत जरूरी हिस्सा है.
उन्होंने अपनी आपसी बेबाकी के बारे में भी बात की, और बताया कि उनके रिश्ते में पारदर्शिता एक बहुत जरूरी हिस्सा है. जैकी ने यह भी कहा कि अगर उनकी कोई पुरानी पार्टनर भी उन्हें फोन करती है, तो वह रकुल के सामने ही बेझिझक वह फोन उठाते हैं. इस बात पर जोर देते हुए कि उनके बीच छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है.