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जैकी भगनानी के 'सिचुएशनशिप' वाले बयान पर रकुल प्रीत सिंह ने दी सफाई, ट्रोलर्स को लगाई लताड़

रकुल प्रीत सिंह-जैकी भगनानी ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपने स्टार पति जैकी भगनानी की शादी को लेकर हाल ही में की गई 'सिचुएशनशिप' वाली टिप्पणी पर जवाब दिया है. जैकी ने हाल ही में कहा था कि रकुल के साथ उनकी शादी एक 'सिचुएशनशिप' जैसी है, जिसके बाद उनका ये रिश्ता चर्चा का विषय बन गया. अब इस रकुल ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए अपने पति के दिए गए बयान पर सफाई दी है. बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब जैकी भगनानी के एक इंटरव्यू का एक क्लिप वायरल हुआ. इस क्लिप में उनके शब्दों के चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं. जिसके बाद रकुल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक लंबी बातचीत में से सिर्फ एक लाइन को बिना किसी संदर्भ के हाईलाइट कर दिया गया. रकुल ने एक आर्टिकल शेयर करके हुए लिखा, 'आज हम इस बात पर खूब हंसे कि कैसे एक घंटे लंबी बातचीत में से सिर्फ एक लाइन अचानक से हेडलाइन बन सकती है. फनी... जब तक कि वह मजेदार न रहे. कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है. बारीकियां मायने रखती हैं. बातचीत इससे बेहतर की हकदार है कि उसे सिर्फ क्लिकबेट बनाकर रख दिया जाए. शायद अब समय आ गया है कि प्लेटफॉर्म उन कहानियों के लिए थोड़ी और जिम्मेदारी लें, जिन्हें वे बनाते हैं.'