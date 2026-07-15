ETV Bharat / entertainment

16 जुलाई को रिलीज हो रहा 'रक्तांचल 3', इस प्टेफॉर्म पर फ्री में देखें बदले और सत्ता की खतरनाक जंग

'रक्तांचल' का तीसरा सीजन 16 जुलाई को स्ट्रीम होगा. अभिनेता क्रांति प्रकाश झा, निकितिन धीर और निर्देशक रितम श्रीवास्तव प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे.

WEB SERIES RAKTANCHAL PROMOTION
वेब-सीरीज रक्तांचल का प्रमोशन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 15, 2026 at 2:10 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: पूर्वांचल की राजनीति, अपराध और गैंगवार की पृष्ठभूमि पर आधारित चर्चित वेब सीरीज 'रक्तांचल' का तीसरा सीजन जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाला है. इसी के प्रमोशन के सिलसिले में अभिनेता क्रांति प्रकाश झा, अभिनेता निकितिन धीर और निर्देशक रितम श्रीवास्तव मंगलवार को पटना पहुंचे. राजधानी के होटल चाणक्या में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कलाकारों ने नए सीजन की कहानी, अपने किरदारों और बिहार से मिले दर्शकों के प्यार पर विस्तार से बातचीत की.

सिर्फ गैंगवार नहीं, सत्ता की कहानी: प्रेस वार्ता में क्रांति प्रकाश झा ने कहा कि 'रक्तांचल' केवल अपराध और गैंगवार पर आधारित सीरीज नहीं है, बल्कि यह सत्ता, राजनीति, विश्वासघात और वर्चस्व की लड़ाई की कहानी है. उनका कहना था कि तीसरे सीजन में राजनीतिक समीकरण पहले से अधिक जटिल होंगे और दर्शकों को कई अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिलेंगे. उनके मुताबिक इस बार कहानी अधिक परिपक्व, रोमांचक और एक्शन से भरपूर होगी.

'बिहार आना हमेशा घर आने जैसा लगता है': सीरीज में विजय सिंह का किरदार निभा रहे अभिनेता क्रांति प्रकाश झा ने कहा कि बिहार उनके लिए हमेशा विशेष रहा है. लोग पूछते हैं कि बिहार आए हैं तो वह हमेशा यही कहते हैं अपने घर आए हैं. बिहार मेरा घर है और यहां आकर अपनापन लगता है. यहां वह गेस्ट नहीं होस की भूमिका में होते हैं.

घर को प्रमोट करने जैसा एहसास: अभिनेता ने आगे कहा कि 'रक्तांचल' के पहले दोनों सीजन को यहां के दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया और यही वजह है कि तीसरे सीजन के प्रमोशन के लिए पटना आना उनके लिए घर को प्रमोट करने जैसा एहसास है. उन्होंने कहा कि इस बार उनका किरदार पहले से अधिक आक्रामक, परिपक्व और बदले की भावना से प्रेरित दिखाई देगा. उन्हें उम्मीद है कि दर्शकों को यह नया अंदाज पसंद आएगा.

पिछली कहानी को आगे बढ़ा रही यह सीरीज: क्रांति प्रकाश झा ने कहा कि यह एक एक्शन और गैंगवार के साथ-साथ सत्ता के ताकत की कहानी है. सीजन 3 में पहले सीजन के तुलना में कहानी 15 से 20 साल आगे बढ़ती है. ऐसे इसमें हीरो हीरोइन का रोमांटिसिजम नहीं है लेकिन उनके और निकितन धीर के बीच का रोमांस नजर आएगा कि कैसे एक दूसरे को कितना नफरत करते हैं.

"यह एक एक्शन और गैंगवार के साथ-साथ सत्ता के ताकत की कहानी है. सीजन 3 में पहले सीजन के तुलना में कहानी 15 से 20 साल आगे बढ़ती है. इस सीजन की कहानी मुख्यतः पिछली कहानी को आगे बढ़ा रही है."- क्रांति प्रकाश झा, अभिनेता

दर्शकों को आएगा मजा: क्रांति प्रकाश के मुताबिक इस सीजन में थोड़ा बहुत रोमांस है लेकिन कहानी मुख्यतः पिछली कहानी को आगे बढ़ा रही है. दर्शकों को निश्चित रूप से इसे देखकर मजा आने वाला है. उन्होंने कहा कि उन्होंने बिहार में कई फिल्में बनाई है और बिहार हमेशा उनके दिल में रहता है. लेकिन बिहार में फिल्मों में निवेश करने वाले बड़े निवेशक नहीं होते हैं जिसका खामियाजा कलाकारों को उठना पड़ता है.

'वसीम खान' का नया रूप दिखेगा: वेब सीरीज में वसीम खान की भूमिका निभा रहे अभिनेता निकितिन धीर ने कहा कि तीसरे सीजन में उनका किरदार पहले से अधिक रणनीतिक और खतरनाक नजर आएगा. उनके मुताबिक अब लड़ाई केवल ताकत की नहीं, बल्कि राजनीतिक दांव-पेंच और दिमाग की भी होगी. निकितिन कहा कि विजय सिंह और वसीम खान के बीच इस बार का संघर्ष दर्शकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण होगा. साथ ही उन्होंने बिहार और पूर्वांचल के दर्शकों के वेब कंटेंट के प्रति बढ़ते जुड़ाव की भी सराहना की.

"क्राईम थ्रिलर मूवी में रोमांस की उम्मीद क्यों?": निकितन धीर ने कहा कि इस वेब सीरीज में अगर आप रोमांस की उम्मीद कर रहे हैं तो उसके लिए दूसरे सारे वेब सीरीज हैं. यह एक क्राईम थ्रिलर और सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई की कहानी है. उन्होंने कहा कि इसमें सत्ता का संघर्ष दिखेगा और दिखेगा की वर्चस्व हासिल करने के लिए लोग किस कदर दिमाग लगाते हैं.

बिहार में शूटिंग करना होगा पसंद: अभिनेता निकितिन धीर ने आगे कहा कि यह वेब सीरीज वाकई रोचक है. उन्होंने कहा कि बिहार में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इसे डेवलप किया जा रहा है. फिल्मों और वेब सीरीज के निर्माण से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होंगे तो आने वाले दिनों में वह निश्चित रूप से बिहार में शूटिंग करना पसंद करेंगे.

"बिहार में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इसे डेवलप किया जा रहा है. फिल्मों और वेब सीरीज के निर्माण से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होंगे तो आने वाले दिनों में यहां शूटिंग करना जरूर पसंद करेंगे."- निकितिन धीर, अभिनेता

कहानी में होंगे नए राजनीतिक समीकरण: निर्देशक रितम श्रीवास्तव ने बताया कि तीसरा सीजन केवल पिछली कहानी का विस्तार नहीं है, बल्कि इसमें किरदारों और राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दी गई है. उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने कहानी को अधिक वास्तविक और प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया है, ताकि हर एपिसोड दर्शकों को नया रोमांच दे. उन्होंने बताया कि सीरीज की कहानी लेखक सिद्धार्थ मिश्रा ने लिखी है, जिसमें बदलते राजनीतिक हालात, नए गठबंधन, विश्वासघात और वर्चस्व की लड़ाई को प्रमुखता से दिखाया गया है.

रोमांस का भी है तड़का: वहीं सीरीज के निर्देशक रितम श्रीवास्तव ने कहा कि इस बार कहानी में रोमांस लाया गया है और इस पूरी वेब सीरीज में एक गाना है. गाने के बोल काफी रोचक हैं और आने वाले दिनों में यह लोगों की जुबान पर रहेंगे. उन्होंने कहा कि फिल्मों के तुलना में अभी के समय उन्हें वेब सीरीज का निर्देशन करना वाकई शानदार लगता है.

"इस बार कहानी में रोमांस लाया गया है और इस पूरी वेब सीरीज में एक गाना है. गाने के बोल काफी रोचक हैं और आने वाले दिनों में यह लोगों की जुबान पर रहेंगे." -रितम श्रीवास्तव, निर्देशक

वेब सीरीज में कहानी का बढ़िया विस्तार संभव: निर्देशक रितम के मुताबिक वेब सीरीज में कहानी को अच्छी तरीके से विस्तार करते हुए उसे रोचक बनाया जा सकता है. हालांकि बड़े पर्दे का एक अलग जलवा है और बड़े पर्दे की कहानी अलग होती हैं. वेब सीरीज में किसी एक एक्टर के बजाय अलग-अलग कलाकारों के दिलचस्प अभिनय देखने को मिलते हैं. इस वेब सीरीज में भी कई डायलॉग हैं जो लोगों की जुबान पर आने वाले दिनों में चढ़ जाएंगे.

16 जुलाई से होगी मुफ्त स्ट्रीमिंग: 'रक्तांचल सीजन-3' का प्रीमियर 16 जुलाई से अमेजन एमएक्स प्लेयर पर होगा. दर्शक इस वेब सीरीज को बिना किसी सब्सक्रिप्शन के मुफ्त में देख सकेंगे. इस सीजन में क्रांति प्रकाश झा और निकितिन धीर के अलावा करण पटेल, माही गिल, राजेश कुमार और विक्रम कोचर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. मेकर्स का दावा है कि नया सीजन पहले के मुकाबले अधिक रोमांचक, तेज रफ्तार और दमदार कहानी के साथ दर्शकों के सामने आएगा.

इसे भी पढ़ें-

'रक्तांचल' के लिए मैंने पूर्वांचल के बारे में काफी पढ़ा : निकितिन धीर

'रक्तांचल' का अपना किरदार बिग बी को समर्पित कर रहे हैं क्रांति प्रकाश झा

'रक्तांचल' में नेगेटिव किरदार निभाएंगे निकितिन धीर

TAGGED:

वेब सीरीज रक्तांचल
RAKTANCHAL SEASON 3
KRANTI PRAKASH JHA
पटना न्यूज
WEB SERIES RAKTANCHAL PROMOTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.