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16 जुलाई को रिलीज हो रहा 'रक्तांचल 3', इस प्टेफॉर्म पर फ्री में देखें बदले और सत्ता की खतरनाक जंग

पटना: पूर्वांचल की राजनीति, अपराध और गैंगवार की पृष्ठभूमि पर आधारित चर्चित वेब सीरीज 'रक्तांचल' का तीसरा सीजन जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाला है. इसी के प्रमोशन के सिलसिले में अभिनेता क्रांति प्रकाश झा, अभिनेता निकितिन धीर और निर्देशक रितम श्रीवास्तव मंगलवार को पटना पहुंचे. राजधानी के होटल चाणक्या में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कलाकारों ने नए सीजन की कहानी, अपने किरदारों और बिहार से मिले दर्शकों के प्यार पर विस्तार से बातचीत की.

सिर्फ गैंगवार नहीं, सत्ता की कहानी: प्रेस वार्ता में क्रांति प्रकाश झा ने कहा कि 'रक्तांचल' केवल अपराध और गैंगवार पर आधारित सीरीज नहीं है, बल्कि यह सत्ता, राजनीति, विश्वासघात और वर्चस्व की लड़ाई की कहानी है. उनका कहना था कि तीसरे सीजन में राजनीतिक समीकरण पहले से अधिक जटिल होंगे और दर्शकों को कई अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिलेंगे. उनके मुताबिक इस बार कहानी अधिक परिपक्व, रोमांचक और एक्शन से भरपूर होगी.

'बिहार आना हमेशा घर आने जैसा लगता है': सीरीज में विजय सिंह का किरदार निभा रहे अभिनेता क्रांति प्रकाश झा ने कहा कि बिहार उनके लिए हमेशा विशेष रहा है. लोग पूछते हैं कि बिहार आए हैं तो वह हमेशा यही कहते हैं अपने घर आए हैं. बिहार मेरा घर है और यहां आकर अपनापन लगता है. यहां वह गेस्ट नहीं होस की भूमिका में होते हैं.

घर को प्रमोट करने जैसा एहसास: अभिनेता ने आगे कहा कि 'रक्तांचल' के पहले दोनों सीजन को यहां के दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया और यही वजह है कि तीसरे सीजन के प्रमोशन के लिए पटना आना उनके लिए घर को प्रमोट करने जैसा एहसास है. उन्होंने कहा कि इस बार उनका किरदार पहले से अधिक आक्रामक, परिपक्व और बदले की भावना से प्रेरित दिखाई देगा. उन्हें उम्मीद है कि दर्शकों को यह नया अंदाज पसंद आएगा.

पिछली कहानी को आगे बढ़ा रही यह सीरीज: क्रांति प्रकाश झा ने कहा कि यह एक एक्शन और गैंगवार के साथ-साथ सत्ता के ताकत की कहानी है. सीजन 3 में पहले सीजन के तुलना में कहानी 15 से 20 साल आगे बढ़ती है. ऐसे इसमें हीरो हीरोइन का रोमांटिसिजम नहीं है लेकिन उनके और निकितन धीर के बीच का रोमांस नजर आएगा कि कैसे एक दूसरे को कितना नफरत करते हैं.

"यह एक एक्शन और गैंगवार के साथ-साथ सत्ता के ताकत की कहानी है. सीजन 3 में पहले सीजन के तुलना में कहानी 15 से 20 साल आगे बढ़ती है. इस सीजन की कहानी मुख्यतः पिछली कहानी को आगे बढ़ा रही है."- क्रांति प्रकाश झा, अभिनेता

दर्शकों को आएगा मजा: क्रांति प्रकाश के मुताबिक इस सीजन में थोड़ा बहुत रोमांस है लेकिन कहानी मुख्यतः पिछली कहानी को आगे बढ़ा रही है. दर्शकों को निश्चित रूप से इसे देखकर मजा आने वाला है. उन्होंने कहा कि उन्होंने बिहार में कई फिल्में बनाई है और बिहार हमेशा उनके दिल में रहता है. लेकिन बिहार में फिल्मों में निवेश करने वाले बड़े निवेशक नहीं होते हैं जिसका खामियाजा कलाकारों को उठना पड़ता है.

'वसीम खान' का नया रूप दिखेगा: वेब सीरीज में वसीम खान की भूमिका निभा रहे अभिनेता निकितिन धीर ने कहा कि तीसरे सीजन में उनका किरदार पहले से अधिक रणनीतिक और खतरनाक नजर आएगा. उनके मुताबिक अब लड़ाई केवल ताकत की नहीं, बल्कि राजनीतिक दांव-पेंच और दिमाग की भी होगी. निकितिन कहा कि विजय सिंह और वसीम खान के बीच इस बार का संघर्ष दर्शकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण होगा. साथ ही उन्होंने बिहार और पूर्वांचल के दर्शकों के वेब कंटेंट के प्रति बढ़ते जुड़ाव की भी सराहना की.

"क्राईम थ्रिलर मूवी में रोमांस की उम्मीद क्यों?": निकितन धीर ने कहा कि इस वेब सीरीज में अगर आप रोमांस की उम्मीद कर रहे हैं तो उसके लिए दूसरे सारे वेब सीरीज हैं. यह एक क्राईम थ्रिलर और सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई की कहानी है. उन्होंने कहा कि इसमें सत्ता का संघर्ष दिखेगा और दिखेगा की वर्चस्व हासिल करने के लिए लोग किस कदर दिमाग लगाते हैं.

बिहार में शूटिंग करना होगा पसंद: अभिनेता निकितिन धीर ने आगे कहा कि यह वेब सीरीज वाकई रोचक है. उन्होंने कहा कि बिहार में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इसे डेवलप किया जा रहा है. फिल्मों और वेब सीरीज के निर्माण से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होंगे तो आने वाले दिनों में वह निश्चित रूप से बिहार में शूटिंग करना पसंद करेंगे.