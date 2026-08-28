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Raksha Bandhan Song: रक्षाबंधन पर छाए Gen-Z के फेवरेट गाने, भाई-बहन के रिश्ते पर बनाएं ट्रेंडी रील

भाई-बहन के खास रिश्ते की गहराई और एक-दूसरे के लिए केयरिंग को दिखाने के लिए आलिया भट्ट और वेदांग की फिल्म 'जिगरा' का गाना 'तेनु संग रखना' एक अच्छा विकल्प है. इस तरह के सॉफ्ट और इमोशनल गाने उन रील्स पर खासे अच्छे लगते हैं, जिनमें बचपन से लेकर आज तक की भाई-बहन की तस्वीरें या वीडियो शामिल हों.

हैदराबाद: रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते का जश्न मनाने वाला एक प्यारा त्योहार है. .यह सिर्फ राखी बांधने और मिठाई खिलाने तक सीमित नहीं है. इसे भाई-बहन अब सोशल मीडिया के जरिए भी सेलिब्रेट करते हैं. इंस्टाग्राम रील्स से फोटो डंप तक, हर खास मोमेंट को एक खास गाने के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है. इसी वजह से इस त्योहार के आने से सोशल मीडिया पर भाई-बहन से जुड़े गानों की डिमांड बढ़ जाती है. अगर आप भी अपने जेन-जी भाई-बहन के साथ शानदार इंस्टाग्राम रील बनाने का प्लान कर रहे है, तो हम आपके लिए कुछ ऐसे गाने लाए है, जो इमोशनल होने के साथ-साथ क्यूट और फन तीनों की वाइब देता है. आइए जानते हैं ऐसे ही गानों के बारे में, जो आपकी रक्षाबंधन रील को जेन-जी टच दे सकते हैं.

'धागों से बांधा'

रक्षाबंधन पर भाई-बहन के रिश्ते की बात हो और 'रक्षाबंधन' का पॉपुलर गाना 'धागों से बांधा' का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. यह गाना खास तौर पर राखी बांधने के मोमेंट, परिवार के साथ बिताए पलों और इमोशनल भाई-बहन रील्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

'तेरा यार हूं मैं'

हर भाई-बहन का रिश्ता सिर्फ इमोशनल नहीं होता. कई भाई-बहन एक-दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, जो एक-दूसरे को सपोर्ट के साथ-साथ एक सीक्रेट अपने पास रखते हैं. उनकी बॉन्डिंग में प्यार से ज्यादा मस्ती, लड़ाई और एक-दूसरे की टांग-खींचाइयां देखने को मिलती हैं. ऐसी ही फन और दोस्ती वाली रील के लिए 'तेरा यार हूं मैं'’ इस्तेमाल किया जा सकता है. इस गाने पर रील बनाने के लिए भाई-बहन के फनी मोमेंट्स, पुरानी चैट्स, लड़ाई के वीडियो और साथ में घूमने की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

'फूलों का तारों का'

रक्षाबंधन के मौके पर 'हरे राम हरे कृष्णा' का गाना 'फूलों का तारों का' अक्सर सुनने को मिलता है. जेन-जी भले ही नए और ट्रेंडिंग ऑडियो को पसंद करते हो, लेकिन कुछ पुराने गाने ऐसे हैं जो हर पीढ़ी के साथ जुड़े रहते हैं उन्हीं में से एक ये गाना. इस गाने पर रील बनाने के लिए जेन-जी भाई-बहन अपने बचपन की तस्वीरे, पुराने फैमिली वीडियो शामिल कर सकते हैं. अगर आप अपने भाई या बहन के साथ बिताए बचपन के पलों को एक छोटी-सी कहानी की तरह दिखाना चाहते हैं, तो यह क्लासिक गाना आपके लिए बेस्ट होगा.

रील बाने के लिए कौन सा गाना चुनें?

गाना चुनते समय सबसे जरूरी है कि वह आपकी रील के मूड से मैच करे. अगर आपकी रील इमोशनल मोमेंट वाली है, तो सॉफ्ट और इमोशनल ट्रैक बेहतर रहेगा. वहीं भाई-बहन की मस्ती और नोकझोंक वाली वीडियो के लिए थोड़ा फन और अपबीट गाना ज्यादा अच्छा लगेगा.