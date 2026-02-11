ETV Bharat / entertainment

सोनू सूद के बाद राजपाल यादव के सपोर्ट में FWICE, फिल्म इंडस्ट्री से भी की ये खास अपील

राजपाल यादव ( IANS )

हैदराबाद: एक्टर राजपाल यादव ने हाल ही में सालों पुराने चेक-बाउंस केस में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है. उनके इस कदम के बाद फिल्म इंडस्ट्री से काफी सपोर्ट मिल रहा है. एक्टर सोनू सूद, म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह यादव, सिंगर गुरु रंधावा समेत कई हस्तियां पब्लिकली उनकी मदद के लिए आगे आई हैं, साथ ही उनकी मदद करने की अपील की हैं. अपील करने के बाद, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने अब इंडस्ट्री से राजपाल यादव के साथ खड़े होने की रिक्वेस्ट की है. कई फिल्मी हस्तियों के सपोर्ट के बाद, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज भी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से अपील करने के लिए आगे आया. फेडरेशन ने अपील करते हुए कहा कि वे राजपाल यादव के इस मुश्किल दौर में उनके साथ खड़े रहें. एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, एफडब्यूआईसीई ने सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, एसोसिएशन और शुभचिंतकों से अपील की कि वे राजपाल यादव को उनकी देनदारियों को सुलझाने और उनकी रिहाई, सम्मान और मन की शांति वापस पाने में मदद करने के लिए अपना नैतिक और फाइनेंशियल सपोर्ट दें. रिलीज में आगे कहा गया, 'जो सदस्य और शुभचिंतक पैसे की मदद करना चाहते हैं, वे सीधे राजपाल यादव को पैसे दे सकते हैं या एफडब्यूआईसीई के जरिए अपना सपोर्ट दे सकते हैं. फेडरेशन पूरी ट्रांसपेरेंसी का भरोसा देता है, और जो भी फंड मिलेगा, उसे जिम्मेदारी से इकट्ठा करके उन्हें जल्द से जल्द उनके बकाए का पेमेंट करने में मदद के लिए सौंप दिया जाएगा.' एफडब्यूआईसीई से पहले, एक्टर सोनू सूद, म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह यादव, सिंगर गुरु रंधावा, गुरमीत चौधरी समेत कई हस्तियां राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए थे. इनके अलावा, राजनेता तेज प्रताप यादव ने भी राजपाल यादव को सहायता के रूप में 11 लाख रुपये देने की पेशकश की.