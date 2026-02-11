ETV Bharat / entertainment

सोनू सूद के बाद राजपाल यादव के सपोर्ट में FWICE, फिल्म इंडस्ट्री से भी की ये खास अपील

मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव के सरेंडर करने के बाद FWICE ने फिल्म इंडस्ट्री से एक्टर की मदद करने की अपील की है.

Rajpal Yadav FWICE
राजपाल यादव (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 11, 2026 at 1:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: एक्टर राजपाल यादव ने हाल ही में सालों पुराने चेक-बाउंस केस में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है. उनके इस कदम के बाद फिल्म इंडस्ट्री से काफी सपोर्ट मिल रहा है. एक्टर सोनू सूद, म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह यादव, सिंगर गुरु रंधावा समेत कई हस्तियां पब्लिकली उनकी मदद के लिए आगे आई हैं, साथ ही उनकी मदद करने की अपील की हैं. अपील करने के बाद, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने अब इंडस्ट्री से राजपाल यादव के साथ खड़े होने की रिक्वेस्ट की है.

कई फिल्मी हस्तियों के सपोर्ट के बाद, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज भी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से अपील करने के लिए आगे आया. फेडरेशन ने अपील करते हुए कहा कि वे राजपाल यादव के इस मुश्किल दौर में उनके साथ खड़े रहें.

एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, एफडब्यूआईसीई ने सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, एसोसिएशन और शुभचिंतकों से अपील की कि वे राजपाल यादव को उनकी देनदारियों को सुलझाने और उनकी रिहाई, सम्मान और मन की शांति वापस पाने में मदद करने के लिए अपना नैतिक और फाइनेंशियल सपोर्ट दें.

रिलीज में आगे कहा गया, 'जो सदस्य और शुभचिंतक पैसे की मदद करना चाहते हैं, वे सीधे राजपाल यादव को पैसे दे सकते हैं या एफडब्यूआईसीई के जरिए अपना सपोर्ट दे सकते हैं. फेडरेशन पूरी ट्रांसपेरेंसी का भरोसा देता है, और जो भी फंड मिलेगा, उसे जिम्मेदारी से इकट्ठा करके उन्हें जल्द से जल्द उनके बकाए का पेमेंट करने में मदद के लिए सौंप दिया जाएगा.'

एफडब्यूआईसीई से पहले, एक्टर सोनू सूद, म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह यादव, सिंगर गुरु रंधावा, गुरमीत चौधरी समेत कई हस्तियां राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए थे. इनके अलावा, राजनेता तेज प्रताप यादव ने भी राजपाल यादव को सहायता के रूप में 11 लाख रुपये देने की पेशकश की.

यह तब हुआ जब दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल नौरंग यादव की चेक बाउंस होने के कई मामलों में जेल से बचने की आखिरी कोशिश को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि आगे कोई भी सुनवाई होने से पहले उन्हें जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करना होगा.

क्या है राजपाल यादव का केस?

राजपाल यादव 2010 से कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं. उन्होंने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे. फिल्म के फ्लॉप होने से बकाया बढ़ता गया, जो आखिरकार पेनल्टी और ब्याज के साथ 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. पेमेंट के लिए दिए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिससे फ्रॉड केस शुरू हो गया.

इस मामले में 4 फरवरी को, दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल को बार-बार अंडरटेकिंग तोड़ने का हवाला देते हुए सरेंडर करने का आदेश दिया. 25 लाख रुपये पहले देने के उनके ऑफर के बावजूद, कोर्ट ने अपना आदेश वापस लेने से मना कर दिया.

एक्टर की तरफ से पेश सीनियर वकील ने कहा कि राजपाल यादव तुरंत 25 लाख रुपये जमा करने के लिए तैयार थे और दोनों पार्टियों ने बाकी बकाया रकम चुकाने के शेड्यूल पर टेंटेटिवली सहमति जताई थी. हालांकि, कोर्ट ने कोई राहत देने से मना कर दिया.

जस्टिस शर्मा ने कहा कि चूंकि एक्टर ऑर्डर का पालन करने में फेल रहे हैं, इसलिए जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने के बाद ही उनकी बात सुनी जाएगी. कोर्ट के इस निर्देश के बाद, राजपाल यादव के वकील ने बेंच को बताया कि एक्टर 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे. इसके बाद राजपाल 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया.

कोर्ट ने साफ किया कि राजपाल यादव के सरेंडर करने के बाद, वह कानून के मुताबिक सही एप्लीकेशन फाइल करने के लिए फ्री होंगे. अब, जब वह जेल में हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनकी पैसों की दिक्कतों और कानूनी मामलों से निपटने में मदद के लिए आगे आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

RAJPAL YADAV
RAJPAL YADAV NEWS
RAJPAL YADAV CASE
राजपाल यादव न्यूज
RAJPAL YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.