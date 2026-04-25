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चेक बाउंस मामला: राजपाल यादव का समझौता करने से इनकार, बोले- 22 करोड़ रु का नुकसान है, मरते दम तक लड़ूंगा

राजपाल यादव का कहना है कि उनकी जेल की सजा 5 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के कारण नहीं थी.

Rajpal Yadav
राजपाल यादव (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 25, 2026 at 12:26 PM IST

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हैदराबाद: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने एक बार फिर अपने लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले पर बात की है और स्पष्ट किया है कि उनका इस मामले को सुलझाने का कोई इरादा नहीं है. अभिनेता, जो फिलहाल अपनी हालिया फिल्म 'भूत बंगला' की बॉक्स ऑफिस सफलता का आनंद ले रहे हैं, ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ पैसे का नहीं था और वह इसके लिए जीवन भर लड़ने को तैयार हैं.

यह विवाद 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. 2012 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और कर्ज का भुगतान नहीं हो सका, जिसके चलते अंततः उन्हें कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और जेल जाना पड़ा.

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अभिनेता ने इस बात को खारिज किया कि उन्हें पैसे न चुका पाने के कारण जेल जाना पड़ा. राजपाल ने इस दावे को नकारते हुए कहा, 'यही तो मेरे मामले का मुख्य मुद्दा है; यह 5 करोड़ रुपये न चुका पाने का सवाल नहीं है. अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि मुझे जेल क्यों जाना पड़ा या मेरे पास पैसे हैं या नहीं.

राजपाल ने कहा कि मामला सिर्फ वित्तीय विवाद से कहीं अधिक गंभीर था. उन्होंने कहा, "अगर यह सिर्फ 5 करोड़ रुपये का मामला होता, तो 2012 में ही सुलझ जाता. उन्होंने आगे कहा कि इस स्थिति के कारण उन्हें कहीं अधिक भारी नुकसान उठाना पड़ा. उनके अनुसार, लोन से जुड़े विवाद ने उनकी फिल्म और आर्थिक स्थिति को काफी नुकसान पहुंचाया.

उन्होंने बताया कि इस मामले की वजह से उन्हें कुल 22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. उन्होंने कहा, “फिल्म की रिलीज पर 5-7 करोड़ रुपये खर्च होने थे, जबकि फिल्म का कुल प्रोडक्शन बजट 22 करोड़ रुपये था. उन्होंने इसके बाद हुई कार्रवाई के पीछे के इरादे पर सवाल उठाते हुए कहा, “अगर आप दुश्मन भी होते, तो भी आप इस प्रोजेक्ट को रिलीज होने से नहीं रोकते, खासकर तब जब इसमें 10 अन्य लोगों ने भी पैसा लगाया हो. मेरा इरादा नेक था. मेरी गलती क्या थी?”

अभिनेता ने यह भी आरोप लगाया कि फिल्म की रिलीज बुरी तरह प्रभावित हुई. उन्होंने कहा कि फिल्म, जिसे 1000 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया जाना था, ठीक से चल भी नहीं पाई. उन्होंने कहा, "एक फिल्म जिसे 1000 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया जाना था, अमिताभ बच्चन ने इसके संगीत एल्बम का उद्घाटन किया, लेकिन इसे तीन दिन भी चलने नहीं दिया गया.

राजपाल ने कर्जदाता पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति को और बिगाड़ने का आरोप लगाया, जिससे फिल्म की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा. उन्होंने कहा, "सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने 22 करोड़ रुपये बर्बाद कर दिए; उनकी मंशा बुरी थी, जिसकी वजह से मुझे 22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

अपना रुख स्पष्ट करते हुए अभिनेता ने कहा कि वह किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे. राजपाल ने कहा, 'मैं इस इरादे को लेकर जीवन भर उससे लड़ता रहूंगा; मैं समझौता नहीं करूंगा.

मुश्किल दौर के बावजूद, राजपाल ने फिल्म उद्योग के सभी लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनका साथ दिया. उन्होंने खासकर सोनू सूद का नाम लिया, जिन्होंने उनका साथ दिया. उन्होंने कहा, "फिल्म उद्योग में ऐसा कोई नहीं था जिसने मेरा साथ न दिया हो," और यह भी जोड़ा कि कुछ समर्थन तो चुपचाप, बिना किसी प्रचार के मिला.

अभिनेता ने यह भी बताया कि इस दौरान उनका काम कभी रुका नहीं. उन्होंने कहा, "मैंने 25 सालों में 250 फिल्में की हैं," और लगातार अवसर देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री का आभार व्यक्त किया.

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