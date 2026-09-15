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चेक बाउंस मामला: राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से 2 करोड़ रुपये जमा करने का मिला आखिरी मौका

सुनवाई के दौरान, सीजेआई सूर्यकांत ने सवाल उठाया कि क्या यादव पर अपने वादे को पूरा करने के लिए भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि इस मामले में उनका पिछला व्यवहार ठीक नहीं रहा है. चीफ जस्टिस ने कहा, 'उनके पिछले व्यवहार को देखते हुए कोई उन पर कैसे भरोसा कर सकता है? वे बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं, और कोर्ट में भी वही कर रहे हैं.'

एएनआई के मुताबिक, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में यादव के पिछले व्यवहार से कोर्ट को उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं हुआ. हालांकि, जब उनके वकील ने बेंच को भरोसा दिलाया कि वे तय समय में कम से कम 2 करोड़ रुपये जमा कर देंगे और बाकी रकम के लिए जमानत देंगे, तब कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते का और समय देने का फैसला सुनाया.

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में सरेंडर से मिली अंतरिम राहत को बढ़ा दिया है, साथ ही उन्हें दो हफ्ते के अंदर रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है.

राजपाल यादव के वकील भास्कर उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर मीडिया से बात की. उन्होंने बताया, 'सुप्रीम कोर्ट ने आज राजपाल को कुछ राहत दी है और दो हफ्ते का समय दिया है. हमें सिक्योरिटी के तौर पर रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपये जमा करने होंगे. हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे. असल में, हम अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखने आए हैं. हमने गुजारिश की है कि मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर हो. पहले 5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश था, लेकिन कोर्ट ने थोड़ी नरमी दिखाई है और इसे घटाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया है. हम आदेश का पालन करेंगे ताकि हमारे मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर हो सके और हम सच सामने ला सकें.'

कोर्ट ने अगली सुनवाई (जो 5 अक्टूबर को होनी है) तक यादव की गिरफ्तारी पर लगी रोक को भी जारी रखा है. हालांकि, कोर्ट ने एक्टर को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया है.

यह विवाद 2010 का है, जब यादव ने डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहली फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए दिल्ली की एक कंपनी से लगभग 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था. यह कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और कहा जाता है कि यह अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई. इसके बाद राजपाल यादव को लोन चुकाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

ब्याज और दूसरे चार्जेज़ की वजह से बकाया रकम सालों-साल बढ़ती गई और कहा जाता है कि यह लगभग 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. बाद में इस विवाद के कारण एक्टर के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज हुआ. अभी चल रही कार्यवाही उस रकम से जुड़ी है जिसका दावा प्राइवेट शिकायतकर्ता, यानी मुरली प्रोडक्शंस के मालिक ने किया है.