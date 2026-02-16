राजपाल यादव के लिए सोनू सूद ने शुरू किया मोमेंटम, कॉमेडियन की राहत के लिए की दुआ
सोनू सूद ने राजपाल यादव के लिए पब्लिक सपोर्ट दिखाया. आज दिल्ली हाई कोर्ट में राजपाल यादव की बेल पर अहम सुनवाई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 16, 2026 at 1:45 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव के लिए आज (16 फरवरी) अहम दिन है. सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में राजपाल यादव की बेल एप्लीकेशन पर एक अहम सुनवाई है. इस सुनवाई से पहले एक्टर और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद ने राजपाल यादव के लिए पब्लिक सपोर्ट दिखाया.
16 फरवरी को, सूद ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें राजपालयादव के लिए अच्छे नतीजे की उम्मीद जताई. एक्टर ने यादव को एक रेयर टैलेंट बताया और फिल्म इंडस्ट्री और जनता से इस समय उनके साथ खड़े रहने की अपील की.
सोनू सूद ने अपने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा है, 'आज हमारे भाई राजपाल यादव भाई के लिए एक अहम दिन है. दुआ है कि चीजे सही दिशा में आगे बढ़ें और उन्हें वो राहत मिले जिसके वो हकदार हैं.' 'हैप्पी न्यू ईयर' एक्टर ने यादव के टैलेंट की तारीफ करते हुए आगे लिखा है, 'वो एक रेयर टैलेंटेड और एक खूबसूरत आत्मा हैं.'
Today is an important day for our brother Rajpal Yadav bhai. Praying that things move in the right direction and he gets the relief he deserves. He’s a rare talent and a wonderful soul. Let’s not let the momentum die, we stand with him and will keep going till things are right.…— sonu sood (@SonuSood) February 16, 2026
इस दौरान सोनू सूद ने इंडस्ट्री और जनता से अपील करते हुए कहा कि वे इस मोमेंटम में उनके साथ बने रहे हैं. एक्टर ने अपने पोस्ट में लिखा, 'चलो इस मोमेंटम को खत्म नहीं होने देना हैे, हम उनके साथ खड़े हैं और जब तक चीजें ठीक नहीं हो जातीं, तब तक चलते रहेंगे.'
12 फरवरी को राजपाल यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता को अर्जी पर जवाब देने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 16 फरवरी तक के लिए टाल दिया था.
राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव ने मीडिया को बताया कि एक्टर अपने फैंस और दोस्तों से बात करने के लिए उत्सुक हैं. एक्टर की रिहाई की उम्मीद करते हुए, उन्होंने एक मीडिया से कहा, 'हमें उम्मीद है कि वह जल्द ही बाहर आ जाएंगे. अभी मैं बस इतना ही कह सकती हूं. एक बार राजपालजी बाहर आ जाएंगे, तो वह आपसे और मीडिया से बात कर पाएंगे और मामले पर और क्लैरिटी दे पाएंगे.' मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे पहले राजपाल के मैनेजर गोल्डी जैन ने बताया था कि अब तक 5 करोड़ रुपये में से राजपाल ने 2.5 करोड़ रुपये चुका दिए हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में और समय मांगने वाली अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद राजपाल ने 5 फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. यह मामला 2010 से शुरू हुआ, जब एक्टर ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पता लापता' को फाइनेंस करने के लिए लोन लिया था. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, जिससे उन पर पैसे का बोझ बढ़ गया और आखिरकार उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है.