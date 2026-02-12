175 एक्टर्स, 11 करोड़ बजट और कमाई 38 लाख, इस फिल्म ने भेजा राजपाल यादव को जेल, फैंस ने की री-रिलीज की मांग
14 साल पहले रिलीज हुई राजपाल यादव की इस फिल्म में कॉमेडियन और विलेन बनने वाले सभी एक्टर्स इसमें नजर आए थे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 12, 2026 at 2:06 PM IST
हैदराबाद: इंडियन सिनेमा के शानदार एक्टर राजपाल यादव ने अपने अभी तक के फिल्मी करियर में तकरीबन 150 फिल्में की हैं. आज वह एक फिल्म के चलते कर्ज में डूबने के चलते तिहाड़ जेल में बंद हैं. राजपाल के जेल में होने की खबर सुनकर बॉलीवुड से लोग एक-एक कर मदद कर रहे हैं. इसमें सलमान खान, अजय देवगन, मिका सिंह, गुरू रंधावा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सोनू सूद समेत कई स्टार्स के नाम सामने आ रहे हैं. राजपाल यादव पर तकरीबन 10 करोड़ रुपये से जादा का कर्ज है, जिसे ना चुका पाने के चलते एक्टर ने खुद को सरेंडर कर दिया है. अब बात करेंगे उस फिल्म की, जिसकी वजह से राजपाल यादव आज बुरे दौर से गुजर रहे हैं.
राजपाल की 'मनहूस' फिल्म
राजपाल यादव ने इस फिल्म को 11 करोड़ रुपये के बजट में बनाया था, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई और इसने महज 38 लाख रुपये ही कमाए थे. इस फिल्म का नाम है अता पता लापता, जो कि म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है. यह साल 2012 में रिलीज हुई थी. आईएमडीबी ने इसे 10 में से 5.4 रेटिंग दी थी. इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया था और उनकी पत्नी राधा यादव इसकी प्रोड्यूसर थी. फिल्म में आशुतोष राणा, दारा सिंह, विजय राजा, गोविंद नामराज,ओम पुरी, मुश्ताक खान, रजाक खान, शरत सक्सेना, विवेक शौक, नीरज सूद, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी, विक्रम गोखले, सत्यदेव दुबे और अरुण शेखर, यशपाल शर्मा और असरानी जैसे बड़े कलाकार थे. बावजूद इसके यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई. इस फिल्म में कुल 175 अभिनेता थे और फिल्म में खुद राजपाल यादव भी थे.
This is the movie Ata Pata Laapata, Rajpal Yadav’s directorial venture now back in focus for a tough reason. ₹2.5 cr cheque bounce case from 2010 swells to ₹9 cr with interest, lands him in Tihar Jail 😔 #RajpalYadav #AtaPataLaapata pic.twitter.com/AmO7hdLYuA— pallob Das (@pallobdas2000) February 11, 2026
क्या थी फिल्म की कहानी?
फिल्म राजपाल यादव ने मानव चतुर्वेदी का रोल किया था, जिसका बंगला चोरी हो जाता है. इसके बाद मानव पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है. मानव पर संदेह है कि उन्होंने बीमा राशि लेने के लिए ही यह सारा खेल रचा है. वहीं, जब यह मामला मीडिया में तूल पकड़ता है तो आरोपी चोरी कबूल कर लेते हैं. फिल्म में सरकारी सिस्टम, नौकरशाही और सत्ता में बैठे लोगों के रवैये की खामियों को खुलकर दिखाती है. राजपाल यादव ने यह फिल्म 'श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट लिमिटेड' बैनर बनाई थी, जो एक्टर को डुबा बैठी. इस फिल्म को आपको यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं. यूट्यूब पर इस फिल्म को तकरीबन 2 लाख व्यूज मिल चुके हैं.
Humble Appeal to Film Industry:— Nikunj Gevariya (@Maverick_Nik) February 10, 2026
Rajpal Yadav is going through a very difficult phase in his life. He has given us countless moments of laughter, and today he needs our support.
A humble suggestion is to re-release his film Ata Pata Laapata. Public sympathy and goodwill can…
होगी री-रिलीज?
सोशल मीडिया पर राजपाल के चाहने वाले उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. साथ ही उनकी यह फ्लॉप फिल्म भी देख रहे हैं. कईयों ने फिल्म को री-रिलीज करने की भी मांग की है. अब यूट्यूब पर फिल्म को देखने के लिए होड़ मच चुकी है.