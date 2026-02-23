ETV Bharat / entertainment

WATCH: तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद काम पर लौटे राजपाल यादव, सेट पर पहुंचकर हुए भावुक, कही दिल की बात

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने चेक बाउंस केस में अंतरिम जमानत मिलने के कुछ ही दिनों बाद काम पर फिर से लौट आए हैं. जेल से निकलने के बाद उन्होंने मैसेज शेयर कर सभी का धन्यवाद किया था. अब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके बताया है कि जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया है.

राजपाल यादव ने मुंबई में काम फिर से शुरू कर दिया है. सोमवार, 23 फरवरी को राजपाल ने एक फिल्म सेट पर अपनी वैनिटी वैन से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने काम पर वापस लौटने में मदद करने के लिए भगवान और अपने शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया. वीडियो में, राजपाल ने इंडस्ट्री में अपने 30 साल के लंबे सफर के बारे में भी बताया और बताया कि कैसे, उनके सभी बुरे और मुश्किल समय में मुंबई शहर ने हमेशा उनकी मदद की है.

अपनी वैनिटी वैन के अंदर शूट किए गए वीडियो में, राजपाल कहते हुए दिखे, 'ईश्वर की कृपा से, आप सबके प्यार और आशीर्वाद से, मैं काम पर वापस आ गया हूं. 13 जून 1997 में मैं मुंबई आया था. 13 जुलाई 1997 को पुणे में स्वराज नाम के एक टेलीविजन सीरियल में दयाल निहलानी के डायरेक्शन में एक्शन सुनने का सौभाग्य मिला था. मंजू दीदी उसकी प्रोड्यूसर थी. यह एक छोटा सा रोल था, लेकिन यहीं से मेरे करियर की शुरुआत हुई.'