पहली पत्नी की उठाई अर्थी, फिर लंबे संघर्ष के बाद बॉलीवुड में जमाई धाक, दुखभरी है जेल में बंद राजपाल यादव की जिंदगी

डिलीवरी के 15 मिनट बाद राजपाल यादव की पहली पत्नी की मौत हो गई थी. उस वक्त एक्टर 20 साल के थे.

Rajpal Yadav faced long struggle
राजपाल यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 11, 2026 at 5:16 PM IST

Updated : February 11, 2026 at 5:25 PM IST

हैदराबाद: राजपाल यादव इस वक्त दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में बंद हैं. बैंक लोन ना चुका पाने के चलते एक्टर ने बीती 10 फरवरी को खुद को सरेंडर कर दिया था. वहीं, उनका चेक बाउंस होने के बाद उन पर कार्रवाई हुई थी. इसके बाद से बॉलीवुड और उनके फैंस के बीच हंगामा मच चुका है. हालांकि कुछ एक्टर्स और फिल्म इंडस्ट्री से बाहर के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं. एक्टर ने 90 के दशक में फिल्मों में कदम रखा था और कई कमाल की कॉमेडी फिल्मों में अपनी कॉमेडी से हंसाया था. राजपाल ने जिस किसी भी फिल्म में कदम रखा, वो ज्यादातर हिट ही हुई हैं. एक्टर के इस बुरे दौर में बात करेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी मेहनत से बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल किया था.

कैसे और कहां से शुरू किया एक्टिंग का सफर?

राजपाल यादव ने अपने बॉलीवुड करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है. सबसे पहले अपने गांव कुंद्रा में पढ़ाई के बाद जिला शाहजहांपुर चले गए थे. यहां उन्होंने थिएटर की दुनिया में कदम रखा था और एक्टिंग के गुण सीखे. राजपाल ने 1987 से 1992 तक थिएटर किया और अपनी एक्टिंग को इतना निखार दिया कि आज भी वह जिस रोल में होते हैं, छा जाते हैं. थिएटर करने के बाद राजपाल ने लखनऊ में भारतेंदु नाट्य एकेडमी में दाखिला लिया.

दिल्ली का पकड़ा रास्ता

लखनऊ के बाद राजपाल यादव ने दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया और यहां से उनके बॉलीवुड जाने का रास्ता साफ हुआ. साल 1999 में अजय देवगन और काजोल और महिमा चौधरी स्टारर फिल्म दिल क्या करे में उन्हें स्कूल के चौकीदार का एक छोटा सा रोल मिला था. यह उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी. इसके बाद हंगामा, हलचल, मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया, फिर हेरा फेरी, चुप चुप के, पार्टनर, ढोल, गॉड तुस्सी ग्रेट हो, कृष 3, वेलकम बैक और भूल भुलैया 3 जैसे हिट फिल्मों से ऐसा हंगामा मचाया कि लोग जॉनी लिवर से ज्यादा राजपाल यादव को प्यार करने लगे थे. अब एक्टर की अपकमिंग फिल्मों में भूत बंगला और वेलकम 3 है. एक्टर तकरीबन 150 फिल्मों में काम कर चुके हैं.

पहली पत्नी की उठाई अर्थी

राजपाल यादव 20 साल के थे और उनके घरवालों ने उनकी शादी कर दी थी. जब उनकी पहली पत्नी की डिलीवरी हुई थी तो लड़की के जन्म के 15 मिनट बाद ही उनकी मौत हो गई थी. राजपाल यादव गांव से बाहर शाहजहांपुर में शूटिंग कर रहे थे. यह खबर सुनकर उनका कलेजा कांप उठा था. एक्टर के लिए यह बहुत दर्दभरा पल था कि उन्होंने अपनी पत्नी की अर्थी को कंधा दिया था. फिर एक्टर की जिंदगी में राधा आई. राजपाल फिल्म हीरो- लव स्टोरी ऑफ स्पाई की शूटिंग कनाडा में कर रहे थे. यहां उनकी मुलाकात राधा से हुई और भारत आने के बाद दोनों के बीच देस-परदेस से 10 महीने तक बातचीत चली. साल 2003 में राजपाल ने राधा से शादी रचाकर दोबारा घर बसा लिया था. अब उनके जेल में जाने से पूरे घर में मायूसी छा गई है.

