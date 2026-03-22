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इंटरव्यू: करियर, कॉमेडी, पसंदीदा कलाकारों, 'भूत बंगला' पर राजपाल यादव का खुलासा, बोले- मनोरंजन H₂O जैसा

ईटीवी भारत: लोग आपको कॉमेडी की दुनिया का "टॉप-टियर" या 'ए-लिस्ट' एक्टर मानते हैं. आप किस भारतीय कॉमेडियन की तारीफ करते हैं? और दूसरी बात, आपके रोने वाले सीन्स पर बनने वाले मीम्स पर आपका क्या रिएक्शन होता है?

राजपाल यादव: क्या आप 'चुप चुप के', 'मालामाल वीकली' या 'ढोल' जैसी फिल्मों में मेरे किसी एक भी किरदार का नाम बता सकते हैं, जिसमें मैंने सिर्फ "कॉमेडी" की हो? मैं हमेशा से इस कला के विज्ञान के हिसाब से ही चला हूं. 'हलचल' या 'मालामाल वीकली' में रोना शायद एक जैसा ही लगे- आखिर चेहरा तो वही रहता है, और हंसने या रोने के लिए मुंह खोलने का शारीरिक तरीका भी एक जैसा ही होता है. फिर भी, रोने का हर मौका अलग क्यों लगता है? क्योंकि यहीं पर मन की साइकोलॉजी काम आती है. क्या यह एक "राजा" का रोना है, या एक "आम आदमी" का? अगर असल जिंदगी में एक राजा और एक आम आदमी अलग-अलग इंसान होते हैं, तो सिनेमा की दुनिया में वे एक जैसे कैसे हो सकते हैं?

ईटीवी भारत: क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कॉमेडी करते समय आपको किसी एक ही तरह के किरदारों तक सीमित कर दिया गया? या इस कला को निखारते समय आपको किसी तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ा?

जो लोग यह मानकर निश्चिंत हो जाते हैं कि, "अरे, मुझे तो कॉमेडी करनी आती है," वे आखिरकार पीछे रह जाते हैं. मनोरंजन बहुत हद तक H₂O (पानी) जैसा है- दो हिस्से हाइड्रोजन और एक हिस्सा ऑक्सीजन. इसी तरह, मनोरंजन रचने के लिए, आपको दो हिस्से परफॉर्मेंस और एक हिस्सा "ऑक्सीजन" (स्क्रिप्ट और निर्देशन) की जरूरत होती है. यह मेल यह सुनिश्चित करता है कि वह काम हमेशा जीवंत रहे और लगातार आगे बढ़ता रहे. यह एक संपूर्ण और व्यापक विज्ञान है. बस किसी को यह सीखना होगा कि इस विज्ञान के अध्ययन में आनंद कैसे लिया जाए.

यह सब एक विज्ञान है- इंद्रियों और क्रिया का विज्ञान. जब तक आप मनोरंजन को सिर्फ "कॉमेडी" या "त्रासदी" के तौर पर देखेंगे, तब तक आप सचमुच सार्थक मनोरंजन नहीं रच पाएंगे. मनोरंजन एक विज्ञान है. आपको इसे समझना होगा, सीखना होगा, और इसके मूल तत्व को सचमुच आत्मसात करना होगा. आप मनोरंजन की प्रकृति को जितना ज्यादा "पढ़ेंगे" (समझेंगे), उतनी ही बारीकी से आप उसे पेश कर पाएंगे. बारीकी और सीखना- ये दो तत्व, जब एक साथ काम करते हैं, तो किसी भी इंसान को आगे बढ़ाते हैं. इसे शब्दों में समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो कोई भी मनोरंजन के क्षेत्र में एक विद्यार्थी की मानसिकता के साथ आता है, उसे सफलता मिलना तय है.

राजपाल यादव: मैं कभी भी कॉमेडी को जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करता. इसके बजाय, मैं बॉडी लैंग्वेज को पकड़ता हूं. यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है. हम सभी के अंदर नौ रस (भावनाएं) होते हैं. एक कलाकार के तौर पर, मैंने इन भावनाओं का अध्ययन किया है. मुझे पता है कि अगर किसी को गुस्सा दिखाना है, तो कभी-कभी उसे अपनी मुस्कान दबानी पड़ती है. इसके विपरीत, अगर किसी को गुस्सा छिपाना है, तो वह असल में मुस्कुरा भी सकता है. इससे एक ऐसा प्रभाव पैदा होता है कि देखने वाले को लगता है, "वह मुस्कुरा रहा है," फिर भी उसे यह एहसास होता है कि, अंदर ही अंदर, वह गुस्से से उबल रहा है.

ईटीवी भारत: कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी अंदर से आनी चाहिए, और टाइमिंग बहुत जरूरी है. ऐसे में, आप किसी किरदार को कैसे पेश करते हैं? आखिरकार, इसमें आपका अपना योगदान भी तो होता है, है ना?

प्रियन-जी ने मुझे 'भागम भाग', 'चुप चुप के', और हलचल जैसी फिल्मों में 'आम आदमी' वाले किरदारों में कास्ट किया. साथ ही, मुझे 'छोटा डॉन' और 'छोटा पंडित' जैसे अलग और अनोखे किरदार निभाने का भी मौका मिला. दूसरी तरफ, रामू-जी ने मुझे 'मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं', 'मैं मेरी पत्नी और वो', और 'प्यार तूने क्या किया' जैसी फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाने का मौका दिया. उनके साथ हमेशा नए-नए प्रयोग होते रहते थे. हां, प्रयोग लगातार चलते रहते थे, जिससे यह पक्का होता था कि सब कुछ ताजा रहे, हमारे लिए भी और दर्शकों के लिए भी. अभी कुछ ही दिन पहले, हम 'भूत बंगला' पर चर्चा करने के लिए साथ बैठे थे. हमने मजाक में कहा कि जब हम हलचल बना रहे थे, तब हम अनाम नौसिखिए थे, जबकि 2026 में, हम जाने-माने नौसिखिए हैं. बस यही बात है- बात बस इतनी सी ही है. हम सब, बस ऐसे लोग हैं जो अपनी कला के जरिए खुद को जाहिर करते हैं.

राजपाल यादव: हमारा रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया है. जैसा कि कहावत है, जब कोई लगातार काम करता रहता है, तो वह खुद को गढ़ता है और इस प्रक्रिया में परिपक्व होता जाता है. किसी भी क्षेत्र में चाहे घर हो या बिजनेस, काम करने से इंसान अनुभव के जरिए कुछ ऐसी चीजें सीखता है जिन्हें शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं होता. ये चीजें एक तरह की "ट्यूनिंग" के जरिए समझ में आती हैं. यह बिल्कुल एक बेहतरीन पकी हुई दाल की तरह है: आप नमक को बाकी चीजों से अलग नहीं कर सकते, फिर भी उसका स्वाद एकदम लाजवाब होता है. मेरे भी कुछ ऐसे ही जज्बात हैं. सच कहूं तो, प्रियन-जी मेरी जिंदगी की एक शानदार तिकड़ी का हिस्सा हैं अगर मुझे सिर्फ एक डायरेक्टर का नाम लेना हो, तो मुझे लाजमी तौर पर बाकी दो का नाम भी लेना पड़ेगा: राम गोपाल वर्मा और डेविड धवन. प्रियन-जी, डेविड धवन साहब, और राम गोपाल वर्मा—इस तिकड़ी ने मेरे साथ खूब प्रयोग किए, और उनमें से 99 प्रतिशत प्रयोग सफल साबित हुए.

बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना चुके मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव आज भी अपनी कॉमिक टाइमिंग, नैचुरल एक्टिंग और बहुमुखी प्रतिभा के दम पर दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं. उन्होंने 'भूल भुलैया', 'मालामाल वीकली', 'चुप चुप के', 'भागम भाग', 'हंगामा' और 'गरम मसाला' जैसी फिल्मों में अपनी जबरदस्त कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया है. हालांकि, उनकी पहचान सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं है, उन्होंने गंभीर भूमिकाओं में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में राजपाल यादव ने अपने करियर, कॉमेडी की समझ, पसंदीदा कलाकारों, और आने वाली फिल्म भूत बंगला को लेकर विस्तार से चर्चा की.

राजपाल यादव: जहां तक मेरे रिएक्शन की बात है, तो मैं उन पर उतनी ही जोर से हंसता हूं, जितनी जोर से आप अभी हंस रहे हैं. इसमें मुझे जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती. कॉमेडी की बात करें तो, हर कलाकार ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, जो उस दौर और उन हालात से बनी है जिनमें उन्होंने काम किया. हालांकि और बिना अपनी तारीफ किए चार्ली चैपलिन या गोविंदा जैसे कलाकार 'मैकेनिकल इंजीनियर' की तरह होते हैं, वे जहां भी खड़े होते हैं, वहीं कुछ न कुछ कमाल का बना देते हैं. वे ही असली उस्ताद हैं. आप इस लीग में रजनीकांत और जैकी चैन को भी जरूर शामिल कर सकते हैं—और हां, "छत्तीस चैन" राजपाल यादव को भी! (जोर से हंसते हैं)

ईटीवी भारत: 'मालामाल वीकली' में 'बाजा' का किरदार भी प्रियदर्शन की ही एक फिल्म में था, और वह बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था. उस दौर से लेकर 'भूल भुलैया' तक, एक निर्देशक के तौर पर आपने उनमें क्या बदलाव देखे हैं?

राजपाल यादव: प्रियन-जी की बात करें तो, 20 साल पहले 'हंगामा' के दौरान मैंने उनमें जो ऊर्जा देखी थी, वह आज दस गुना ज्यादा लगती है. वह एक बेहद शानदार और विनम्र इंसान हैं. चाहे किसी किरदार में चार सीन हों या चालीस, वह हर किरदार को सही दिशा देते हैं और उसे एक बेहतरीन अंजाम तक पहुंचाते हैं, खासकर उन फिल्मों में जो 'कॉमेडी ऑफ एरर्स' (गलतियों पर आधारित कॉमेडी) स्टाइल की होती हैं. पिछले 25 सालों में उनके साथ काम करते हुए, मैंने उनमें एक बात हमेशा देखी है, वह कभी भी हल्के दर्जे के (अश्लील) हास्य का सहारा नहीं लेते. उन्होंने कभी भी सिर्फ हंसी लाने के लिए अनुचित डायलॉग्स का इस्तेमाल नहीं किया.

मुझे हमेशा से यह महसूस हुआ है कि जहां सिनेमा में कई शैलियाँ होती हैं और रंगमंच तो हजारों सालों से मौजूद है, वहीं मैं हमेशा ऐसे डायलॉग्स की तलाश में रहता हूं जो हर किसी को समान रूप से हंसा सकें: बच्चे, बुज़ुर्ग और युवा, बिना किसी लिंग भेद के. मुझे असली संतुष्टि तभी मिलती है जब डायलॉग्स की कोई खास लाइन हर किसी को हंसा दे. वरना, मुझे लगता है कि उस हास्य में कुछ कमी रह गई है और ठीक वहीं सीखने का अवसर भी छिपा होता है. जब हंसी मासूम होती है, तो वह 'क्लासिक' का दर्जा पा लेती है. ऐसे मौकों पर, चेहरे के हाव-भाव और शारीरिक भाषा (बॉडी लैंग्वेज) का बहुत ज्यादा महत्व होता है. वह आनंद जो शरीर और आत्मा, दोनों को छू ले, जिसमें कोई भी छिपा हुआ स्वार्थ न हो ठीक उसी को हम विभिन्न रसों में से एक 'हास्य रस' (हास्य का सार) कहते हैं. इसके आगे तो रोमांस भी फीका पड़ जाता है.

ईटीवी भारत: शालीन, साफ-सुथरे हास्य और अश्लील हास्य के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है. लेकिन आप यह फैसला कैसे करते हैं कि आप अश्लीलता की सीमा पार नहीं करना चाहते? आखिरकार, आपके काम में अश्लीलता पूरी तरह से नदारद रहती है.

राजपाल यादव: मैं साफ-सुथरे हास्य को किसी अलग चीज के तौर पर परिभाषित करने या उसे किसी श्रेणी में रखने की कोशिश भी नहीं करता. जिस दिन मैं साफ-सुथरी कॉमेडी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ जाऊंगा, उसी दिन मेरे मन में गंदी कॉमेडी का विचार भी जरूर आ जाएगा, और ठीक वही विचार मेरे दिमाग में घर कर जाएगा. मेरा नजरिया बहुत सीधा-सादा है. अगर मैं खुद से यह कहूं कि, "मैं लोगों को हँसाने के लिए ही कुछ खास करूंगा," या "मैं सिर्फ हंसी दिलाने के लिए ही कुछ खास हाव-भाव बनाऊंगा," तो मैं इस कला में कभी भी पूरी तरह से माहिर नहीं हो पाऊंगा. हमारे देश में कला को जाहिर करने के पांच अलग-अलग तरीके हैं: पहला है- नुक्कड़ नाटक (सड़क पर होने वाले प्रदर्शन), दूसरा है- लोक-नकल (गायन), तीसरा है- ऑर्केस्ट्रा वाले प्रदर्शन, चौथा है- मंच (थिएटर), और पांचवां है- सिनेमा. इन सभी जगहों पर अपनी बात कहने का तरीका काफी अलग-अलग होता है.

उदाहरण के लिए, सिनेमा में तो एक सीधी-सादी सी लाइन, जैसे कि "तुम खुद को समझते क्या हो?" भी दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. वहीं दूसरी ओर, लोक-नकल (गायन) की दुनिया में, अगर आप एकदम असलियत के करीब और सीधे-सादे तरीके से अपनी बात कहें, तो उससे दर्शकों को एक बिल्कुल ही अलग तरह का आनंद मिलता है. जिसे हम आम तौर पर "अश्लील" कहते हैं, वह कुछ खास संदर्भों में, उस खास कला का एक जरूरी हिस्सा भी हो सकता है. हो सकता है कि वह कुछ दर्शकों के लिए सही हो, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि हर दर्शक अपने आप में अनोखा होता है. मेरी नजर में, इन पांचों श्रेणियों में से एक सबसे बेहतरीन "मास्टरक्लास" है: किसी के घर में, शायद उनकी रसोई में ही, बैठकर, वहां मौजूद हर किसी को दिल खोलकर हंसा देने की काबिलियत. खाना खाते समय लोगों के बीच जो हंसी-मजाक और बातचीत अपने आप होती है, मेरे लिए मनोरंजन का सबसे शुद्ध रूप वही है. मैं ठीक उसी तरह का काम करना चाहता हूं.

ईटीवी भारत: इन पांच कैटेगरी में से, आप सबसे ज्यादा किसमें काम करते हैं?

राजपाल यादव: ऐसी पांच कैटेगरी हैं: स्ट्रीट परफॉर्मेंस, ऑर्केस्ट्रा, मिमिक्री/नकल, थिएटर और सिनेमा. इनके अंदर, इन्हें आगे A-क्लास, B-क्लास, तीसरे दर्जे, चौथे दर्जे और पांचवें दर्जे में बांटा जा सकता है. हालांकि, असली बात यह है कि आप खुद को किस कैटेगरी में रखते हैं. एक्टिंग एक लगातार, बिना रुके चलने वाली प्रक्रिया है. यह हजारों सालों से चली आ रही है. अश्लीलता कोई आज की बात नहीं है, दर्शक हमेशा से अलग-अलग तरह के रहे हैं, जिनमें हर तरह की सोच शामिल होती है.

मेरा एकमात्र काम यह तय करना है कि मैं किस तरह के दर्शकों के लिए काम करना चाहता हूं. इसके अलावा, हर कलाकार को खुद को एक पूरे बड़े पेड़ के तौर पर नहीं, बल्कि एक बीज के तौर पर देखना चाहिए. एक पेड़ सबको तभी दिखाई देता है जब वह बड़ा हो जाता है, लेकिन बीज में ही बढ़ने की असली क्षमता छिपी होती है. हमने हाल ही में 'भूत बंगला' जैसा एक प्रोजेक्ट पूरा किया और एक बेहतरीन फिल्म बनाई. हम इस काबिलियत के डायरेक्टर्स को वैज्ञानिक मानते हैं. उनकी रचनात्मक गहराई में अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है. हमारी नजर में, उनकी पारी, उनकी रचनात्मक यात्रा, अभी आधी भी पूरी नहीं हुई है. उनके पास रचनात्मक ऊर्जा की इतनी जबरदस्त ताकत है. हम भी अपने ही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, धीरे-धीरे इन बातों को सीखते हुए और इस सफर में खुद को बेहतर बनाते हुए.

ईटीवी भारत: इस फिल्म पर चर्चा करते हुए, यह बात उठी थी कि शायद यह असरानी जी की आखिरी फिल्म हो सकती है.

राजपाल यादव: हमारे लिए, असरानी साहब सिर्फ एक सह-कलाकार नहीं थे, उनके साथ हमारा रिश्ता इससे कहीं ज्यादा गहरा था. यह दोस्ती से भी कहीं ज्यादा गहरा और पवित्र था. हमें कभी भी अपने बीच उम्र का फर्क महसूस नहीं हुआ. मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मुझे उस कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं बचपन में छोटे-छोटे सिनेमाघरों में बैठकर शोले फिल्म देखते हुए तालियां बजाया करता था. हमने साथ में सिर्फ एक-दो साल नहीं, बल्कि दस, यहां तक कि बीस साल तक, कई फिल्मों में काम किया. कभी मैं उनके साथ बैठकर अपनी कहानियां सुनाता, तो कभी वह अपने विशाल अनुभवों से जुड़ी कहानियां सुनाकर मेरा मनोरंजन करते.

असरानी जी अपने काम के प्रति उस अटूट एकाग्रता और समर्पण का जीता-जागता उदाहरण थे. वह समर्पण, जो बस अपना काम करते रहने की प्रेरणा देता है. उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने पेशे के प्रति पूरी तरह समर्पित रहकर बिताया. अभी कुछ ही समय पहले, हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. पूरे दिन की शूटिंग खत्म करने के बाद, हम रात के खाने पर साथ बैठे, बातें कीं और कहानियां सुनाईं.

कुछ ही समय बाद, हमें पता चला कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है. और फिर, अचानक यह खबर आई कि वह अब हमारे बीच नहीं रहे. लेकिन सच कहूं तो, ऐसा दिन हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी आता ही है. हर किसी का समय आखिरकार आ ही जाता है. फिर भी, असरानी साहब भारतीय सिनेमा के सौ साल के इतिहास में एक मजबूत स्तंभ थे. जब तक भारतीय सिनेमा जिंदा रहेगा, वह भी जिंदा रहेंगे. वह अमर हैं, और वह हमेशा अमर रहेंगे.