राजपाल यादव से पहले सड़क पर आ चुके हैं ये स्टार्स, पाई-पाई के हुए मोहताज, कंगाली ने कर दिया था जीना मुहाल
कई नामी चेहरे, जिन्होंने करोड़ों की कमाई की, लेकिन बाद में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा. आइए जानते हैं इनके बारे में
Published : February 11, 2026 at 4:33 PM IST
हैदराबाद: फिल्मी जगत की चमक-दमक के पीछे कई बार ऐसी कहानियां छिपी होती हैं, जिनमें सफलता के साथ-साथ आर्थिक संकट भी शामिल होता है. यह दुनिया जितनी ऊंचाइयां देती है, उतनी ही तेजी से गिरा भी सकती है. फिल्मी जगत के कई ऐसे नामी सितारे रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों की कमाई की, शोहरत कमाया, नाम मिला, लेकिन कुछ गलत फैसलों, असफल प्रोजेक्ट्स या कानूनी विवादों के चलते उन्हें दिवालिया होना पड़ा था. आइए जानते हैं उन हस्तियों के बारे में, जिनकी जिंदगी में कंगाली का दौर भी आया.
राजपाल यादव: हंसी के पीछे छिपा संघर्ष
कॉमेडी के लिए मशहूर कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव इन दिनों आर्थिक और कानूनी संकट से गुजर रहे हैं. फिल्म निर्माण के लिए लिया गया कर्ज समय पर न चुका पाने के कारण उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने फिल्म 'अता पता लापता' को प्रोड्यूस करने के लिए बड़ा लोन लिया था, जिसके बाद उन्हें बड़ी फ़ाइनेंशियल मुश्किल का सामना करना पड़ा है. हाल ही में उन्हें कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा.
हालांकि, सोनू सूद राजपाल यादव को सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं और उन्हें एक फिल्म ऑफर की है. पॉलिटिशियन तेज प्रताप यादव ने एक्टर और उनके परिवार को 11 लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया है. इनके अलावा म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह यादव, सिंगर गुरु रंधावा समेत कई हस्तियां पब्लिकली उनकी मदद के लिए आगे आई हैं.
अमिताभ बच्चन: सुपरस्टार से कर्जदार और फिर..
1990 के दशक में अमिताभ बच्चन को बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा था. उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी एबीसीएल को भारी नुकसान हुआ था, जिससे वे कर्ज में डूब गए. हालात इतने खराब हो गए थे कि उन्हें अपनी संपत्ति तक गिरवी रखनी पड़ी.
एक इंटरव्यू में, शोले एक्टर ने बताया कि उन पर 90 करोड़ रुपये का कर्ज था. एक्टर अपना घर भी खोने की कगार पर थे. उनके सारे एसेट्स कंपनी से अटैच कर लिए गए थे. कहा जाता है कि उनके खिलाफ लगभग 55 लीगल केस थे, और हर दिन क्रेडिटर उनके दरवाजे पर आते थे. हालांकि बाद में टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' से उन्होंने धमाकेदार वापसी की और आर्थिक स्थिति को फिर मजबूत किया और आज वह बॉलीवुड के महानायक है.
राज कपूर: एक फिल्म ने हिला दी नींव
मशहूर राज कपूर को इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन में से एक माना जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस महान शोमैन की फिल्मों को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा. उनकी फिल्म 'मेरा नाम जोकर' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई.
उन्होंने इस फिल्म में अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिसके बाद राज कपूर को आरके स्टूडियो को गिरवी रखना पड़ा. इतना ही नहीं, उन्हें कई अन्य वजहों से भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था. हालांकि बाद में परिवार ने 'बॉबी' जैसी अन्य सफल फिल्मों के जरिए स्थिति संभाली.
गोविंदा: हीरो नंबर 1 से जीरो तक
एक के बाद एक हिट फिल्में देने वाले गोविंदा 1990 के दशक के सबसे ज्यादा पैसे वाले सेलिब्रिटी में से एक थे. गोविंदा ने 90 के दशक में अपने 'हीरो नंबर 1' टैग के साथ राज किया. हालांकि, सुपरस्टार इंडस्ट्री में आने वाले यंग एक्टर्स के आगे दब गए. एक इंटरव्यू में एक्टर ने एक बार बताया था कि उनके पास कई सालों तक कोई काम नहीं था, जिसके वजह से उन्होंने आर्थिक तंगी का सामना पड़ा.कंगाली ने उन्हें इतना घेर लिया था कि उनके पास रिक्शा के लिए भी कैश नहीं था.
एक दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने माना कि उन्हें अपने पैसे मैनेज करने के लिए प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी थी. वह एक ऐसे दौर से भी गुजरे जब काम के ऑफर मिलना बंद हो गए थे. हालांकि, उनके दोस्त और को-स्टार सलमान खान उनके मुश्किल समय में उनकी मदद के लिए आगे आए. उन्होंने उनके साथ फिल्म 'पार्टनर' में भी काम किया, जिससे उनकी फाइनेंशियल रिकवरी में काफी मदद मिली.
कमल हासन: एक फिल्म के लिए रख दिया सब कुछ गिरवी
कमल हासन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने-माने सितारे हैं. इस एक्टर ने इंडस्ट्री में काफी मेहनत से अपनी एक जगह बनाई है. वह सदमा, एक दूजे के लिए और चाची 420 जैसी फिल्मों के लिए मशहूर हैं.
ये सितारें भी हो चुके हैं दिवालिया
इन सितारों के अलावा, और भी ऐसे सितारें हैं, जिन्होंने दिवालियापन का सामना किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रिति जिंटा, मीना कुमारी, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, ए.के. हंगल, राजेश कुमार, अनुपम खेर, अभय देओल जैसे सितारे भी कंगाली का दौर देख चुके हैं.