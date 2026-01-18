2 महीने के बाद राजकुमार राव-पत्रलेखा ने दिखाई अपनी प्यारी प्रिंसेस की पहली झलक, रिवील किया नाम
2 महीने के बाद राजकुमार राव-पत्रलेखा ने अपने लाडली बेटी की पहली झलक संग नाम का खुलासा किया है. जानें कपल की बेटी का नाम...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 18, 2026 at 11:49 AM IST
मुंबई: बॉलीवुड के पावर कपल राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा ने 2025 में अपनी चौथी शादी की सालगिरह पर बेटी के रूप में अपने पहले संतान का स्वागत किया था. दो महीने के बाद अब राजकुमार और पत्रलेखा ने अपनी बेटी की पहली झलक शेयर की है, साथ ही उसके नाम से पर्दा भी हटाया है.
राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा ने रविवार, 18 जनवरी को अपने फैंस को अपनी बेटी की पहली झलक दिखाई. इसके लिए कपल ने इंस्टाग्राम का सहारा लिया. राजकुमार राव और पत्रलेखा ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी के साथ पहली तस्वीर पोस्ट की.
इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीर में बच्ची के छोटे-छोटे हाथ अपने माता-पिता के हाथों में पकड़े हुए हैं. हालांकि तस्वीर में बच्ची का चेहरा नहीं दिख रहा है. इस खूबसूरत तस्वीर को साझा करते हुए कपल ने कैप्शन में लिखा है, 'हाथ जोड़कर और पूरे दिल से, हम अपनी सबसे बड़ी ब्लेसिंग से मिलवाते हैं. पार्वती पॉल राव.'
यह नाम फैंस को काफी पसंद आया है, क्योंकि यह परंपरा और अर्थ से जुड़ा हुआ है. पार्वती, भगवान शिव की पत्नी का नाम है. पार्वती का मतलब है ताकत, कृपा और भक्ति, जबकि पॉल और राव पत्रलेखा और राजकुमार का नेम है. बेबी का नाम रिवील करने के बाद, पूरी इंडस्ट्री से प्यार बरसा रहा है.
राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 15 नवंबर की सुबह-सुबह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक गुडन्यूज पोस्ट किया है. इसमें स्टार कपल ने लिखा है, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, भगवान के आशीर्वाद से हमारे घर बेटी ने जन्म दिया है, भगवान ने हमारी शादी की चौथी सालगिरह पर उन्होंने अपना दुनिया का सबसे बेशकीमती तोहफा दिया है'. कपल आज अपने बेटी के साथ अपनी शादी की चौथी सालगिरह मनाया.